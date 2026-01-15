https://crimea.ria.ru/20260115/zhitelnitsa-sevastopolya-ugrozhala-ubit-mat-gladilnoy-doskoy-1152400204.html

Жительница Севастополя угрожала убить мать гладильной доской

Жительница Севастополя угрожала убить мать гладильной доской - РИА Новости Крым, 15.01.2026

Жительница Севастополя угрожала убить мать гладильной доской

В Севастополе задержана 42-летняя женщина, которая угрожала убить мать гладильной доской. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции. РИА Новости Крым, 15.01.2026

2026-01-15T09:24

2026-01-15T09:24

2026-01-15T09:24

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

происшествия

полиция севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127815072_0:59:3456:2003_1920x0_80_0_0_37a2c0cf9dd72ea564558911363421ee.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ,15 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе задержана 42-летняя женщина, которая угрожала убить мать гладильной доской. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.Конфликт между 74-летней пенсионеркой и ее дочерью назревал давно. Со слов матери, молодая женщина вела разгульный образ жизни, "сидела у нее на шее" и постоянно бездельничала. Задержанную возмутили претензии матери и она схватилась за гладильную доску.Участковый нашел злоумышленницу и задержал ее. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Ей грозит до двух лет лишения свободы.Как сообщалось ранее, 55-летнего крымчанина заключили под стражу за убийство 88-летней матери. В ходе конфликта сын избил мать, от полученных повреждений пенсионерка скончалась в больнице.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Оренбургской области мужчина утопил маленького ребенка в ваннеВ Крыму выписали из больницы раненного топором 6-летнего ребенкаРазыскиваемый за убийство 12-летнего племянника в Крыму найден мертвым

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, происшествия, полиция севастополя