https://crimea.ria.ru/20260116/armiya-rossii-osvobodila-zakotnoe-v-donbasse-1152441809.html

Армия России освободила Закотное в Донбассе

Армия России освободила Закотное в Донбассе - РИА Новости Крым, 16.01.2026

Армия России освободила Закотное в Донбассе

Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 16.01.2026

2026-01-16T12:29

2026-01-16T12:29

2026-01-16T12:33

министерство обороны рф

новости сво

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

группировка войск "южная"

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1a/1147508453_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_0a4970d45e557f58678660409383cf34.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны.Накануне начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что за первые две недели января бойцы российских войск взяли под свой контроль восемь населенных пунктов, освободив более 300 квадратных километров территории. Минобороны ранее сообщало об освобождении Комаровки в Сумской области, Новобойковское, Зеленого и Белогорье Запорожской области, Братское в Днепропетровской области и Грабовское в Сумской области, Подолы в Харьковской области и Бондарное в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, группировка войск "южная", всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу