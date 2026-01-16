https://crimea.ria.ru/20260116/23-drona-vsu-sbity-nad-chernym-morem-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1152459628.html

23 дрона ВСУ сбиты над Черным морем, Крымом и другими регионами России

16.01.2026

23 дрона ВСУ сбиты над Черным морем, Крымом и другими регионами России

Средства ПВО с 18.00 мск до 23.00 мск сбили 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над тремя регионами России и акваторией Черного...

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Средства ПВО с 18.00 мск до 23.00 мск сбили 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над тремя регионами России и акваторией Черного моря, сообщило министерство обороны РФ."С 18.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 - над территорией Белгородской области, пять БПЛА - над территорией Курской области и по одному - над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении военного ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

2026

