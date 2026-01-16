Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкину доложат о деле по факту смерти новорожденного в Крыму - РИА Новости Крым, 16.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260116/bastrykinu-dolozhat-o-dele-po-faktu-smerti-novorozhdennogo-v-krymu-1152456233.html
Бастрыкину доложат о деле по факту смерти новорожденного в Крыму
Бастрыкину доложат о деле по факту смерти новорожденного в Крыму - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Бастрыкину доложат о деле по факту смерти новорожденного в Крыму
Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе и предварительных результатах расследования уголовного дела по факту смерти... РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T19:21
2026-01-16T19:21
ск рф (следственный комитет российской федерации)
крым
новости крыма
происшествия
гсу ск россии по крыму и севастополю
александр бастрыкин
олег камшилов
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/05/1119329440_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e0284f88b4c248860e2f0cd84b277423.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе и предварительных результатах расследования уголовного дела по факту смерти новорожденного в перинатальном центре Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба СК.В социальных сетях ранее появилась информация, что в медучреждении Симферополя спустя два дня после рождения умер ребенок. Причинами, по мнению авторов, стали сепсис, тяжелое кислородное голодание и кровоизлияние в мозг. Уточняется, что информацию обнародовала мать погибшего.Главное следственное управление (ГСУ) СК по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Выяснение обстоятельств смерти младенца взял под личный контроль прокурор Крыма Олег Камшилов."Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Евгению Рудневу доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", – говорится в сообщении.
РИА Новости Крым
Бастрыкину доложат о деле по факту смерти новорожденного в Крыму

Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по факту смерти младенца в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе и предварительных результатах расследования уголовного дела по факту смерти новорожденного в перинатальном центре Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба СК.
В социальных сетях ранее появилась информация, что в медучреждении Симферополя спустя два дня после рождения умер ребенок. Причинами, по мнению авторов, стали сепсис, тяжелое кислородное голодание и кровоизлияние в мозг. Уточняется, что информацию обнародовала мать погибшего.
Главное следственное управление (ГСУ) СК по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Выяснение обстоятельств смерти младенца взял под личный контроль прокурор Крыма Олег Камшилов.
"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Евгению Рудневу доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", – говорится в сообщении.
