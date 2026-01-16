Рейтинг@Mail.ru
2025 год в событиях
2025 год в событиях - РИА Новости Крым, 16.01.2026
2025 год в событиях
Этот год был непростым, но ярким. Произошедшие события оставили свой след в памяти россиян и продолжат влиять на жизнь нашей страны и всего мира в новом году... РИА Новости Крым, 16.01.2026
2025 год в событиях

2025 год в событиях - видео

10:26 16.01.2026
 
Этот год был непростым, но ярким. Произошедшие события оставили свой след в памяти россиян и продолжат влиять на жизнь нашей страны и всего мира в новом году. Это был год сложной и кропотливой работы, который показал: Россия не просто выдерживает давление, но и определяет новые правила игры.
Каким 2025-й войдет в историю – смотрите в нашем видео.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
