Дрон ВСУ убил 85-летнего жителя Херсонской области в его собственном доме

85-летний житель села Раденске Херсонской области погиб при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

2026-01-16T12:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. 85-летний житель села Раденске Херсонской области погиб при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, в Каховке дрон ударил по трансформаторной подстанции. Объект загорелся, возгорание оперативно ликвидировали."В Новой Каховке, Новой Збурьевке, Великих Копанях, Тарасовке и Новой Маячке произошла серия атак беспилотников. Повреждены несколько легковых автомобилей, в том числе машина скорой помощи в Новой Збурьевке. К счастью, обошлось без жертв", - доавил Сальдо.Всего за минувшие сутки ВСУ атаковали Великую Кардашинку, Голую Пристань, Днепряны, Забарино, Коханы, Корсунку, Малую Кардашинку, Песчановку, Подстепное, Пролетарку, Рыбальчее, Саги, Старую Збурьевку и Чулаковку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека пострадали при атаке ВСУ на многоэтажки в Рязанской областиВезли людям лекарства: сотрудники аптеки погибли в Запорожской областиРосгвардия уничтожила 12 вражеских БПЛА в Херсонской области

