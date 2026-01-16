https://crimea.ria.ru/20260116/106-bespilotnikov-sbity-nad-krymom-i-esche-8-oblastyami-rossii-za-noch-1152429658.html

106 беспилотников сбиты над Крымом и еще 9 областями России за ночь

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в ночь на пятницу отразили новую попытку воздушной атаки на Крым и другие регионы России, уничтожив 106 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.Массированный удар был отражен над Белгородской областью - там сбили 44 БПЛА, над Рязанской уничтожили 22 беспилотника, над Ростовской и Воронежской - 11, семь дронов – над Курской, по четыре над Тульской и Волгоградской областями, а также по одному над территориями Орловской и Липецкой областей, добавили в оборонном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

