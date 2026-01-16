Рейтинг@Mail.ru
16.01.2026
63 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
63 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 16.01.2026
63 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
Средства ПВО с 12.00 мск до 18.00 мск сбили 63 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над шестью регионами РФ, сообщило министерство... РИА Новости Крым, 16.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Средства ПВО с 12.00 мск до 18.00 мск сбили 63 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над шестью регионами РФ, сообщило министерство обороны России."С 12.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 63 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 54 – над территорией Белгородской области, четыре – над территорией Саратовской области, два – над территорией Брянской области и по одному – над территориями Воронежской, Рязанской областей и Республики Крым", - говорится в сообщении военного ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
пво, новости крыма, срочные новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу, атаки всу на крым, новости сво
63 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России

63 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России - Минобороны

18:16 16.01.2026 (обновлено: 18:19 16.01.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Средства ПВО с 12.00 мск до 18.00 мск сбили 63 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над шестью регионами РФ, сообщило министерство обороны России.
"С 12.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 63 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 54 – над территорией Белгородской области, четыре – над территорией Саратовской области, два – над территорией Брянской области и по одному – над территориями Воронежской, Рязанской областей и Республики Крым", - говорится в сообщении военного ведомства.
Работа ЗРК Тор-М2 по перехвату украинских ракет
07:19
106 беспилотников сбиты над Крымом и еще 9 областями России за ночь
 
ПВОНовости КрымаСрочные новости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымНовости СВО
 
