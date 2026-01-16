https://crimea.ria.ru/20260116/dtp-s-mikroavtobusom-v-krymu--bastrykin-zatreboval-doklad-1152456019.html
ДТП с микроавтобусом в Крыму – Бастрыкин затребовал доклад
ДТП с микроавтобусом в Крыму – Бастрыкин затребовал доклад - РИА Новости Крым, 16.01.2026
ДТП с микроавтобусом в Крыму – Бастрыкин затребовал доклад
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу об аварии с пассажирским микроавтобусом в Крыму. Об РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T18:41
2026-01-16T18:41
2026-01-16T18:41
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
дтп
дтп в крыму и севастополе
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_4b17e87f91878b3d1d74af34bb106d89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу об аварии с пассажирским микроавтобусом в Крыму. Об этом сообщает информационный центр СК.ДТП произошло 15 января. Водитель микроавтобуса рейсом Симферополь – Джанкой не справился с управлением и допустил его опрокидывание. По данным СК, в результате пострадали четверо пассажиров, двое из которых госпитализированы с различными травмами. Возбуждено уголовное дело.Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, добавили в СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму машину занесло на встречку - пострадали пять человекВ Крыму в ДТП погибли трое и пострадали 12 человекЗанесло на встречку: в Крыму два человека пострадали в ДТП
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_788801934f383300de8be5b764a2048e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), дтп, дтп в крыму и севастополе, новости крыма
ДТП с микроавтобусом в Крыму – Бастрыкин затребовал доклад
Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ДТП с микроавтобусом в Крыму