15 новых высокотехнологичных методов лечения рака стали доступны по ОМС

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Для россиян открыли 15 новых высокотехнологичных методов лечения рака на бесплатной основе по полису ОМС. Об этом сообщили в Минздраве РФ.Также в перечень вошли лазерная коагуляция глазного дна в навигационном режиме с мультимодальной визуализацией; склеропластика с использованием трансплантата из полотна офтальмологического трикотажного полиэфирного с полимерным покрытием, содержащим биоактивное вещество; аутопластика свободным лоскутом конъюнктивы."Среди методов также есть радиочастотная абляция проводящих путей и аритмогенных зон сердца, эндоваскулярным доступом с использованием навигационной системы картирования сердца; замена ранее имплантированного однокамерного кардиовертера-дефибриллятора; замена ранее имплантированного двухкамерного кардиовертера-дефибриллятора; замена ранее имплантированного трехкамерного кардиовертера-дефибриллятора", – добавили в ведомстве.В ноябре в России завершили доклинические испытания первого в стране клеточного препарата для лечения устойчивых к стандартной терапии форм рака молочной железы.В конце сентября руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что ученые в течение полутора месяцев смогут начать лечение пациентов отечественной мРНК-вакциной от рака. Работа по ее разработке финансируется государством. Доклинические испытания препарата завершены, заявляла глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
11:22 16.01.2026 (обновлено: 11:23 16.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Для россиян открыли 15 новых высокотехнологичных методов лечения рака на бесплатной основе по полису ОМС. Об этом сообщили в Минздраве РФ.
"Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), предоставляемой бесплатно по полису ОМС, пополнился 15 новыми позициями. Среди них: фотодинамическая терапия при раке мочевого пузыря; трансуретральная резекция с фотодинамической терапией при раке мочевого пузыря; фотодинамическая терапия при раке пищевода и кардии; чрескожный энергетический нейролизис чревного сплетения под рентген-телевизионным контролем", – цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Также в перечень вошли лазерная коагуляция глазного дна в навигационном режиме с мультимодальной визуализацией; склеропластика с использованием трансплантата из полотна офтальмологического трикотажного полиэфирного с полимерным покрытием, содержащим биоактивное вещество; аутопластика свободным лоскутом конъюнктивы.
"Среди методов также есть радиочастотная абляция проводящих путей и аритмогенных зон сердца, эндоваскулярным доступом с использованием навигационной системы картирования сердца; замена ранее имплантированного однокамерного кардиовертера-дефибриллятора; замена ранее имплантированного двухкамерного кардиовертера-дефибриллятора; замена ранее имплантированного трехкамерного кардиовертера-дефибриллятора", – добавили в ведомстве.
Кроме того, в перечень попали лапароскопическая продольная резекция желудка; лапароскопическое билио-панкреатическое шунтирование; трансплантация островковых клеток поджелудочной железы; трансплантация почки и островковых клеток поджелудочной железы, сообщили в Минздраве РФ.
В ноябре в России завершили доклинические испытания первого в стране клеточного препарата для лечения устойчивых к стандартной терапии форм рака молочной железы
.
В конце сентября руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что ученые в течение полутора месяцев смогут начать лечение
пациентов отечественной мРНК-вакциной от рака. Работа по ее разработке финансируется государством. Доклинические испытания препарата завершены
, заявляла глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
