Рейтинг@Mail.ru
Дефицит топлива в Херсонской области – фейк - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260116/defitsit-topliva-v-khersonskoy-oblasti--feyk-1152444869.html
Дефицит топлива в Херсонской области – фейк
Дефицит топлива в Херсонской области – фейк - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Дефицит топлива в Херсонской области – фейк
Информация о дефиците топлива в Херсонской области является недостоверной. Об этом заявил в пятницу губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T14:08
2026-01-16T14:08
херсонская область
фейк
топливо
бензин
новые регионы россии
новости
центр информационно-психологических операций (ципсо)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111605/32/1116053263_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8399d4a2293a84d29e760bfadf657997.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Информация о дефиците топлива в Херсонской области является недостоверной. Об этом заявил в пятницу губернатор региона Владимир Сальдо.Он подчеркнул, что дефицита топлива в регионе нет, горюче-смазочные материалы поставляются в регион в достаточном объеме и предпосылок для сокращения поставок нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взлом реестра воинского учета – в Минобороны опровергли новый фейкНа Кубани опровергли фейк об ограничении лекарств для тяжелобольныхВ Новороссийске опровергли слухи о сбежавших военных
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111605/32/1116053263_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_2fcd5dbce503b78cf1d8291ab012c28d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, фейк, топливо, бензин, новые регионы россии, новости, центр информационно-психологических операций (ципсо)
Дефицит топлива в Херсонской области – фейк

Сальдо назвал фейком сообщения о нехватке топлива в Херсонской области

14:08 16.01.2026
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Информация о дефиците топлива в Херсонской области является недостоверной. Об этом заявил в пятницу губернатор региона Владимир Сальдо.
"Украинское ЦиПСО распространяет дезинформацию об обязательной установке на транспортные средства газобаллонного оборудования, якобы из-за дефицита топлива в нашей области. Это наглая ложь, направленная на дестабилизацию социальной обстановки", – написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что дефицита топлива в регионе нет, горюче-смазочные материалы поставляются в регион в достаточном объеме и предпосылок для сокращения поставок нет.
"Растиражированный в интернете якобы мой "указ" – грубая подделка. Никто не принуждает и не собирается обязывать владельцев транспортных средств устанавливать какое-либо оборудование", - акцентировал глава региона.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Взлом реестра воинского учета – в Минобороны опровергли новый фейк
На Кубани опровергли фейк об ограничении лекарств для тяжелобольных
В Новороссийске опровергли слухи о сбежавших военных
 
Херсонская областьФейкТопливоБензинНовые регионы РоссииНовостиЦентр информационно-психологических операций (ЦИПсО)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:08Дефицит топлива в Херсонской области – фейк
13:59На Севастополь обрушится сильный ветер
13:45Новости СВО за неделю: Киев несет критические потери
13:38В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Гренландии
13:33История Судакского десанта
13:19Продолжить служение стране: как ветераны СВО попадают в правительство
13:05Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Иране – главное
12:58ВСУ ударили по электростанциям Брянской области: жители без тепла и света
12:54Семь ударов возмездия по Украине: что уничтожено
12:39Жовтневое в Запорожской области перешло под контроль России
12:34В Ялте и Алуште зафиксировали случаи бешенства среди диких животных
12:29Армия России освободила Закотное в Донбассе
12:16Дрон ВСУ убил 85-летнего жителя Херсонской области в его собственном доме
12:05В Крыму проиндексировали все виды страховых пенсий на 7,6%
11:44На Солнце образовалась корональная дыра размером около 1 млн километров
11:2215 новых высокотехнологичных методов лечения рака стали доступны по ОМС
11:08В Запорожской области без света остаются 76 тысяч абонентов
10:59Где в Крыму искупаться на Крещение: список мест
10:48В Симферополе произошел порыв на сетях теплоснабжения
10:45В Крыму раскрыли реальный план Трампа
Лента новостейМолния