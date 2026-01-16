https://crimea.ria.ru/20260116/87-tysyach-chelovek-obestocheny-v-zaporozhskoy-oblasti-posle-ataki-vsu-1152429408.html
87 тысяч человек обесточены в Запорожской области после атаки ВСУ
2026-01-16T06:32
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0a/1142512128_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_25523df97fa1b3aadd86fa33153451bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Порядка 87 тысяч абонентов к утру пятницы остаются без электроснабжения в Запорожской области после ударов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Вечером в четверг в области было зафиксировано массовое отключение электроэнергии. Обесточены оказались 144 510 потребителей, сообщал ранее Балицкий.Отключения затронули жителей Васильевского, Каменско-Днепровского, Михайловского, Приазовского, Приморского, Токмакского муниципальных округов и город Энергодар.К утру энергетикам удалось восстановить электроснабжение Михайловского, Васильевского и Токмакского муниципальных округов."Прошу жителей проявить терпение, работы продолжаются без остановки", - добавил он.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Порядка 87 тысяч абонентов к утру пятницы остаются без электроснабжения в Запорожской области после ударов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Вечером в четверг в области было зафиксировано массовое отключение электроэнергии. Обесточены оказались 144 510 потребителей
, сообщал ранее Балицкий.
Отключения затронули жителей Васильевского, Каменско-Днепровского, Михайловского, Приазовского, Приморского, Токмакского муниципальных округов и город Энергодар.
"В результате атаки противника около 87 тысяч абонентов Запорожской области остаются без электроснабжения", - написал он в Telegram.
К утру энергетикам удалось восстановить электроснабжение Михайловского, Васильевского и Токмакского муниципальных округов.
"Прошу жителей проявить терпение, работы продолжаются без остановки", - добавил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.