В Крыму за год поймали более 8000 нетрезвых водителей

В Крыму за минувший год выявили более 8000 нетрезвых водителей, из них почти 900 повторно сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Крыму за минувший год выявили более 8000 нетрезвых водителей, из них почти 900 повторно сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД по республике Анатолий Борисенко.По словам начальника ГАИ Крыма, только в предпраздничные дни с 28 по 31 декабря инспекторы оформили протоколы в отношении 115 нетрезвых водителей.Он также уточнил, что в республике начали чаще фиксировать нарушителей, находящихся за рулем в состоянии наркотического опьянения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

