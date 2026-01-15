В Запорожской области произошло массовое отключение света

https://crimea.ria.ru/20260115/v-zaporozhskoy-oblasti-proizoshlo-massovoe-otklyuchenie-sveta-1152428613.html
В Запорожской области произошло массовой отключение электроснабжения, сообщает Министерство энергетики региона. РИА Новости Крым, 15.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Запорожской области произошло массовой отключение электроснабжения, сообщает Министерство энергетики региона.Причины инцидента устанавливаются, к настоящему времени начато поэтапное подключение потребителей к электроснабжению. Часть абонентов уже подключены к сети, подчеркнули в ведомстве.По информации губернатора региона Евгения Балицкого, отключения затронули Васильевский, Каменско-Днепровский, Михайловский, Приазовский, Приморский, Токмакский муниципальные округа, город Энергодар. Идет поэтапное подключение потребителей к электроснабжению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
22:30 15.01.2026 (обновлено: 23:50 15.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Запорожской области произошло массовой отключение электроснабжения, сообщает Министерство энергетики региона.
"На территории Запорожской области зафиксировано массовое отключение электроэнергии. Без электроснабжения остались 144 510 потребителей", – проинформировали энергетики.
Причины инцидента устанавливаются, к настоящему времени начато поэтапное подключение потребителей к электроснабжению. Часть абонентов уже подключены к сети, подчеркнули в ведомстве.
По информации губернатора региона Евгения Балицкого, отключения затронули Васильевский, Каменско-Днепровский, Михайловский, Приазовский, Приморский, Токмакский муниципальные округа, город Энергодар. Идет поэтапное подключение потребителей к электроснабжению.
