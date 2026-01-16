https://crimea.ria.ru/20260116/2025-god-v-sobytiyakh-1152432441.html
2025 год в событиях
2025 год в событиях - РИА Новости Крым, 16.01.2026
2025 год в событиях
Этот год был непростым, но ярким. Произошедшие события оставили свой след в памяти россиян и продолжат влиять на жизнь нашей страны и всего мира в новом году... РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T10:26
2026-01-16T10:26
2026-01-16T10:26
видео
новости
в мире
россия
крым
севастополь
политика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/10/1152432327_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_caf43e53e17f0402dbcba5fb76efaa9c.jpg
Этот год был непростым, но ярким. Произошедшие события оставили свой след в памяти россиян и продолжат влиять на жизнь нашей страны и всего мира в новом году. Это был год сложной и кропотливой работы, который показал: Россия не просто выдерживает давление, но и определяет новые правила игры. Каким 2025-й войдет в историю – смотрите в нашем видео.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/10/1152432327_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_851967e074754349b1531e02315add2b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, новости, в мире, россия, крым, севастополь, политика, общество, видео