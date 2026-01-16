Рейтинг@Mail.ru
Армия России контролирует все районы Купянска - РИА Новости Крым, 16.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260116/armiya-rossii-kontroliruet-vse-rayony-kupyanska-1152452377.html
Армия России контролирует все районы Купянска
Армия России контролирует все районы Купянска - РИА Новости Крым, 16.01.2026
Армия России контролирует все районы Купянска
Все районы Купянска в Харьковской области находятся под контролем подразделений Вооруженных сил России, несмотря на постоянные попытки ВСУ прорваться в город... РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T16:24
2026-01-16T16:24
купянск
министерство обороны рф
андрей белоусов
новости сво
харьковская область
вооруженные силы россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/10/1152452259_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6faae712dd493affae32fa472974c417.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Все районы Купянска в Харьковской области находятся под контролем подразделений Вооруженных сил России, несмотря на постоянные попытки ВСУ прорваться в город. Об этом министру обороны Андрею Белоусову доложил командующий группировкой "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев, сообщает Минобороны РФ.В пятницу Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад" и заслушал доклад ее командующего.Кузовлев доложил министру, что войска продолжают вести активные наступательные действия на всех четырех направлениях с общим фронтом более 320 километров.Заслушав доклад, министр обороны уточнил обстановку в районе Купянска."В целом, я так понимаю, что Купянск сейчас находится в режиме зачистки?" – задал вопрос командующему Андрей Белоусов.Кузовлев доложил, что все районы города находятся под контролем российских войск, несмотря на предпринимаемые противником безуспешные попытки прорыва в Купянск.
купянск
харьковская область
купянск, министерство обороны рф, андрей белоусов, новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии
Армия России контролирует все районы Купянска

Все районы Купянска находятся под контролем армии РФ – командующий группировкой "Запад"

16:24 16.01.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Работа связистов 25-й армии - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Все районы Купянска в Харьковской области находятся под контролем подразделений Вооруженных сил России, несмотря на постоянные попытки ВСУ прорваться в город. Об этом министру обороны Андрею Белоусову доложил командующий группировкой "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев, сообщает Минобороны РФ.
В пятницу Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад" и заслушал доклад ее командующего.
Кузовлев доложил министру, что войска продолжают вести активные наступательные действия на всех четырех направлениях с общим фронтом более 320 километров.
"В декабре войсками группировки освобождено шесть населенных пунктов – Кучеровка, Подолы, Куриловка, Новоплатоновка, Богуславка, Диброва и более 155 квадратных километров территорий. Еще в 10 населенных пунктах в настоящее время ведутся боевые действия по их освобождению", – сказал командующий группировкой.
Заслушав доклад, министр обороны уточнил обстановку в районе Купянска.
"В целом, я так понимаю, что Купянск сейчас находится в режиме зачистки?" – задал вопрос командующему Андрей Белоусов.
Кузовлев доложил, что все районы города находятся под контролем российских войск, несмотря на предпринимаемые противником безуспешные попытки прорыва в Купянск.
