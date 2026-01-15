Рейтинг@Mail.ru
В Крыму запретят продавать бензин подросткам на мопедах - РИА Новости Крым, 15.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260115/v-krymu-zapretyat-prodavat-benzin-podrostkam-na-mopedakh-1152409786.html
В Крыму запретят продавать бензин подросткам на мопедах
В Крыму запретят продавать бензин подросткам на мопедах - РИА Новости Крым, 15.01.2026
В Крыму запретят продавать бензин подросткам на мопедах
Автозаправочным станциям в Крыму запретят продажу топлива подросткам, управляющим мопедами, питбайками и скутерами, с целью снижения количества... РИА Новости Крым, 15.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Автозаправочным станциям в Крыму запретят продажу топлива подросткам, управляющим мопедами, питбайками и скутерами, с целью снижения количества дорожно-транспортных происшествий. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД по республике Анатолий Борисенко.По его словам, данный вопрос рассматривался на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в декабре 2025 года.Аналогичные меры уже действуют в ряде регионов России. Так, в Татарстане, Волгоградской и Пензенской областях норма, запрещающая продавать горюче-смазочные материалы подросткам младше 16 лет, действует с прошлого года. За нарушение данной нормы предусмотрены штрафы. В 2026 году такой запрет вступит в силу в других регионах РФ, в том числе в Приморском крае, Вологодской и Ростовской областях.
гаи, госавтоинспекция крыма, анатолий борисенко, дети, транспорт, закон и право
В Крыму запретят продавать бензин подросткам на мопедах

В Крыму запретят продажу бензина подросткам на питбайках ради сокращения числа ДТП

15:20 15.01.2026
 
© Госавтоинспекция КрымаВ Симферопольском районе Крыма при столкновении мопеда и машины пострадали трое подростков
В Симферопольском районе Крыма при столкновении мопеда и машины пострадали трое подростков
© Госавтоинспекция Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Автозаправочным станциям в Крыму запретят продажу топлива подросткам, управляющим мопедами, питбайками и скутерами, с целью снижения количества дорожно-транспортных происшествий. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД по республике Анатолий Борисенко.
По его словам, данный вопрос рассматривался на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в декабре 2025 года.
"Вопрос был поднят на комиссии и есть решение, чтобы запретить продажу топлива на автозаправочных станциях детям, которые управляют мопедами, питбайками и другим подобным транспортом. Это даст положительный момент (в части снижения количества ДТП – ред.), - сказал Борисенко.
Аналогичные меры уже действуют в ряде регионов России. Так, в Татарстане, Волгоградской и Пензенской областях норма, запрещающая продавать горюче-смазочные материалы подросткам младше 16 лет, действует с прошлого года. За нарушение данной нормы предусмотрены штрафы. В 2026 году такой запрет вступит в силу в других регионах РФ, в том числе в Приморском крае, Вологодской и Ростовской областях.
