В Крыму водитель пытался "откупиться" от ГАИ за пьяную езду

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Житель Симферополя попытался дать взятку инспекторам Госавтоинспекции в Саках. Об этом сообщают в пресс-службе МВД Крыма.По данным ведомства, полицейские остановили автомобиль под управлением 44-летнего жителя Симферополя, у которого были заметны признаки алкогольного опьянения. Документы водитель предоставил, но от прохождения освидетельствования решил воздержаться."Сотрудники полиции установили, что на протяжении года мужчина уже привлекался к административной ответственности по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и был лишен права управления автомобилем", – рассказали в МВД.Во время оформления материалов в служебном автомобиле ГАИ мужчина попытался "откупиться" от правосудия пятью тысячами рублей. Несмотря на предупреждение полицейских о незаконности таких действий, водитель положил деньги на консоль коробки передач служебного автомобиля.По данному факту возбуждены два уголовные дела по статьям о нарушении правил дорожного движения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию, а также о покушении на мелкое взяточничество. Сейчас водитель находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что в Крыму за минувший год выявили более 8000 нетрезвых водителей, из них почти 900 повторно сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

