63 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
Средства ПВО с 12.00 мск до 18.00 мск сбили 63 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над шестью регионами РФ, сообщило министерство...
2026-01-16T18:16
2026-01-16T18:16
2026-01-16T18:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Средства ПВО с 12.00 мск до 18.00 мск сбили 63 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над шестью регионами РФ, сообщило министерство обороны России."С 12.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 63 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 54 – над территорией Белгородской области, четыре – над территорией Саратовской области, два – над территорией Брянской области и по одному – над территориями Воронежской, Рязанской областей и Республики Крым", - говорится в сообщении военного ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
18:16 16.01.2026