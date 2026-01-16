https://crimea.ria.ru/20260116/bastrykinu-dolozhat-o-dele-po-faktu-smerti-novorozhdennogo-v-krymu-1152456233.html

Бастрыкину доложат о деле по факту смерти новорожденного в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе и предварительных результатах расследования уголовного дела по факту смерти новорожденного в перинатальном центре Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба СК.В социальных сетях ранее появилась информация, что в медучреждении Симферополя спустя два дня после рождения умер ребенок. Причинами, по мнению авторов, стали сепсис, тяжелое кислородное голодание и кровоизлияние в мозг. Уточняется, что информацию обнародовала мать погибшего.Главное следственное управление (ГСУ) СК по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Выяснение обстоятельств смерти младенца взял под личный контроль прокурор Крыма Олег Камшилов."Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Евгению Рудневу доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", – говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

