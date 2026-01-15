https://crimea.ria.ru/20260115/v-sevastopole-budut-rezervirovat-rabochie-mesta-dlya-uchastnikov-svo-1152416918.html

В Севастополе будут резервировать рабочие места для участников СВО

В Севастополе будут резервировать рабочие места для участников СВО - РИА Новости Крым, 15.01.2026

В Севастополе будут резервировать рабочие места для участников СВО

В Севастополе участники специальной военной операции включены в перечень категорий граждан, для которых работодатели должны резервировать рабочие места для... РИА Новости Крым, 15.01.2026

2026-01-15T15:39

2026-01-15T15:39

2026-01-15T15:39

севастополь

новости севастополя

участники сво

помощь бойцам сво

работа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152416801_0:966:2048:2118_1920x0_80_0_0_07541dbfe1d63244293582a13b210d2e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе участники специальной военной операции включены в перечень категорий граждан, для которых работодатели должны резервировать рабочие места для трудоустройства. Соответствующее постановление принято на заседании правительства города в четверг.В правительстве Севастополя напомнили, что в регионе действует ряд мер социальной поддержки ветеранов и участников СВО. В частности, для них действует образовательная программа "Севастополь – город Героев". Также доступны региональные и федеральные меры поддержки: единовременные региональные выплаты; 50% компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг; бесплатный проезд в пассажирском транспорте; бесплатная юридическая помощь; предоставление социальных услуг; помощь в трудоустройстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько обращений ветеранов СВО решил фонд "Защитники Отечества"Помощь бойцам СВО: итоги года фонда "Защитники Отечества" в КрымуВ Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВО

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, участники сво, помощь бойцам сво, работа