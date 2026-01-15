Рейтинг@Mail.ru
Везли людям лекарства: сотрудники аптеки погибли в Запорожской области - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260115/vezli-lyudyam-lekarstva-sotrudniki-apteki-pogibli-v-zaporozhskoy-oblasti-1152418529.html
Везли людям лекарства: сотрудники аптеки погибли в Запорожской области
Везли людям лекарства: сотрудники аптеки погибли в Запорожской области - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Везли людям лекарства: сотрудники аптеки погибли в Запорожской области
Два сотрудника аптечной сети погибли в результате атаки ВСУ в Запорожской области: противник ударил по движущемуся автомобилю, в котором перевозили жизненно... РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T16:36
2026-01-15T16:39
запорожская область
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_10ba7780473f90ee36a68c7ebec3013c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Два сотрудника аптечной сети погибли в результате атаки ВСУ в Запорожской области: противник ударил по движущемуся автомобилю, в котором перевозили жизненно важные лекарства. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Трагедия произошла возле села Басань Пологовского муниципального округа, уточнил губернатор, заверив, что родным и близким погибших будет оказана помощь и поддержка.Ранее в Запорожской области четыре человека были ранены в результате ударов ВСУ, сообщали местные власти.12 января два человека погибли и один был ранен в результате вражеской атаки на села в Херсонской области, сообщал губернатор региона Владимир Сальдо. Кроме того, несколько многоквартирных домов и школа были повреждены в Бердянске в результате ночной атаки ВСУ, сообщили местные власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:34 беспилотника сбили над Азовским морем и регионами за ночьПри атаке на Ростовскую область взрывная волна ударила по детскому садуБольше 70 тысяч человек в Брянской области обесточены после атаки ВСУ
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_82:0:1485:1052_1920x0_80_0_0_a7459a17da21192c3d6d3d0f959e7468.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Везли людям лекарства: сотрудники аптеки погибли в Запорожской области

Два сотрудника аптеки погибли из-за удара ВСУ по их автомобилю в Запорожской области

16:36 15.01.2026 (обновлено: 16:39 15.01.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Два сотрудника аптечной сети погибли в результате атаки ВСУ в Запорожской области: противник ударил по движущемуся автомобилю, в котором перевозили жизненно важные лекарства. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Автомобиль сотрудников государственной аптеки, доставлявших жизненно важные лекарства в аптечный пункт в Пологах, подвергся атаке беспилотника. Погибли водитель и грузчик-экспедитор", – написал он в своем Telegram-канале.
Трагедия произошла возле села Басань Пологовского муниципального округа, уточнил губернатор, заверив, что родным и близким погибших будет оказана помощь и поддержка.
Ранее в Запорожской области четыре человека были ранены в результате ударов ВСУ, сообщали местные власти.
12 января два человека погибли и один был ранен в результате вражеской атаки на села в Херсонской области, сообщал губернатор региона Владимир Сальдо. Кроме того, несколько многоквартирных домов и школа были повреждены в Бердянске в результате ночной атаки ВСУ, сообщили местные власти.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
34 беспилотника сбили над Азовским морем и регионами за ночь
При атаке на Ростовскую область взрывная волна ударила по детскому саду
Больше 70 тысяч человек в Брянской области обесточены после атаки ВСУ
Запорожская областьНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:36Везли людям лекарства: сотрудники аптеки погибли в Запорожской области
16:21Экватор зимы пройден: какой будет погода в Крыму
16:07В Феодосии вечером будет громко
15:55ВТБ: выдачи автокредитов в банках РФ в 2025 снизились до 1,7 трлн рублей
15:39В Севастополе будут резервировать рабочие места для участников СВО
15:25"Сбер" подготовил советы для крымчан по эффективному старту года
15:20В Крыму запретят продавать бензин подросткам на мопедах
15:01В Крыму перевернулся рейсовый автобус
14:49Взрыв и пожар в учебном здании МВД в Сыктывкаре – есть пострадавшие
14:43На "Крымском привозе" в Симферополе выявили нелегальных мигрантов
14:34Российские ученые научились быстро выявлять вирус Эбола
14:20В Крыму водитель пытался "откупиться" от ГАИ за пьяную езду
13:59Коридор решений закрывается: в Кремле сделали предупреждение Зеленскому
13:52Первые военные из Европы прибыли в Гренландию
13:45Март начинается в январе: в Симферополе выращивают цветы для клумб
13:28В Крыму за год поймали более 8000 нетрезвых водителей
13:20Разработан и утвержден генеральный план Мелитополя до 2044 года
13:12Снежный шторм надвигается на Крым
13:04Авария обесточила пять населенных пунктов Сакского района
12:59Новости СВО: потери противника растут на всех фронтах
Лента новостейМолния