Взрыв в учебном здании МВД в Сыктывкаре: число пострадавших выросло вдвое - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Взрыв в учебном здании МВД в Сыктывкаре: число пострадавших выросло вдвое
Взрыв в учебном здании МВД в Сыктывкаре: число пострадавших выросло вдвое - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Взрыв в учебном здании МВД в Сыктывкаре: число пострадавших выросло вдвое
Число пострадавших при взрыве в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре выросло вдвое и достигло 18 человек. Об этом журналистам сообщил помощник министра... РИА Новости Крым, 15.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Число пострадавших при взрыве в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре выросло вдвое и достигло 18 человек. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.По его словам, организованы телемедицинские консультации со столичными специалистами, будет решаться вопрос эвакуации ряда пострадавших на лечение в федеральные больницы.Все пострадавшие получают медпомощь в полном объеме, работу координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", – добавил Кузнецов.Ранее сообщалось, что крыша учебного заведения МВД загорелась в Сыктывкаре во время проведения занятий, сообщалось о девяти раненых.
Новости
Взрыв в учебном здании МВД в Сыктывкаре: число пострадавших выросло вдвое

При взрыве в учебном здании МВД в Сыктывкаре ранены 18 человек

22:03 15.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Число пострадавших при взрыве в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре выросло вдвое и достигло 18 человек. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"По оперативным данным, в больницы госпитализированы 18 пострадавших в инциденте в Сыктывкаре. Состояние четверых крайне тяжелое, еще пятеро – в тяжелом состоянии, трое – в состоянии средней степени тяжести", – рассказал он журналистам.
По его словам, организованы телемедицинские консультации со столичными специалистами, будет решаться вопрос эвакуации ряда пострадавших на лечение в федеральные больницы.
Все пострадавшие получают медпомощь в полном объеме, работу координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", – добавил Кузнецов.
Ранее сообщалось, что крыша учебного заведения МВД загорелась в Сыктывкаре во время проведения занятий, сообщалось о девяти раненых.
