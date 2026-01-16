https://crimea.ria.ru/20260116/defitsit-topliva-v-khersonskoy-oblasti--feyk-1152444869.html

Дефицит топлива в Херсонской области – фейк

Дефицит топлива в Херсонской области – фейк - РИА Новости Крым, 16.01.2026

Дефицит топлива в Херсонской области – фейк

Информация о дефиците топлива в Херсонской области является недостоверной. Об этом заявил в пятницу губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 16.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Информация о дефиците топлива в Херсонской области является недостоверной. Об этом заявил в пятницу губернатор региона Владимир Сальдо.Он подчеркнул, что дефицита топлива в регионе нет, горюче-смазочные материалы поставляются в регион в достаточном объеме и предпосылок для сокращения поставок нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взлом реестра воинского учета – в Минобороны опровергли новый фейкНа Кубани опровергли фейк об ограничении лекарств для тяжелобольныхВ Новороссийске опровергли слухи о сбежавших военных

Новости

