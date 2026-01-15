https://crimea.ria.ru/20260115/vzryv-v-uchebnom-zdanii-mvd-v-syktyvkare-chislo-postradavshikh-vyroslo-vdvoe-1152428019.html

Взрыв в учебном здании МВД в Сыктывкаре: число пострадавших выросло вдвое

Число пострадавших при взрыве в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре выросло вдвое и достигло 18 человек. Об этом журналистам сообщил помощник министра...

новости

происшествия

взрыв

скорая помощь

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Число пострадавших при взрыве в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре выросло вдвое и достигло 18 человек. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.По его словам, организованы телемедицинские консультации со столичными специалистами, будет решаться вопрос эвакуации ряда пострадавших на лечение в федеральные больницы.Все пострадавшие получают медпомощь в полном объеме, работу координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", – добавил Кузнецов.Ранее сообщалось, что крыша учебного заведения МВД загорелась в Сыктывкаре во время проведения занятий, сообщалось о девяти раненых.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет количество бытовых пожаровВзрыв газа прогремел в Уссурийске – есть погибшая и пострадавшиеПричиной пожара в многоэтажке в Твери стал взрыв газа

