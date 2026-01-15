Рейтинг@Mail.ru
В Крыму водитель пытался "откупиться" от ГАИ за пьяную езду - РИА Новости Крым, 15.01.2026
В Крыму водитель пытался "откупиться" от ГАИ за пьяную езду
В Крыму водитель пытался "откупиться" от ГАИ за пьяную езду - РИА Новости Крым, 15.01.2026
В Крыму водитель пытался "откупиться" от ГАИ за пьяную езду
Житель Симферополя попытался дать взятку инспекторам Госавтоинспекции в Саках. Об этом сообщают в пресс-службе МВД Крыма. РИА Новости Крым, 15.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Житель Симферополя попытался дать взятку инспекторам Госавтоинспекции в Саках. Об этом сообщают в пресс-службе МВД Крыма.По данным ведомства, полицейские остановили автомобиль под управлением 44-летнего жителя Симферополя, у которого были заметны признаки алкогольного опьянения. Документы водитель предоставил, но от прохождения освидетельствования решил воздержаться."Сотрудники полиции установили, что на протяжении года мужчина уже привлекался к административной ответственности по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и был лишен права управления автомобилем", – рассказали в МВД.Во время оформления материалов в служебном автомобиле ГАИ мужчина попытался "откупиться" от правосудия пятью тысячами рублей. Несмотря на предупреждение полицейских о незаконности таких действий, водитель положил деньги на консоль коробки передач служебного автомобиля.По данному факту возбуждены два уголовные дела по статьям о нарушении правил дорожного движения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию, а также о покушении на мелкое взяточничество. Сейчас водитель находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что в Крыму за минувший год выявили более 8000 нетрезвых водителей, из них почти 900 повторно сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, взятка, мвд по республике крым, происшествия, новости крыма, саки, уголовный кодекс, общество
В Крыму водитель пытался "откупиться" от ГАИ за пьяную езду

В Саках водитель с признаками опьянения пытался дать инспектору взятку в пять тысяч рублей

14:20 15.01.2026 (обновлено: 14:21 15.01.2026)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Житель Симферополя попытался дать взятку инспекторам Госавтоинспекции в Саках. Об этом сообщают в пресс-службе МВД Крыма.
По данным ведомства, полицейские остановили автомобиль под управлением 44-летнего жителя Симферополя, у которого были заметны признаки алкогольного опьянения. Документы водитель предоставил, но от прохождения освидетельствования решил воздержаться.
"Сотрудники полиции установили, что на протяжении года мужчина уже привлекался к административной ответственности по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и был лишен права управления автомобилем", – рассказали в МВД.
Во время оформления материалов в служебном автомобиле ГАИ мужчина попытался "откупиться" от правосудия пятью тысячами рублей. Несмотря на предупреждение полицейских о незаконности таких действий, водитель положил деньги на консоль коробки передач служебного автомобиля.
"О произошедшем инспекторы Госавтоинспекции сообщили в дежурную часть. На место была вызвана следственно-оперативная группа, которая зафиксировала факт попытки дачи взятки инспекторам дорожно-патрульной службы", – добавили в полиции.
По данному факту возбуждены два уголовные дела по статьям о нарушении правил дорожного движения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию, а также о покушении на мелкое взяточничество. Сейчас водитель находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Крыму за минувший год выявили более 8000 нетрезвых водителей, из них почти 900 повторно сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
