https://crimea.ria.ru/20260116/106-bespilotnikov-sbity-nad-krymom-i-esche-8-oblastyami-rossii-za-noch-1152429658.html
106 беспилотников сбиты над Крымом и еще 9 областями России за ночь
106 беспилотников сбиты над Крымом и еще 9 областями России за ночь - РИА Новости Крым, 16.01.2026
106 беспилотников сбиты над Крымом и еще 9 областями России за ночь
Силы противовоздушной обороны в ночь на пятницу отразили новую попытку воздушной атаки на Крым и другие регионы России, уничтожив 106 вражеских беспилотников... РИА Новости Крым, 16.01.2026
2026-01-16T07:19
2026-01-16T07:19
2026-01-16T07:28
министерство обороны рф
крым
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
пво
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/15/1127126129_0:9:1281:729_1920x0_80_0_0_058e7250e96d9e946d3174817d3cdb5a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в ночь на пятницу отразили новую попытку воздушной атаки на Крым и другие регионы России, уничтожив 106 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.Массированный удар был отражен над Белгородской областью - там сбили 44 БПЛА, над Рязанской уничтожили 22 беспилотника, над Ростовской и Воронежской - 11, семь дронов – над Курской, по четыре над Тульской и Волгоградской областями, а также по одному над территориями Орловской и Липецкой областей, добавили в оборонном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260115/nad-krymom-i-azovskim-morem-sbili-devyat-bespilotnikov-za-4-chasa-1152427359.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/15/1127126129_148:0:1132:738_1920x0_80_0_0_4654687f841d43aaf412df8a94ea404f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, крым, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, пво, новости сво, новости, новости крыма, срочные новости крыма
106 беспилотников сбиты над Крымом и еще 9 областями России за ночь
Над Крымом сбили беспилотник
07:19 16.01.2026 (обновлено: 07:28 16.01.2026)