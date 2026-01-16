Рейтинг@Mail.ru
ДТП с микроавтобусом в Крыму – Бастрыкин затребовал доклад - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260116/dtp-s-mikroavtobusom-v-krymu--bastrykin-zatreboval-doklad-1152456019.html
ДТП с микроавтобусом в Крыму – Бастрыкин затребовал доклад
ДТП с микроавтобусом в Крыму – Бастрыкин затребовал доклад - РИА Новости Крым, 16.01.2026
ДТП с микроавтобусом в Крыму – Бастрыкин затребовал доклад
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу об аварии с пассажирским микроавтобусом в Крыму. Об РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T18:41
2026-01-16T18:41
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
дтп
дтп в крыму и севастополе
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_4b17e87f91878b3d1d74af34bb106d89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу об аварии с пассажирским микроавтобусом в Крыму. Об этом сообщает информационный центр СК.ДТП произошло 15 января. Водитель микроавтобуса рейсом Симферополь – Джанкой не справился с управлением и допустил его опрокидывание. По данным СК, в результате пострадали четверо пассажиров, двое из которых госпитализированы с различными травмами. Возбуждено уголовное дело.Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, добавили в СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму машину занесло на встречку - пострадали пять человекВ Крыму в ДТП погибли трое и пострадали 12 человекЗанесло на встречку: в Крыму два человека пострадали в ДТП
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_788801934f383300de8be5b764a2048e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), дтп, дтп в крыму и севастополе, новости крыма
ДТП с микроавтобусом в Крыму – Бастрыкин затребовал доклад

Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ДТП с микроавтобусом в Крыму

18:41 16.01.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу об аварии с пассажирским микроавтобусом в Крыму. Об этом сообщает информационный центр СК.
ДТП произошло 15 января. Водитель микроавтобуса рейсом Симферополь – Джанкой не справился с управлением и допустил его опрокидывание. По данным СК, в результате пострадали четверо пассажиров, двое из которых госпитализированы с различными травмами. Возбуждено уголовное дело.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Евгению Рудневу доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, добавили в СК.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму машину занесло на встречку - пострадали пять человек
В Крыму в ДТП погибли трое и пострадали 12 человек
Занесло на встречку: в Крыму два человека пострадали в ДТП
 
Александр БастрыкинСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ДТПДТП в Крыму и СевастополеНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:26Маткапитал на первого ребенка составит почти 729 тыс рублей с 1 февраля
20:16Трамп пригрозил пошлинами несогласным с планами США по Гренландии
20:07В Севастополе закрыли рейд из-за погоды
19:57В Крыму на три дня ограничат уличное освещение – причина
19:45Исторический максимум: Крымская железная дорога побила рекорд
19:42Четыре поезда задерживаются в Сочи из-за схода грунта на пути - мэрия
19:21Бастрыкину доложат о деле по факту смерти новорожденного в Крыму
19:09Зима во всей красе: погода на выходные в Крыму
18:41ДТП с микроавтобусом в Крыму – Бастрыкин затребовал доклад
18:31Крым получит 26 млрд рублей по нацпроекту "Экологическое благополучие"
18:1663 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
18:05Сколько украинцев хотят проведения референдума по соглашению с РФ
17:56Крымский детский хоспис получит 4,9 млн от Фонда президентских грантов
17:45В Ялте устраняют последствия снегопада
17:31В Севастополе стреляют из всех видов оружия - причины
17:20Над четырьмя детьми погибшей в Хорлах женщины оформили опеку
17:02В Феодосии слышна стрельба: что происходит
16:51Суд над Тимошенко по обвинению НАБУ: что известно
16:37Патрушев оценил строительство двух комплексов по переработке ТКО в Крыму
16:24Армия России контролирует все районы Купянска
Лента новостейМолния