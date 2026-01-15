Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе будут резервировать рабочие места для участников СВО - РИА Новости Крым, 15.01.2026
В Севастополе будут резервировать рабочие места для участников СВО
В Севастополе будут резервировать рабочие места для участников СВО - РИА Новости Крым, 15.01.2026
В Севастополе будут резервировать рабочие места для участников СВО
В Севастополе участники специальной военной операции включены в перечень категорий граждан, для которых работодатели должны резервировать рабочие места для... РИА Новости Крым, 15.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе участники специальной военной операции включены в перечень категорий граждан, для которых работодатели должны резервировать рабочие места для трудоустройства. Соответствующее постановление принято на заседании правительства города в четверг.В правительстве Севастополя напомнили, что в регионе действует ряд мер социальной поддержки ветеранов и участников СВО. В частности, для них действует образовательная программа "Севастополь – город Героев". Также доступны региональные и федеральные меры поддержки: единовременные региональные выплаты; 50% компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг; бесплатный проезд в пассажирском транспорте; бесплатная юридическая помощь; предоставление социальных услуг; помощь в трудоустройстве.
В Севастополе будут резервировать рабочие места для участников СВО

В Севастополе для участников СВО будут резервироваться рабочие места – решение властей

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе участники специальной военной операции включены в перечень категорий граждан, для которых работодатели должны резервировать рабочие места для трудоустройства. Соответствующее постановление принято на заседании правительства города в четверг.
"Мы расширяем перечень категорий, особо нуждающихся в социальной защите при трудоустройстве за счет включения в перечень этих категорий участников специальной военной операции. Теперь участники СВО смогут претендовать на квотируемые и резервируемые рабочие места", – сказала директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.
В правительстве Севастополя напомнили, что в регионе действует ряд мер социальной поддержки ветеранов и участников СВО. В частности, для них действует образовательная программа "Севастополь – город Героев". Также доступны региональные и федеральные меры поддержки: единовременные региональные выплаты; 50% компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг; бесплатный проезд в пассажирском транспорте; бесплатная юридическая помощь; предоставление социальных услуг; помощь в трудоустройстве.
