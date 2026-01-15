https://crimea.ria.ru/20260115/vzryv-i-pozhar-v-uchebnom-zdanii-mvd-v-syktyvkare--est-postradavshie-1152415171.html

Взрыв и пожар в учебном здании МВД в Сыктывкаре – есть пострадавшие

Взрыв и пожар в учебном здании МВД в Сыктывкаре – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 15.01.2026

Взрыв и пожар в учебном здании МВД в Сыктывкаре – есть пострадавшие

Крыша учебного заведения МВД загорелась в Сыктывкаре во время проведения занятий, пострадали девять человек. Об этом сообщили в республиканском ведомстве. РИА Новости Крым, 15.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Крыша учебного заведения МВД загорелась в Сыктывкаре во время проведения занятий, пострадали девять человек. Об этом сообщили в республиканском ведомстве.В результате происшествия несколько человек обратились за медицинской помощью, сказали в полиции. Позже в Минздраве уточнили, что пострадали девять человек, состояние четырех крайне тяжелое. Предварительно, причиной ЧП стал взрыв светошумовой гранаты в учебном центре.Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет количество бытовых пожаровВ многоквартирном доме под Ялтой произошел пожарВ Севастополе за новогодние праздники спасли 24 человека

