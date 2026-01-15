https://crimea.ria.ru/20260115/vezli-lyudyam-lekarstva-sotrudniki-apteki-pogibli-v-zaporozhskoy-oblasti-1152418529.html
Везли людям лекарства: сотрудники аптеки погибли в Запорожской области
Везли людям лекарства: сотрудники аптеки погибли в Запорожской области - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Везли людям лекарства: сотрудники аптеки погибли в Запорожской области
Два сотрудника аптечной сети погибли в результате атаки ВСУ в Запорожской области: противник ударил по движущемуся автомобилю, в котором перевозили жизненно... РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T16:36
2026-01-15T16:36
2026-01-15T16:39
запорожская область
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_10ba7780473f90ee36a68c7ebec3013c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Два сотрудника аптечной сети погибли в результате атаки ВСУ в Запорожской области: противник ударил по движущемуся автомобилю, в котором перевозили жизненно важные лекарства. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Трагедия произошла возле села Басань Пологовского муниципального округа, уточнил губернатор, заверив, что родным и близким погибших будет оказана помощь и поддержка.Ранее в Запорожской области четыре человека были ранены в результате ударов ВСУ, сообщали местные власти.12 января два человека погибли и один был ранен в результате вражеской атаки на села в Херсонской области, сообщал губернатор региона Владимир Сальдо. Кроме того, несколько многоквартирных домов и школа были повреждены в Бердянске в результате ночной атаки ВСУ, сообщили местные власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:34 беспилотника сбили над Азовским морем и регионами за ночьПри атаке на Ростовскую область взрывная волна ударила по детскому садуБольше 70 тысяч человек в Брянской области обесточены после атаки ВСУ
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_82:0:1485:1052_1920x0_80_0_0_a7459a17da21192c3d6d3d0f959e7468.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Везли людям лекарства: сотрудники аптеки погибли в Запорожской области
Два сотрудника аптеки погибли из-за удара ВСУ по их автомобилю в Запорожской области
16:36 15.01.2026 (обновлено: 16:39 15.01.2026)