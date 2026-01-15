Рейтинг@Mail.ru
Жительница Севастополя угрожала убить мать гладильной доской - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Жительница Севастополя угрожала убить мать гладильной доской
Жительница Севастополя угрожала убить мать гладильной доской - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Жительница Севастополя угрожала убить мать гладильной доской
В Севастополе задержана 42-летняя женщина, которая угрожала убить мать гладильной доской. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции. РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T09:24
2026-01-15T09:24
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
происшествия
полиция севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ,15 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе задержана 42-летняя женщина, которая угрожала убить мать гладильной доской. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.Конфликт между 74-летней пенсионеркой и ее дочерью назревал давно. Со слов матери, молодая женщина вела разгульный образ жизни, "сидела у нее на шее" и постоянно бездельничала. Задержанную возмутили претензии матери и она схватилась за гладильную доску.Участковый нашел злоумышленницу и задержал ее. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Ей грозит до двух лет лишения свободы.Как сообщалось ранее, 55-летнего крымчанина заключили под стражу за убийство 88-летней матери. В ходе конфликта сын избил мать, от полученных повреждений пенсионерка скончалась в больнице.
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, происшествия, полиция севастополя
Жительница Севастополя угрожала убить мать гладильной доской

В Севастополе задержали женщину угрожавшую убить мать гладильной доской

09:24 15.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ,15 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе задержана 42-летняя женщина, которая угрожала убить мать гладильной доской. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.
Конфликт между 74-летней пенсионеркой и ее дочерью назревал давно. Со слов матери, молодая женщина вела разгульный образ жизни, "сидела у нее на шее" и постоянно бездельничала. Задержанную возмутили претензии матери и она схватилась за гладильную доску.
"Пенсионерка забаррикадировалась в комнате. Это не сразу остановило дебоширку, она напоследок пробила гладильной доской дверь и только потом ушла. Когда опасность миновала женщина сообщила в полицию",- говорится в сообщении.
Участковый нашел злоумышленницу и задержал ее. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Ей грозит до двух лет лишения свободы.
Как сообщалось ранее, 55-летнего крымчанина заключили под стражу за убийство 88-летней матери. В ходе конфликта сын избил мать, от полученных повреждений пенсионерка скончалась в больнице.
