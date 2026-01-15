https://crimea.ria.ru/20260115/vzryv-gaza-progremel-v-ussuriyske--est-pogibshaya-i-postradavshie-1152405221.html
Взрыв газа прогремел в Уссурийске – есть погибшая и пострадавшие
Взрыв газа прогремел в Уссурийске – есть погибшая и пострадавшие - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Взрыв газа прогремел в Уссурийске – есть погибшая и пострадавшие
Взрыв газа произошел в частном жилом доме в Уссурийске Приморского края, погибла женщина, еже двое пострадали. Об этом сообщили в утром в четверг в пресс-службе РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T11:10
2026-01-15T11:10
2026-01-15T11:10
взрыв
взрыв газа
приморский край
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152404737_71:0:1019:533_1920x0_80_0_0_7aa9f2c0d32aeb55ec4c00f5bfc087f7.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Взрыв газа произошел в частном жилом доме в Уссурийске Приморского края, погибла женщина, еже двое пострадали. Об этом сообщили в утром в четверг в пресс-службе МЧС России."В Уссурийске сотрудники МЧС России работают на месте взрыва газа в частном доме", – сказано в сообщении.По данным прокуратуры Приморского края, взрыв произошел по улице Воровского. В результате происшествия пострадали три человека. Установление обстоятельств взрыва бытового взято на контроль надзорного ведомства."Прокуратура даст всестороннюю оценку соблюдению требований законодательства о безопасности при эксплуатации и обслуживании газового оборудования", - сказано в сообщении.Как сообщает минздрав Приморья, трое деблокированных из-под завалов были госпитализированы. Одну из пострадавших – пенсионерку – забрали в реанимацию, однако спасти ее не удалось.РИА Новости со ссылкой на профильные ведомства уточняет, что, предварительно, больше людей под завалами нет. При этом, в доме, где произошел взрыв, жили в том числе дети, которые в момент происшествия были в школе. Сейчас происходит горение под завалами. К ликвидации последствий происшествия привлечены более 20 человек и пять единиц техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Причиной пожара в многоэтажке в Твери стал взрыв газаВзрыв газа в Первоуральске - число пострадавших вырослоМногоэтажка частично обрушилась в Волгоградской области после взрыва газа
приморский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152404737_190:0:901:533_1920x0_80_0_0_dbbbbfc786e2d5509d8bf3048e11e57f.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв, взрыв газа, приморский край, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Взрыв газа прогремел в Уссурийске – есть погибшая и пострадавшие
В Уссурийске взорвался бытовой газ в частном жилом доме – есть жертвы
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Взрыв газа произошел в частном жилом доме в Уссурийске Приморского края, погибла женщина, еже двое пострадали. Об этом сообщили в утром в четверг в пресс-службе МЧС России.
"В Уссурийске сотрудники МЧС России работают на месте взрыва газа в частном доме", – сказано в сообщении.
По данным прокуратуры Приморского края, взрыв произошел по улице Воровского. В результате происшествия пострадали три человека. Установление обстоятельств взрыва бытового взято на контроль надзорного ведомства.
"Прокуратура даст всестороннюю оценку соблюдению требований законодательства о безопасности при эксплуатации и обслуживании газового оборудования", - сказано в сообщении.
Как сообщает минздрав Приморья, трое деблокированных из-под завалов были госпитализированы. Одну из пострадавших – пенсионерку – забрали в реанимацию, однако спасти ее не удалось.
"Пациенты с травмами и термическими ожогами в состоянии средней степени тяжести получают всю необходимую специализированную помощь. Третью пострадавшую женщину после проведенных реанимационных мероприятий спасти не удалось", - констатировали в региональном министерстве.
РИА Новости со ссылкой на профильные ведомства уточняет, что, предварительно, больше людей под завалами нет. При этом, в доме, где произошел взрыв, жили в том числе дети, которые в момент происшествия были в школе. Сейчас происходит горение под завалами. К ликвидации последствий происшествия привлечены более 20 человек и пять единиц техники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: