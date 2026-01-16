https://crimea.ria.ru/20260116/2025-god-v-sobytiyakh-1152432441.html

2025 год в событиях

2025 год в событиях - РИА Новости Крым, 16.01.2026

2025 год в событиях

Этот год был непростым, но ярким. Произошедшие события оставили свой след в памяти россиян и продолжат влиять на жизнь нашей страны и всего мира в новом году... РИА Новости Крым, 16.01.2026

2026-01-16T10:26

2026-01-16T10:26

2026-01-16T10:26

видео

новости

в мире

россия

крым

севастополь

политика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/10/1152432327_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_caf43e53e17f0402dbcba5fb76efaa9c.jpg

Этот год был непростым, но ярким. Произошедшие события оставили свой след в памяти россиян и продолжат влиять на жизнь нашей страны и всего мира в новом году. Это был год сложной и кропотливой работы, который показал: Россия не просто выдерживает давление, но и определяет новые правила игры. Каким 2025-й войдет в историю – смотрите в нашем видео.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, новости, в мире, россия, крым, севастополь, политика, общество, видео