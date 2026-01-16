Рейтинг@Mail.ru
Что способно остановить инфляцию в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Жесткие штрафы за необоснованное повышение цен на товары и услуги способны стать одним из главных факторов сдерживания инфляции в России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил финансовый аналитик Михаил Беляев.Ранее издание Федерального Собрания РФ сообщило, что на фоне появившегося в СМИ прогноза о повышении цен на продукты в России в феврале на 30% Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение участникам рынка.Про мнению Беляева, в нынешних условиях ФАС должна действовать существенно жестче в отношении участников рынка, которые эгоистично поднимают цены на товары, не имея на то оснований и даже не пытаясь объяснить свои действия конкретными цифрами.Монополистическая модель экономки, действующая на основе диктата продавца, окончательно сложилась в 1990-х, но сегодня самое время изменить ситуацию, подчеркнул эксперт.Причем речь идет не об ограничении цен как таковых, а об обоснованности их повышения, подчеркнул эксперт. Но меры противодействия этому должны быть жесткими – предостережений уже недостаточно, считает он."Вот, например, огуречники сейчас повысили на 20% цены – надо у них спросить почему. И пусть они внятно ответят, не начнут мямлить, что у них какие-то санкции по огурцам ударили, а скажут, что конкретно повлияло. И надо не увещевать в следующий раз: "Товарищи огуречники с помидорниками, ведите себя как следует, так больше цены не повышайте", а выписывать штрафы. Причем такие, от которых они уже раз и навсегда забывают, что такое необоснованное повышение цен", – высказал мнение финансист.По мнению Беляева, только такой путь способен затормозить инфляцию, но не повышение ключевой ставки, как это делает Центробанк."Центральный банк исповедует теорию, что инфляция – это денежный феномен и с помощью ключевой ставки, то есть жесткой денежно-кредитной политики - хотя ставка не единственный инструмент - пытается задавить инфляцию. Но одновременно он воздействует на экономику в виде удушающей петли. Отсюда торможение экономики. А с инфляцией у нас ничего толком не происходит", – резюмировал эксперт.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Жесткие штрафы за необоснованное повышение цен на товары и услуги способны стать одним из главных факторов сдерживания инфляции в России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил финансовый аналитик Михаил Беляев.
Ранее издание Федерального Собрания РФ сообщило, что на фоне появившегося в СМИ прогноза о повышении цен на продукты в России в феврале на 30% Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение участникам рынка.
Про мнению Беляева, в нынешних условиях ФАС должна действовать существенно жестче в отношении участников рынка, которые эгоистично поднимают цены на товары, не имея на то оснований и даже не пытаясь объяснить свои действия конкретными цифрами.
Монополистическая модель экономки, действующая на основе диктата продавца, окончательно сложилась в 1990-х, но сегодня самое время изменить ситуацию, подчеркнул эксперт.
"Рост цен обязан эгоистическим действиям продавца на рынке, который, попирая все ранее усвоенные постулаты, стремится к получению повышенной прибыли. Все пытаются найти специфический момент, чтобы повысить цены. Для того, чтобы было ограничение цен, чтобы они не росли, во всех странах с развитой экономикой существуют антимонопольные ведомства", – прокомментировал Беляев.
Причем речь идет не об ограничении цен как таковых, а об обоснованности их повышения, подчеркнул эксперт. Но меры противодействия этому должны быть жесткими – предостережений уже недостаточно, считает он.
"Вот, например, огуречники сейчас повысили на 20% цены – надо у них спросить почему. И пусть они внятно ответят, не начнут мямлить, что у них какие-то санкции по огурцам ударили, а скажут, что конкретно повлияло. И надо не увещевать в следующий раз: "Товарищи огуречники с помидорниками, ведите себя как следует, так больше цены не повышайте", а выписывать штрафы. Причем такие, от которых они уже раз и навсегда забывают, что такое необоснованное повышение цен", – высказал мнение финансист.
По мнению Беляева, только такой путь способен затормозить инфляцию, но не повышение ключевой ставки, как это делает Центробанк.
"Центральный банк исповедует теорию, что инфляция – это денежный феномен и с помощью ключевой ставки, то есть жесткой денежно-кредитной политики - хотя ставка не единственный инструмент - пытается задавить инфляцию. Но одновременно он воздействует на экономику в виде удушающей петли. Отсюда торможение экономики. А с инфляцией у нас ничего толком не происходит", – резюмировал эксперт.
