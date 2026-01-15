https://crimea.ria.ru/20260115/vezli-lyudyam-lekarstva-sotrudniki-apteki-pogibli-v-zaporozhskoy-oblasti-1152418529.html

Везли людям лекарства: сотрудники аптеки погибли в Запорожской области

15.01.2026

Везли людям лекарства: сотрудники аптеки погибли в Запорожской области

Два сотрудника аптечной сети погибли в результате атаки ВСУ в Запорожской области: противник ударил по движущемуся автомобилю, в котором перевозили жизненно... РИА Новости Крым, 15.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Два сотрудника аптечной сети погибли в результате атаки ВСУ в Запорожской области: противник ударил по движущемуся автомобилю, в котором перевозили жизненно важные лекарства. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Трагедия произошла возле села Басань Пологовского муниципального округа, уточнил губернатор, заверив, что родным и близким погибших будет оказана помощь и поддержка.Ранее в Запорожской области четыре человека были ранены в результате ударов ВСУ, сообщали местные власти.12 января два человека погибли и один был ранен в результате вражеской атаки на села в Херсонской области, сообщал губернатор региона Владимир Сальдо. Кроме того, несколько многоквартирных домов и школа были повреждены в Бердянске в результате ночной атаки ВСУ, сообщили местные власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:34 беспилотника сбили над Азовским морем и регионами за ночьПри атаке на Ростовскую область взрывная волна ударила по детскому садуБольше 70 тысяч человек в Брянской области обесточены после атаки ВСУ

