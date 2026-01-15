https://crimea.ria.ru/20260115/v-krymu-zapretyat-prodavat-benzin-podrostkam-na-mopedakh-1152409786.html
В Крыму запретят продавать бензин подросткам на мопедах
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Автозаправочным станциям в Крыму запретят продажу топлива подросткам, управляющим мопедами, питбайками и скутерами, с целью снижения количества дорожно-транспортных происшествий. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД по республике Анатолий Борисенко.По его словам, данный вопрос рассматривался на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в декабре 2025 года.Аналогичные меры уже действуют в ряде регионов России. Так, в Татарстане, Волгоградской и Пензенской областях норма, запрещающая продавать горюче-смазочные материалы подросткам младше 16 лет, действует с прошлого года. За нарушение данной нормы предусмотрены штрафы. В 2026 году такой запрет вступит в силу в других регионах РФ, в том числе в Приморском крае, Вологодской и Ростовской областях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России увеличили штрафы за перевозку детей без автокреселОпасные питбайки на дорогах России: какие запреты нужны и как их вводитьПьяная езда на электросамокатах – россиян будут лишать прав
В Крыму запретят продажу бензина подросткам на питбайках ради сокращения числа ДТП
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Автозаправочным станциям в Крыму запретят продажу топлива подросткам, управляющим мопедами, питбайками и скутерами, с целью снижения количества дорожно-транспортных происшествий. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД по республике Анатолий Борисенко.
По его словам, данный вопрос рассматривался на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в декабре 2025 года.
"Вопрос был поднят на комиссии и есть решение, чтобы запретить продажу топлива на автозаправочных станциях детям, которые управляют мопедами, питбайками и другим подобным транспортом. Это даст положительный момент (в части снижения количества ДТП – ред.), - сказал Борисенко.
Аналогичные меры уже действуют в ряде регионов России. Так, в Татарстане, Волгоградской и Пензенской областях норма, запрещающая продавать горюче-смазочные материалы подросткам младше 16 лет, действует с прошлого года. За нарушение данной нормы предусмотрены штрафы. В 2026 году такой запрет вступит в силу в других регионах РФ, в том числе в Приморском крае, Вологодской и Ростовской областях.
