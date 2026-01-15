Рейтинг@Mail.ru
Жителю Крыма выплатили 2 миллиона рублей за аварийное жилье - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Жителю Крыма выплатили 2 миллиона рублей за аварийное жилье
Жителю Крыма выплатили 2 миллиона рублей за аварийное жилье - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Жителю Крыма выплатили 2 миллиона рублей за аварийное жилье
Житель Красногвардейского района Крыма получил компенсацию от местной администрации за проживание в квартире, признанной аварийной. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 15.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Житель Красногвардейского района Крыма получил компенсацию от местной администрации за проживание в квартире, признанной аварийной. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.Дом, в котором проживал мужчина, находился в поселке Октябрьское. В 2020 году здание признали аварийным. Жильцов должны были расселить до конца октября 2024 года, однако органы местного самоуправления этого не сделали.Прокурор направил в суд иск о понуждении местной администрации выкупить аварийное жилье у собственника. Суд с доводами прокуратуры согласился.Ранее глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, возбужденному в связи с нарушением прав жильцов общежития в селе Фрунзе Сакского района. Местная жительница пожаловалась, что в 2019 году здание признано ограниченно работоспособным и люди вынуждены проживать в небезопасных условиях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:90% износа: в Крыму из аварийного дома не расселяют людейВ Евпатории сироте пять лет не дают жильеМногоквартирный дом разрушается в Севастополе – жильцы обратились в СК
Жителю Крыма выплатили 2 миллиона рублей за аварийное жилье

Власти выплатили жителю Крыма 2 миллиона рублей за аварийное жилье

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Житель Красногвардейского района Крыма получил компенсацию от местной администрации за проживание в квартире, признанной аварийной. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
"Благодаря вмешательству прокуратуры жителю Красногвардейского района выплачено более 2 млн рублей за аварийное жилье", - говорится в сообщении.
Дом, в котором проживал мужчина, находился в поселке Октябрьское. В 2020 году здание признали аварийным. Жильцов должны были расселить до конца октября 2024 года, однако органы местного самоуправления этого не сделали.
Прокурор направил в суд иск о понуждении местной администрации выкупить аварийное жилье у собственника. Суд с доводами прокуратуры согласился.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, возбужденному в связи с нарушением прав жильцов общежития в селе Фрунзе Сакского района. Местная жительница пожаловалась, что в 2019 году здание признано ограниченно работоспособным и люди вынуждены проживать в небезопасных условиях.
