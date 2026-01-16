https://crimea.ria.ru/20260116/armiya-rossii-osvobodila-zakotnoe-v-donbasse-1152441809.html
Армия России освободила Закотное в Донбассе
Армия России освободила Закотное в Донбассе - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Армия России освободила Закотное в Донбассе
Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 16.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны.Накануне начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что за первые две недели января бойцы российских войск взяли под свой контроль восемь населенных пунктов, освободив более 300 квадратных километров территории. Минобороны ранее сообщало об освобождении Комаровки в Сумской области, Новобойковское, Зеленого и Белогорье Запорожской области, Братское в Днепропетровской области и Грабовское в Сумской области, Подолы в Харьковской области и Бондарное в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Армия России освободила Закотное в Донбассе
