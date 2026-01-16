https://crimea.ria.ru/20260116/87-tysyach-chelovek-obestocheny-v-zaporozhskoy-oblasti-posle-ataki-vsu-1152429408.html

87 тысяч человек обесточены в Запорожской области после атаки ВСУ

87 тысяч человек обесточены в Запорожской области после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 16.01.2026

87 тысяч человек обесточены в Запорожской области после атаки ВСУ

Порядка 87 тысяч абонентов к утру пятницы остаются без электроснабжения в Запорожской области после ударов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости Крым, 16.01.2026

2026-01-16T06:32

2026-01-16T06:32

2026-01-16T06:32

запорожская область

отключение электроэнергии

электроэнергия

атаки всу

новые регионы россии

евгений балицкий

общество

происшествия

новости

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0a/1142512128_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_25523df97fa1b3aadd86fa33153451bb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Порядка 87 тысяч абонентов к утру пятницы остаются без электроснабжения в Запорожской области после ударов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Вечером в четверг в области было зафиксировано массовое отключение электроэнергии. Обесточены оказались 144 510 потребителей, сообщал ранее Балицкий.Отключения затронули жителей Васильевского, Каменско-Днепровского, Михайловского, Приазовского, Приморского, Токмакского муниципальных округов и город Энергодар.К утру энергетикам удалось восстановить электроснабжение Михайловского, Васильевского и Токмакского муниципальных округов."Прошу жителей проявить терпение, работы продолжаются без остановки", - добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, отключение электроэнергии, электроэнергия, атаки всу, новые регионы россии, евгений балицкий, общество, происшествия, новости, новости сво