15 новых высокотехнологичных методов лечения рака стали доступны по ОМС
15 новых высокотехнологичных методов лечения рака стали доступны по ОМС
15 новых высокотехнологичных методов лечения рака стали доступны по ОМС - РИА Новости Крым, 16.01.2026
15 новых высокотехнологичных методов лечения рака стали доступны по ОМС
Для россиян открыли 15 новых высокотехнологичных методов лечения рака на бесплатной основе по полису ОМС. Об этом сообщили в Минздраве РФ. РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T11:22
2026-01-16T11:23
онкология
рак
минздрав рф
здравоохранение в россии
новости
здоровье
медицина
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Для россиян открыли 15 новых высокотехнологичных методов лечения рака на бесплатной основе по полису ОМС. Об этом сообщили в Минздраве РФ.Также в перечень вошли лазерная коагуляция глазного дна в навигационном режиме с мультимодальной визуализацией; склеропластика с использованием трансплантата из полотна офтальмологического трикотажного полиэфирного с полимерным покрытием, содержащим биоактивное вещество; аутопластика свободным лоскутом конъюнктивы."Среди методов также есть радиочастотная абляция проводящих путей и аритмогенных зон сердца, эндоваскулярным доступом с использованием навигационной системы картирования сердца; замена ранее имплантированного однокамерного кардиовертера-дефибриллятора; замена ранее имплантированного двухкамерного кардиовертера-дефибриллятора; замена ранее имплантированного трехкамерного кардиовертера-дефибриллятора", – добавили в ведомстве.В ноябре в России завершили доклинические испытания первого в стране клеточного препарата для лечения устойчивых к стандартной терапии форм рака молочной железы.В конце сентября руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что ученые в течение полутора месяцев смогут начать лечение пациентов отечественной мРНК-вакциной от рака. Работа по ее разработке финансируется государством. Доклинические испытания препарата завершены, заявляла глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лечить пациентов российской вакциной от рака готовы через 1,5 месяцаВ России меланому начнут лечить с помощью вакцинацииПервый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В разработали в РФ
15 новых высокотехнологичных методов лечения рака стали доступны по ОМС

Несколько новых высокотехнологичных методов лечения рака стали доступны россиянам по ОМС

11:22 16.01.2026 (обновлено: 11:23 16.01.2026)
 
Врачи в операционной
Врачи в операционной
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Для россиян открыли 15 новых высокотехнологичных методов лечения рака на бесплатной основе по полису ОМС. Об этом сообщили в Минздраве РФ.
"Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), предоставляемой бесплатно по полису ОМС, пополнился 15 новыми позициями. Среди них: фотодинамическая терапия при раке мочевого пузыря; трансуретральная резекция с фотодинамической терапией при раке мочевого пузыря; фотодинамическая терапия при раке пищевода и кардии; чрескожный энергетический нейролизис чревного сплетения под рентген-телевизионным контролем", – цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Также в перечень вошли лазерная коагуляция глазного дна в навигационном режиме с мультимодальной визуализацией; склеропластика с использованием трансплантата из полотна офтальмологического трикотажного полиэфирного с полимерным покрытием, содержащим биоактивное вещество; аутопластика свободным лоскутом конъюнктивы.
"Среди методов также есть радиочастотная абляция проводящих путей и аритмогенных зон сердца, эндоваскулярным доступом с использованием навигационной системы картирования сердца; замена ранее имплантированного однокамерного кардиовертера-дефибриллятора; замена ранее имплантированного двухкамерного кардиовертера-дефибриллятора; замена ранее имплантированного трехкамерного кардиовертера-дефибриллятора", – добавили в ведомстве.
Кроме того, в перечень попали лапароскопическая продольная резекция желудка; лапароскопическое билио-панкреатическое шунтирование; трансплантация островковых клеток поджелудочной железы; трансплантация почки и островковых клеток поджелудочной железы, сообщили в Минздраве РФ.
В ноябре в России завершили доклинические испытания первого в стране клеточного препарата для лечения устойчивых к стандартной терапии форм рака молочной железы.
В конце сентября руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что ученые в течение полутора месяцев смогут начать лечение пациентов отечественной мРНК-вакциной от рака. Работа по ее разработке финансируется государством. Доклинические испытания препарата завершены, заявляла глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
