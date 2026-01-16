https://crimea.ria.ru/20260116/dron-vsu-ubil-85-letnego-zhitelya-khersonskoy-oblasti-v-ego-sobstvennom-dome-1152440081.html
Дрон ВСУ убил 85-летнего жителя Херсонской области в его собственном доме
Дрон ВСУ убил 85-летнего жителя Херсонской области в его собственном доме - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Дрон ВСУ убил 85-летнего жителя Херсонской области в его собственном доме
85-летний житель села Раденске Херсонской области погиб при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T12:16
2026-01-16T12:16
2026-01-16T12:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. 85-летний житель села Раденске Херсонской области погиб при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, в Каховке дрон ударил по трансформаторной подстанции. Объект загорелся, возгорание оперативно ликвидировали."В Новой Каховке, Новой Збурьевке, Великих Копанях, Тарасовке и Новой Маячке произошла серия атак беспилотников. Повреждены несколько легковых автомобилей, в том числе машина скорой помощи в Новой Збурьевке. К счастью, обошлось без жертв", - доавил Сальдо.Всего за минувшие сутки ВСУ атаковали Великую Кардашинку, Голую Пристань, Днепряны, Забарино, Коханы, Корсунку, Малую Кардашинку, Песчановку, Подстепное, Пролетарку, Рыбальчее, Саги, Старую Збурьевку и Чулаковку.
Дрон ВСУ убил 85-летнего жителя Херсонской области в его собственном доме
В Херсонской области пенсионер погиб после падения беспилотника на его дом – Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. 85-летний житель села Раденске Херсонской области погиб при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Раденске Алешкинского округа в результате сброса боеприпаса с БПЛА на частный дом убит мужчина 1941 года рождения", - написал он в Telegram.
Кроме того, в Каховке дрон ударил по трансформаторной подстанции. Объект загорелся, возгорание оперативно ликвидировали.
"В Новой Каховке, Новой Збурьевке, Великих Копанях, Тарасовке и Новой Маячке произошла серия атак беспилотников. Повреждены несколько легковых автомобилей, в том числе машина скорой помощи в Новой Збурьевке. К счастью, обошлось без жертв", - доавил Сальдо.
Всего за минувшие сутки ВСУ атаковали Великую Кардашинку, Голую Пристань, Днепряны, Забарино, Коханы, Корсунку, Малую Кардашинку, Песчановку, Подстепное, Пролетарку, Рыбальчее, Саги, Старую Збурьевку и Чулаковку.
