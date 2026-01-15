https://crimea.ria.ru/20260115/v-sevastopole-budut-rezervirovat-rabochie-mesta-dlya-uchastnikov-svo-1152416918.html
В Севастополе будут резервировать рабочие места для участников СВО
В Севастополе будут резервировать рабочие места для участников СВО - РИА Новости Крым, 15.01.2026
В Севастополе будут резервировать рабочие места для участников СВО
В Севастополе участники специальной военной операции включены в перечень категорий граждан, для которых работодатели должны резервировать рабочие места для... РИА Новости Крым, 15.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе участники специальной военной операции включены в перечень категорий граждан, для которых работодатели должны резервировать рабочие места для трудоустройства. Соответствующее постановление принято на заседании правительства города в четверг.В правительстве Севастополя напомнили, что в регионе действует ряд мер социальной поддержки ветеранов и участников СВО. В частности, для них действует образовательная программа "Севастополь – город Героев". Также доступны региональные и федеральные меры поддержки: единовременные региональные выплаты; 50% компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг; бесплатный проезд в пассажирском транспорте; бесплатная юридическая помощь; предоставление социальных услуг; помощь в трудоустройстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько обращений ветеранов СВО решил фонд "Защитники Отечества"Помощь бойцам СВО: итоги года фонда "Защитники Отечества" в КрымуВ Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВО
В Севастополе будут резервировать рабочие места для участников СВО
