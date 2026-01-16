https://crimea.ria.ru/20260116/chetyre-poezda-zaderzhivayutsya-v-sochi-iz-za-skhoda-grunta-na-puti---meriya-1152456581.html
Четыре поезда задерживаются в Сочи из-за схода грунта на пути - мэрия
Четыре поезда задерживаются в Сочи из-за схода грунта на пути - мэрия - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Четыре поезда задерживаются в Сочи из-за схода грунта на пути - мэрия
Четыре поезда задерживаются в Сочи из-за схода грунта на железнодорожные пути на перегоне в районе Якорной Щели, из-за инцидента перекрыта одна линия, сообщили... РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T19:42
2026-01-16T19:42
2026-01-16T19:42
сочи
новости
железная дорога
российские железные дороги (ржд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111744/02/1117440240_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_371d833872d076286c549be8b16832ee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Четыре поезда задерживаются в Сочи из-за схода грунта на железнодорожные пути на перегоне в районе Якорной Щели, из-за инцидента перекрыта одна линия, сообщили в администрации Сочи."На перегоне железной дороги в районе Якорной Щели произошел сход грунта на железнодорожные пути объемом 10 кубических метров. В результате инцидента перекрыта одна линия из двух, движение поездов было временно приостановлено. Вследствие этого задержаны четыре пассажирских поезда, ориентировочное время задержки которых составляет от 40 до 60 минут", - говорится в сообщении.В мэрии отметили, что для ликвидации последствий на месте задействован хозяйственный поезд в составе локомотива и трех вагонов, а также экскаватор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сочи
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111744/02/1117440240_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_72250893cdedf05ef835134f9a3d547f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, новости, железная дорога, российские железные дороги (ржд)
Четыре поезда задерживаются в Сочи из-за схода грунта на пути - мэрия
Четыре поезда задерживаются в Сочи из-за схода грунта на пути - мэрия
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Четыре поезда задерживаются в Сочи из-за схода грунта на железнодорожные пути на перегоне в районе Якорной Щели, из-за инцидента перекрыта одна линия, сообщили в администрации Сочи.
"На перегоне железной дороги в районе Якорной Щели произошел сход грунта на железнодорожные пути объемом 10 кубических метров. В результате инцидента перекрыта одна линия из двух, движение поездов было временно приостановлено. Вследствие этого задержаны четыре пассажирских поезда, ориентировочное время задержки которых составляет от 40 до 60 минут", - говорится в сообщении.
В мэрии отметили, что для ликвидации последствий на месте задействован хозяйственный поезд в составе локомотива и трех вагонов, а также экскаватор.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.