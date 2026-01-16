https://crimea.ria.ru/20260116/armiya-rossii-unichtozhila-perepravu-vsu-v-kharkovskoy-oblasti-1152430700.html
Армия России уничтожила переправу ВСУ в Харьковской области
Армия России уничтожила переправу ВСУ в Харьковской области
Переправа ВСУ в районе реки Оскол в Харьковской области уничтожена авиаударом российский войск. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T08:25
2026-01-16T08:25
2026-01-16T08:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Переправа ВСУ в районе реки Оскол в Харьковской области уничтожена авиаударом российский войск. Об этом сообщает Минобороны.Как уточнили в оборонном ведомстве, российские воздушно-космические силы нанесли авиационный удар по цели с применением нескольких авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.
