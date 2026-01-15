Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области произошло массовое отключение света - РИА Новости Крым, 15.01.2026
В Запорожской области произошло массовое отключение света
В Запорожской области произошло массовое отключение света - РИА Новости Крым, 15.01.2026
В Запорожской области произошло массовое отключение света
В Запорожской области произошло массовой отключение электроснабжения, сообщает Министерство энергетики региона. РИА Новости Крым, 15.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Запорожской области произошло массовой отключение электроснабжения, сообщает Министерство энергетики региона.Причины инцидента устанавливаются, к настоящему времени начато поэтапное подключение потребителей к электроснабжению. Часть абонентов уже подключены к сети, подчеркнули в ведомстве.По информации губернатора региона Евгения Балицкого, отключения затронули Васильевский, Каменско-Днепровский, Михайловский, Приазовский, Приморский, Токмакский муниципальные округа, город Энергодар. Идет поэтапное подключение потребителей к электроснабжению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
запорожская область
В Запорожской области произошло массовое отключение света

Массовое отключение света произошло в Запорожской области

22:30 15.01.2026 (обновлено: 23:50 15.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Запорожской области произошло массовой отключение электроснабжения, сообщает Министерство энергетики региона.

"На территории Запорожской области зафиксировано массовое отключение электроэнергии. Без электроснабжения остались 144 510 потребителей", – проинформировали энергетики.

Причины инцидента устанавливаются, к настоящему времени начато поэтапное подключение потребителей к электроснабжению. Часть абонентов уже подключены к сети, подчеркнули в ведомстве.
По информации губернатора региона Евгения Балицкого, отключения затронули Васильевский, Каменско-Днепровский, Михайловский, Приазовский, Приморский, Токмакский муниципальные округа, город Энергодар. Идет поэтапное подключение потребителей к электроснабжению.
