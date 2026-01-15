https://crimea.ria.ru/20260115/v-krymu-za-god-poymali-bolee-8000-netrezvykh-voditeley-1152409265.html
В Крыму за год поймали более 8000 нетрезвых водителей
В Крыму за минувший год выявили более 8000 нетрезвых водителей, из них почти 900 повторно сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Об РИА Новости Крым, 15.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Крыму за минувший год выявили более 8000 нетрезвых водителей, из них почти 900 повторно сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД по республике Анатолий Борисенко.По словам начальника ГАИ Крыма, только в предпраздничные дни с 28 по 31 декабря инспекторы оформили протоколы в отношении 115 нетрезвых водителей.Он также уточнил, что в республике начали чаще фиксировать нарушителей, находящихся за рулем в состоянии наркотического опьянения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
