Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ убил 85-летнего жителя Херсонской области в его собственном доме - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260116/dron-vsu-ubil-85-letnego-zhitelya-khersonskoy-oblasti-v-ego-sobstvennom-dome-1152440081.html
Дрон ВСУ убил 85-летнего жителя Херсонской области в его собственном доме
Дрон ВСУ убил 85-летнего жителя Херсонской области в его собственном доме - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Дрон ВСУ убил 85-летнего жителя Херсонской области в его собственном доме
85-летний житель села Раденске Херсонской области погиб при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T12:16
2026-01-16T12:16
херсонская область
атаки всу
происшествия
владимир сальдо
новые регионы россии
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/11/1150251735_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_9f6abce607345b08a242ea6b39b8e15a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. 85-летний житель села Раденске Херсонской области погиб при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, в Каховке дрон ударил по трансформаторной подстанции. Объект загорелся, возгорание оперативно ликвидировали."В Новой Каховке, Новой Збурьевке, Великих Копанях, Тарасовке и Новой Маячке произошла серия атак беспилотников. Повреждены несколько легковых автомобилей, в том числе машина скорой помощи в Новой Збурьевке. К счастью, обошлось без жертв", - доавил Сальдо.Всего за минувшие сутки ВСУ атаковали Великую Кардашинку, Голую Пристань, Днепряны, Забарино, Коханы, Корсунку, Малую Кардашинку, Песчановку, Подстепное, Пролетарку, Рыбальчее, Саги, Старую Збурьевку и Чулаковку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека пострадали при атаке ВСУ на многоэтажки в Рязанской областиВезли людям лекарства: сотрудники аптеки погибли в Запорожской областиРосгвардия уничтожила 12 вражеских БПЛА в Херсонской области
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/11/1150251735_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_4cab0a3c6509efcfb9f41a07369e6ca1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, атаки всу, происшествия, владимир сальдо, новые регионы россии, новости, новости сво
Дрон ВСУ убил 85-летнего жителя Херсонской области в его собственном доме

В Херсонской области пенсионер погиб после падения беспилотника на его дом – Сальдо

12:16 16.01.2026
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия атак ВСУ на Херсонскую область
Последствия атак ВСУ на Херсонскую область
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. 85-летний житель села Раденске Херсонской области погиб при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Раденске Алешкинского округа в результате сброса боеприпаса с БПЛА на частный дом убит мужчина 1941 года рождения", - написал он в Telegram.
Кроме того, в Каховке дрон ударил по трансформаторной подстанции. Объект загорелся, возгорание оперативно ликвидировали.
"В Новой Каховке, Новой Збурьевке, Великих Копанях, Тарасовке и Новой Маячке произошла серия атак беспилотников. Повреждены несколько легковых автомобилей, в том числе машина скорой помощи в Новой Збурьевке. К счастью, обошлось без жертв", - доавил Сальдо.
Всего за минувшие сутки ВСУ атаковали Великую Кардашинку, Голую Пристань, Днепряны, Забарино, Коханы, Корсунку, Малую Кардашинку, Песчановку, Подстепное, Пролетарку, Рыбальчее, Саги, Старую Збурьевку и Чулаковку.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Два человека пострадали при атаке ВСУ на многоэтажки в Рязанской области
Везли людям лекарства: сотрудники аптеки погибли в Запорожской области
Росгвардия уничтожила 12 вражеских БПЛА в Херсонской области
 
Херсонская областьАтаки ВСУПроисшествияВладимир СальдоНовые регионы РоссииНовостиНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:08Дефицит топлива в Херсонской области – фейк
13:59На Севастополь обрушится сильный ветер
13:45Новости СВО за неделю: Киев несет критические потери
13:38В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Гренландии
13:33История Судакского десанта
13:19Продолжить служение стране: как ветераны СВО попадают в правительство
13:05Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Иране – главное
12:58ВСУ ударили по электростанциям Брянской области: жители без тепла и света
12:54Семь ударов возмездия по Украине: что уничтожено
12:39Жовтневое в Запорожской области перешло под контроль России
12:34В Ялте и Алуште зафиксировали случаи бешенства среди диких животных
12:29Армия России освободила Закотное в Донбассе
12:16Дрон ВСУ убил 85-летнего жителя Херсонской области в его собственном доме
12:05В Крыму проиндексировали все виды страховых пенсий на 7,6%
11:44На Солнце образовалась корональная дыра размером около 1 млн километров
11:2215 новых высокотехнологичных методов лечения рака стали доступны по ОМС
11:08В Запорожской области без света остаются 76 тысяч абонентов
10:59Где в Крыму искупаться на Крещение: список мест
10:48В Симферополе произошел порыв на сетях теплоснабжения
10:45В Крыму раскрыли реальный план Трампа
Лента новостейМолния