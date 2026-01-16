https://crimea.ria.ru/20260116/15-novykh-vysokotekhnologichnykh-metodov-lecheniya-raka-stali-dostupny-po-oms-1152438764.html

15 новых высокотехнологичных методов лечения рака стали доступны по ОМС

15 новых высокотехнологичных методов лечения рака стали доступны по ОМС - РИА Новости Крым, 16.01.2026

15 новых высокотехнологичных методов лечения рака стали доступны по ОМС

Для россиян открыли 15 новых высокотехнологичных методов лечения рака на бесплатной основе по полису ОМС. Об этом сообщили в Минздраве РФ. РИА Новости Крым, 16.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Для россиян открыли 15 новых высокотехнологичных методов лечения рака на бесплатной основе по полису ОМС. Об этом сообщили в Минздраве РФ.Также в перечень вошли лазерная коагуляция глазного дна в навигационном режиме с мультимодальной визуализацией; склеропластика с использованием трансплантата из полотна офтальмологического трикотажного полиэфирного с полимерным покрытием, содержащим биоактивное вещество; аутопластика свободным лоскутом конъюнктивы."Среди методов также есть радиочастотная абляция проводящих путей и аритмогенных зон сердца, эндоваскулярным доступом с использованием навигационной системы картирования сердца; замена ранее имплантированного однокамерного кардиовертера-дефибриллятора; замена ранее имплантированного двухкамерного кардиовертера-дефибриллятора; замена ранее имплантированного трехкамерного кардиовертера-дефибриллятора", – добавили в ведомстве.В ноябре в России завершили доклинические испытания первого в стране клеточного препарата для лечения устойчивых к стандартной терапии форм рака молочной железы.В конце сентября руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что ученые в течение полутора месяцев смогут начать лечение пациентов отечественной мРНК-вакциной от рака. Работа по ее разработке финансируется государством. Доклинические испытания препарата завершены, заявляла глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лечить пациентов российской вакциной от рака готовы через 1,5 месяцаВ России меланому начнут лечить с помощью вакцинацииПервый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В разработали в РФ

