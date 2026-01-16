Рейтинг@Mail.ru
Четыре поезда задерживаются в Сочи из-за схода грунта на пути - мэрия - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Четыре поезда задерживаются в Сочи из-за схода грунта на пути - мэрия
Четыре поезда задерживаются в Сочи из-за схода грунта на пути - мэрия - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Четыре поезда задерживаются в Сочи из-за схода грунта на пути - мэрия
Четыре поезда задерживаются в Сочи из-за схода грунта на железнодорожные пути на перегоне в районе Якорной Щели, из-за инцидента перекрыта одна линия, сообщили... РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T19:42
2026-01-16T19:42
сочи
новости
железная дорога
российские железные дороги (ржд)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Четыре поезда задерживаются в Сочи из-за схода грунта на железнодорожные пути на перегоне в районе Якорной Щели, из-за инцидента перекрыта одна линия, сообщили в администрации Сочи."На перегоне железной дороги в районе Якорной Щели произошел сход грунта на железнодорожные пути объемом 10 кубических метров. В результате инцидента перекрыта одна линия из двух, движение поездов было временно приостановлено. Вследствие этого задержаны четыре пассажирских поезда, ориентировочное время задержки которых составляет от 40 до 60 минут", - говорится в сообщении.В мэрии отметили, что для ликвидации последствий на месте задействован хозяйственный поезд в составе локомотива и трех вагонов, а также экскаватор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сочи, новости, железная дорога, российские железные дороги (ржд)
Четыре поезда задерживаются в Сочи из-за схода грунта на пути - мэрия

Четыре поезда задерживаются в Сочи из-за схода грунта на пути - мэрия

19:42 16.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Четыре поезда задерживаются в Сочи из-за схода грунта на железнодорожные пути на перегоне в районе Якорной Щели, из-за инцидента перекрыта одна линия, сообщили в администрации Сочи.
"На перегоне железной дороги в районе Якорной Щели произошел сход грунта на железнодорожные пути объемом 10 кубических метров. В результате инцидента перекрыта одна линия из двух, движение поездов было временно приостановлено. Вследствие этого задержаны четыре пассажирских поезда, ориентировочное время задержки которых составляет от 40 до 60 минут", - говорится в сообщении.
В мэрии отметили, что для ликвидации последствий на месте задействован хозяйственный поезд в составе локомотива и трех вагонов, а также экскаватор.
СочиНовостиЖелезная дорогаРоссийские железные дороги (РЖД)
 
