https://crimea.ria.ru/20260115/v-zaporozhskoy-oblasti-proizoshlo-massovoe-otklyuchenie-sveta-1152428613.html

В Запорожской области произошло массовое отключение света

В Запорожской области произошло массовое отключение света - РИА Новости Крым, 15.01.2026

В Запорожской области произошло массовое отключение света

В Запорожской области произошло массовой отключение электроснабжения, сообщает Министерство энергетики региона. РИА Новости Крым, 15.01.2026

2026-01-15T22:30

2026-01-15T22:30

2026-01-15T23:50

новости

запорожская область

электроэнергия

электричество

электросети

отключение электроэнергии

евгений балицкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/16/1150360149_657:373:3635:2048_1920x0_80_0_0_683b92c19110e865f911dbda5584452d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Запорожской области произошло массовой отключение электроснабжения, сообщает Министерство энергетики региона.Причины инцидента устанавливаются, к настоящему времени начато поэтапное подключение потребителей к электроснабжению. Часть абонентов уже подключены к сети, подчеркнули в ведомстве.По информации губернатора региона Евгения Балицкого, отключения затронули Васильевский, Каменско-Днепровский, Михайловский, Приазовский, Приморский, Токмакский муниципальные округа, город Энергодар. Идет поэтапное подключение потребителей к электроснабжению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, запорожская область, электроэнергия, электричество, электросети, отключение электроэнергии, евгений балицкий