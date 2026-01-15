https://crimea.ria.ru/20260115/vzryv-gaza-progremel-v-ussuriyske--est-pogibshaya-i-postradavshie-1152405221.html

Взрыв газа прогремел в Уссурийске – есть погибшая и пострадавшие

Взрыв газа произошел в частном жилом доме в Уссурийске Приморского края, погибла женщина, еже двое пострадали. Об этом сообщили в утром в четверг в пресс-службе

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Взрыв газа произошел в частном жилом доме в Уссурийске Приморского края, погибла женщина, еже двое пострадали. Об этом сообщили в утром в четверг в пресс-службе МЧС России."В Уссурийске сотрудники МЧС России работают на месте взрыва газа в частном доме", – сказано в сообщении.По данным прокуратуры Приморского края, взрыв произошел по улице Воровского. В результате происшествия пострадали три человека. Установление обстоятельств взрыва бытового взято на контроль надзорного ведомства."Прокуратура даст всестороннюю оценку соблюдению требований законодательства о безопасности при эксплуатации и обслуживании газового оборудования", - сказано в сообщении.Как сообщает минздрав Приморья, трое деблокированных из-под завалов были госпитализированы. Одну из пострадавших – пенсионерку – забрали в реанимацию, однако спасти ее не удалось.РИА Новости со ссылкой на профильные ведомства уточняет, что, предварительно, больше людей под завалами нет. При этом, в доме, где произошел взрыв, жили в том числе дети, которые в момент происшествия были в школе. Сейчас происходит горение под завалами. К ликвидации последствий происшествия привлечены более 20 человек и пять единиц техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Причиной пожара в многоэтажке в Твери стал взрыв газаВзрыв газа в Первоуральске - число пострадавших вырослоМногоэтажка частично обрушилась в Волгоградской области после взрыва газа

