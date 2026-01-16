Рейтинг@Mail.ru
Украинец, любивший Крым: к 92-летию главного русского офицера Ланового
Украинец, любивший Крым: к 92-летию главного русского офицера Ланового
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Задолго до эпохи интернета у советского народа была своя "аллея звезд" - неосязаемая, у каждого своя и у всех, как тогда многое было, общая. Тогда посмотреть фильм можно было только в кинотеатре, фото любимого актера или актрисы существовали только в бумажном формате - картонные открытки с изумительно отретушированными лицами или вырезки из газет. Хотя газеты посвящены были в основном достижениям, а светской хроники вообще не существовало - про знаменитостей узнавали из "сарафанного радио"... В Лановом всегда была "порода" - в его внешности (тонкое, резких линий, никогда не расплывавшееся лице), том, как он держал корпус (настоящая выправка, легендарная осанка), в голосе, во взвешенности слов. И родился он в Москве 16 января 1934 года.Только родители его были не московскими интеллигентами и не "из бывших", а украинскими крестьянами из-под Одессы - на заработках в Москве, на химическом заводе. В 1941-м, когда началась Великая Отечественная, завод стал работать на армию - поставлять танкистам горючие жидкости, которые разливали вручную. Такая работа привела к инвалидности обоих: мать стала инвалидом первой, отец - второй группы. А Вася войну встретил под Одессой. Ему было семь лет. И эту войну, и этот народный подвиг, и Победу пронес через всю жизнь - абсолютно искренне, по-простому, не напоказ. И стал одним из главных офицеров советского кино. Уходят люди-символы, обожаемые целым народом. Люди, имена и лица которых знали миллионы задолго до эпохи интернета. А приходят - другие и мало. Значит, нужно помнить. Спасибо, Василий Семенович.
культура, новости, звезды и судьбы, василий лановой, кино, крым, общество, ссср, россия
Украинец, любивший Крым: к 92-летию главного русского офицера Ланового

К 92-летию Василия Ланового - фотогалерея лучших ролей

07:23 16.01.2026
 
Кадр из фильма "Офицеры" (1971). В роли Ивана Варравы - Василий Лановой
Кадр из фильма Офицеры (1971). В роли Ивана Варравы - Василий Лановой
© Фото: kino-teatr.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Задолго до эпохи интернета у советского народа была своя "аллея звезд" - неосязаемая, у каждого своя и у всех, как тогда многое было, общая. Тогда посмотреть фильм можно было только в кинотеатре, фото любимого актера или актрисы существовали только в бумажном формате - картонные открытки с изумительно отретушированными лицами или вырезки из газет. Хотя газеты посвящены были в основном достижениям, а светской хроники вообще не существовало - про знаменитостей узнавали из "сарафанного радио"...
В Лановом всегда была "порода" - в его внешности (тонкое, резких линий, никогда не расплывавшееся лицо), том, как он держал корпус (настоящая выправка, легендарная осанка), в голосе, во взвешенности слов. И родился он в Москве 16 января 1934 года.
Только родители его были не московскими интеллигентами и не "из бывших", а украинскими крестьянами из-под Одессы - на заработках в Москве, на химическом заводе. В 1941-м, когда началась Великая Отечественная, завод стал работать на армию - поставлять танкистам горючие жидкости, которые разливали вручную. Такая работа привела к инвалидности обоих: мать стала инвалидом первой, отец - второй группы.
А Вася войну встретил под Одессой. Ему было семь лет. И эту войну, и этот народный подвиг, и Победу пронес через всю жизнь - абсолютно искренне, по-простому, не напоказ. И стал одним из главных офицеров советского кино.
Уходят люди-символы, обожаемые целым народом. Люди, имена и лица которых знали миллионы задолго до эпохи интернета. А приходят - другие и мало. Значит, нужно помнить.
Спасибо, Василий Семенович.
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоАктер часто бывал в Крыму, любил приезжать на полуостров, был почетным гражданином города Керчи.

"Я украинец, очень люблю Крым, не потому что он был когда-то украинским, а потому что это была Россия, всегда Россия, причем такая удивительная. Это подарок Бога был! Не зря царица сказала, что это жемчужина России. Поэтому я с удовольствием бываю в Крыму, каждый раз с детства, и когда еще студентом был, ездил. И многие картины, а у меня их около 80, снимались в Крыму. И это особенным, каким-то родным источником для меня стало…", - говорил Лановой в эфире радио "Спутник в Крыму".
Народный артист СССР Василий Лановой на открытии кинофестиваля Алые паруса Артека. 3 июля 2018
