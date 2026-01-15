https://crimea.ria.ru/20260115/vtb-rossiyane-ostavlyali-bolshe-chaevykh-na-novogodnikh-prazdnikakh-1152404407.html

ВТБ: россияне оставляли больше чаевых на новогодних праздниках

ВТБ: россияне оставляли больше чаевых на новогодних праздниках

2026-01-15T11:04

2026-01-15T11:04

2026-01-15T11:04

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. По сравнению с прошлыми новогодними праздниками, средний чек оставленных россиянами чаевых в ресторанах, кафе, барах, отелях, салонах красоты и других местах вырос на 4,4%, подсчитали аналитики сервиса "ВТБ.Чаевые+".Аналитики "ВТБ Чаевые+" также отметили снижение суммы заказов в кафе и ресторанах на новогодних праздниках по сравнению с прошлым годом – на 3,5%. При этом с учетом внесенной предоплаты (за бронирование столиков в новогоднюю ночь) суммы заказов немного увеличились.В целом на новогодних праздниках средний чек за заказ в кафе и ресторанах составил 5 721 рубль, а средний чек чаевых – 496 рублей."У россиян сохраняется тренд на осознанность и поощрение сотрудников сферы услуг", – отмечает руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков.Ранее аналитики "ВТБ.Чаевые+" подсчитали, что средний чек чаевых вырос в 2025 году почти на 9% и составил 421 рубль. Россияне стали чуть реже оставлять чаевые, зато их размер вырос. С большим отрывом по количеству оставляемых чаевых лидируют рестораны, на которые приходится около 85%. Остальную долю рынка занимают кафе, бары, кофейни, отели, салоны красоты, турагентства и другая индустрия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

