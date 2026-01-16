https://crimea.ria.ru/20260116/dokhody-kryma-vyrosli-pochti-v-pyat-raz-1152431350.html
Доходы Крыма выросли почти в пять раз
Доходы Крыма выросли почти в пять раз
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым.
крым
2026
Материал дополняется
Доходы Крыма в 2025 году выросли на 22 процента и составили почти 125 млрд рублей
Бюджет
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым.