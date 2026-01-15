Рейтинг@Mail.ru
Взрыв и пожар в учебном здании МВД в Сыктывкаре – есть пострадавшие
Взрыв и пожар в учебном здании МВД в Сыктывкаре – есть пострадавшие
Крыша учебного заведения МВД загорелась в Сыктывкаре во время проведения занятий, пострадали девять человек. Об этом сообщили в республиканском ведомстве. РИА Новости Крым, 15.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Крыша учебного заведения МВД загорелась в Сыктывкаре во время проведения занятий, пострадали девять человек. Об этом сообщили в республиканском ведомстве.В результате происшествия несколько человек обратились за медицинской помощью, сказали в полиции. Позже в Минздраве уточнили, что пострадали девять человек, состояние четырех крайне тяжелое. Предварительно, причиной ЧП стал взрыв светошумовой гранаты в учебном центре.Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Взрыв и пожар в учебном здании МВД в Сыктывкаре – есть пострадавшие

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Крыша учебного заведения МВД загорелась в Сыктывкаре во время проведения занятий, пострадали девять человек. Об этом сообщили в республиканском ведомстве.
"Сегодня во время проведения учебных занятий с личным составом в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре произошло возгорание крыши, которое принятыми мерами было локализовано", – сказано в сообщении МВД Республики Коми.
В результате происшествия несколько человек обратились за медицинской помощью, сказали в полиции.
Позже в Минздраве уточнили, что пострадали девять человек, состояние четырех крайне тяжелое. Предварительно, причиной ЧП стал взрыв светошумовой гранаты в учебном центре.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
