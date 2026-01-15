Рейтинг@Mail.ru
В Крыму за год поймали более 8000 нетрезвых водителей - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Ситуация на дорогах Крыма
В Крыму за год поймали более 8000 нетрезвых водителей
В Крыму за год поймали более 8000 нетрезвых водителей
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Крыму за минувший год выявили более 8000 нетрезвых водителей, из них почти 900 повторно сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД по республике Анатолий Борисенко.По словам начальника ГАИ Крыма, только в предпраздничные дни с 28 по 31 декабря инспекторы оформили протоколы в отношении 115 нетрезвых водителей.Он также уточнил, что в республике начали чаще фиксировать нарушителей, находящихся за рулем в состоянии наркотического опьянения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Крыму за минувший год выявили более 8000 нетрезвых водителей, из них почти 900 повторно сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД по республике Анатолий Борисенко.
"В прошлом году мы выявили 8186 водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, из них 898 граждан совершили данное правонарушение повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность. По статистике в среднем мы выявляем более 20 нетрезвых водителей ежедневно", – сказал Борисенко.
По словам начальника ГАИ Крыма, только в предпраздничные дни с 28 по 31 декабря инспекторы оформили протоколы в отношении 115 нетрезвых водителей.
Он также уточнил, что в республике начали чаще фиксировать нарушителей, находящихся за рулем в состоянии наркотического опьянения.
