87 тысяч человек обесточены в Запорожской области после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 16.01.2026
87 тысяч человек обесточены в Запорожской области после атаки ВСУ
87 тысяч человек обесточены в Запорожской области после атаки ВСУ
87 тысяч человек обесточены в Запорожской области после атаки ВСУ
Порядка 87 тысяч абонентов к утру пятницы остаются без электроснабжения в Запорожской области после ударов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений...
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Порядка 87 тысяч абонентов к утру пятницы остаются без электроснабжения в Запорожской области после ударов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Вечером в четверг в области было зафиксировано массовое отключение электроэнергии. Обесточены оказались 144 510 потребителей, сообщал ранее Балицкий.Отключения затронули жителей Васильевского, Каменско-Днепровского, Михайловского, Приазовского, Приморского, Токмакского муниципальных округов и город Энергодар.К утру энергетикам удалось восстановить электроснабжение Михайловского, Васильевского и Токмакского муниципальных округов."Прошу жителей проявить терпение, работы продолжаются без остановки", - добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
87 тысяч человек обесточены в Запорожской области после атаки ВСУ

В Запорожской области после удара ВСУ по энергетике без света 87 тысяч человек

06:32 16.01.2026
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Порядка 87 тысяч абонентов к утру пятницы остаются без электроснабжения в Запорожской области после ударов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Вечером в четверг в области было зафиксировано массовое отключение электроэнергии. Обесточены оказались 144 510 потребителей, сообщал ранее Балицкий.
Отключения затронули жителей Васильевского, Каменско-Днепровского, Михайловского, Приазовского, Приморского, Токмакского муниципальных округов и город Энергодар.
"В результате атаки противника около 87 тысяч абонентов Запорожской области остаются без электроснабжения", - написал он в Telegram.
К утру энергетикам удалось восстановить электроснабжение Михайловского, Васильевского и Токмакского муниципальных округов.
"Прошу жителей проявить терпение, работы продолжаются без остановки", - добавил он.
