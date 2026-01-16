https://crimea.ria.ru/20260116/Glavnyy-russkiy-ofitser-Vasiliy-Lanovoy-ukrainets-lyubivshiy-Krym-1119203179.html

Украинец, любивший Крым: к 92-летию главного русского офицера Ланового

Украинец, любивший Крым: к 92-летию главного русского офицера Ланового

Задолго до эпохи интернета у советского народа была своя "аллея звезд" - неосязаемая, у каждого своя и у всех, как тогда многое было, общая. Тогда посмотреть...

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Задолго до эпохи интернета у советского народа была своя "аллея звезд" - неосязаемая, у каждого своя и у всех, как тогда многое было, общая. Тогда посмотреть фильм можно было только в кинотеатре, фото любимого актера или актрисы существовали только в бумажном формате - картонные открытки с изумительно отретушированными лицами или вырезки из газет. Хотя газеты посвящены были в основном достижениям, а светской хроники вообще не существовало - про знаменитостей узнавали из "сарафанного радио"... В Лановом всегда была "порода" - в его внешности (тонкое, резких линий, никогда не расплывавшееся лицо), том, как он держал корпус (настоящая выправка, легендарная осанка), в голосе, во взвешенности слов. И родился он в Москве 16 января 1934 года.Только родители его были не московскими интеллигентами и не "из бывших", а украинскими крестьянами из-под Одессы - на заработках в Москве, на химическом заводе. В 1941-м, когда началась Великая Отечественная, завод стал работать на армию - поставлять танкистам горючие жидкости, которые разливали вручную. Такая работа привела к инвалидности обоих: мать стала инвалидом первой, отец - второй группы. А Вася войну встретил под Одессой. Ему было семь лет. И эту войну, и этот народный подвиг, и Победу пронес через всю жизнь - абсолютно искренне, по-простому, не напоказ. И стал одним из главных офицеров советского кино. Уходят люди-символы, обожаемые целым народом. Люди, имена и лица которых знали миллионы задолго до эпохи интернета. А приходят - другие и мало. Значит, нужно помнить. Спасибо, Василий Семенович.

