Армия России уничтожила переправу ВСУ в Харьковской области - РИА Новости Крым, 16.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260116/armiya-rossii-unichtozhila-perepravu-vsu-v-kharkovskoy-oblasti-1152430700.html
Армия России уничтожила переправу ВСУ в Харьковской области
Армия России уничтожила переправу ВСУ в Харьковской области - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Армия России уничтожила переправу ВСУ в Харьковской области
Переправа ВСУ в районе реки Оскол в Харьковской области уничтожена авиаударом российский войск. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T08:25
2026-01-16T08:42
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
харьковская область
воздушно-космические силы (вкс)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Переправа ВСУ в районе реки Оскол в Харьковской области уничтожена авиаударом российский войск. Об этом сообщает Минобороны.Как уточнили в оборонном ведомстве, российские воздушно-космические силы нанесли авиационный удар по цели с применением нескольких авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
харьковская область
2026
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , харьковская область, воздушно-космические силы (вкс), видео
Армия России уничтожила переправу ВСУ в Харьковской области

Армия России авиабомбами ФАБ-500 уничтожила переправу ВСУ в Харьковской области

08:25 16.01.2026 (обновлено: 08:42 16.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Переправа ВСУ в районе реки Оскол в Харьковской области уничтожена авиаударом российский войск. Об этом сообщает Минобороны.

"В ходе разведывательных мероприятий подразделениями ВС РФ была обнаружена переправа через реку Оскол в районе населенного пункта Осиново Харьковской области, активно используемая подразделениями ВСУ для переброски техники, войск и грузов военного назначения", - говорится в подписи под видео, опубликованном военным ведомством.

Как уточнили в оборонном ведомстве, российские воздушно-космические силы нанесли авиационный удар по цели с применением нескольких авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.
"Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано уничтожение переправы противника", - добавили в МО РФ.
Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУХарьковская областьВоздушно-космические силы (ВКС)
 
Лента новостейМолния