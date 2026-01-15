https://crimea.ria.ru/20260115/zhitelnitsa-sevastopolya-ugrozhala-ubit-mat-gladilnoy-doskoy-1152400204.html
Жительница Севастополя угрожала убить мать гладильной доской
Жительница Севастополя угрожала убить мать гладильной доской - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Жительница Севастополя угрожала убить мать гладильной доской
В Севастополе задержана 42-летняя женщина, которая угрожала убить мать гладильной доской. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции. РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T09:24
2026-01-15T09:24
2026-01-15T09:24
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
происшествия
полиция севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127815072_0:59:3456:2003_1920x0_80_0_0_37a2c0cf9dd72ea564558911363421ee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,15 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе задержана 42-летняя женщина, которая угрожала убить мать гладильной доской. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.Конфликт между 74-летней пенсионеркой и ее дочерью назревал давно. Со слов матери, молодая женщина вела разгульный образ жизни, "сидела у нее на шее" и постоянно бездельничала. Задержанную возмутили претензии матери и она схватилась за гладильную доску.Участковый нашел злоумышленницу и задержал ее. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Ей грозит до двух лет лишения свободы.Как сообщалось ранее, 55-летнего крымчанина заключили под стражу за убийство 88-летней матери. В ходе конфликта сын избил мать, от полученных повреждений пенсионерка скончалась в больнице.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Оренбургской области мужчина утопил маленького ребенка в ваннеВ Крыму выписали из больницы раненного топором 6-летнего ребенкаРазыскиваемый за убийство 12-летнего племянника в Крыму найден мертвым
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127815072_725:0:3456:2048_1920x0_80_0_0_df4bf2befa1891691b3dbf0ea45a6288.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, происшествия, полиция севастополя
Жительница Севастополя угрожала убить мать гладильной доской
В Севастополе задержали женщину угрожавшую убить мать гладильной доской