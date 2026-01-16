Рейтинг@Mail.ru
23 дрона ВСУ сбиты над Черным морем, Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 16.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260116/23-drona-vsu-sbity-nad-chernym-morem-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1152459628.html
23 дрона ВСУ сбиты над Черным морем, Крымом и другими регионами России
23 дрона ВСУ сбиты над Черным морем, Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 16.01.2026
23 дрона ВСУ сбиты над Черным морем, Крымом и другими регионами России
Средства ПВО с 18.00 мск до 23.00 мск сбили 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над тремя регионами России и акваторией Черного... РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T23:16
2026-01-16T23:19
министерство обороны рф
крым
новости крыма
срочные новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150911336_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_eb3cce0564a0e8b456c78493f15bbff0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Средства ПВО с 18.00 мск до 23.00 мск сбили 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над тремя регионами России и акваторией Черного моря, сообщило министерство обороны РФ."С 18.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 - над территорией Белгородской области, пять БПЛА - над территорией Курской области и по одному - над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении военного ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
министерство обороны рф, крым, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, новости сво
23 дрона ВСУ сбиты над Черным морем, Крымом и другими регионами России

23 дрона ВСУ сбиты над Крымом, Черным морем и другими регионами России - Минобороны

23:16 16.01.2026 (обновлено: 23:19 16.01.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ПВО ЦВО в ДНР
Боевое дежурство ПВО ЦВО в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Средства ПВО с 18.00 мск до 23.00 мск сбили 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над тремя регионами России и акваторией Черного моря, сообщило министерство обороны РФ.
"С 18.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 - над территорией Белгородской области, пять БПЛА - над территорией Курской области и по одному - над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении военного ведомства.
