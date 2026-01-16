https://crimea.ria.ru/20260116/armiya-rossii-kontroliruet-vse-rayony-kupyanska-1152452377.html
Армия России контролирует все районы Купянска
2026-01-16T16:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Все районы Купянска в Харьковской области находятся под контролем подразделений Вооруженных сил России, несмотря на постоянные попытки ВСУ прорваться в город. Об этом министру обороны Андрею Белоусову доложил командующий группировкой "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев, сообщает Минобороны РФ.В пятницу Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад" и заслушал доклад ее командующего.Кузовлев доложил министру, что войска продолжают вести активные наступательные действия на всех четырех направлениях с общим фронтом более 320 километров.Заслушав доклад, министр обороны уточнил обстановку в районе Купянска."В целом, я так понимаю, что Купянск сейчас находится в режиме зачистки?" – задал вопрос командующему Андрей Белоусов.Кузовлев доложил, что все районы города находятся под контролем российских войск, несмотря на предпринимаемые противником безуспешные попытки прорыва в Купянск.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО за неделю: Киев несет критические потериЖовтневое в Запорожской области перешло под контроль России Армия России освободила Закотное в Донбассе
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Все районы Купянска в Харьковской области находятся под контролем подразделений Вооруженных сил России, несмотря на постоянные попытки ВСУ прорваться в город. Об этом министру обороны Андрею Белоусову доложил командующий группировкой "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев, сообщает Минобороны РФ.
В пятницу Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад" и заслушал доклад ее командующего.
Кузовлев доложил министру, что войска продолжают вести активные наступательные действия на всех четырех направлениях с общим фронтом более 320 километров.
"В декабре войсками группировки освобождено шесть населенных пунктов – Кучеровка, Подолы, Куриловка, Новоплатоновка, Богуславка, Диброва и более 155 квадратных километров территорий. Еще в 10 населенных пунктах в настоящее время ведутся боевые действия по их освобождению", – сказал командующий группировкой.
Заслушав доклад, министр обороны уточнил обстановку в районе Купянска.
"В целом, я так понимаю, что Купянск сейчас находится в режиме зачистки?" – задал вопрос командующему Андрей Белоусов.
Кузовлев доложил, что все районы города находятся под контролем российских войск, несмотря на предпринимаемые противником безуспешные попытки прорыва в Купянск.
