В Крыму перевернулся рейсовый автобус - РИА Новости Крым, 15.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260115/v-krymu-perevernulsya-reysovyy-avtobus-1152415644.html
В Крыму перевернулся рейсовый автобус
В Крыму перевернулся рейсовый автобус - РИА Новости Крым, 15.01.2026
В Крыму перевернулся рейсовый автобус
В Красногвардейском районе Крыма опрокинулся рейсовый микроавтобус. В ДТП пострадали пять человек, сообщают в главке МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 15.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма опрокинулся рейсовый микроавтобус. В ДТП пострадали пять человек, сообщают в главке МЧС России по Крыму.Для ликвидации последствий привлечены 15 человек и пять единиц техники. На месте ДТП спасатели обеспечили пожарную безопасность аварийного участка и оказали помощь пострадавшим при транспортировке в кареты скорой медицинской помощи.Ранее сообщалось, что в Крыму в 2025 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 193 человека это почти на 11% меньше, чем годом ранее.
крым, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия
В Крыму перевернулся рейсовый автобус

Пять человек пострадали при опрокидывании рейсового автобуса в Красногвардейском районе

15:01 15.01.2026 (обновлено: 15:32 15.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма опрокинулся рейсовый микроавтобус. В ДТП пострадали пять человек, сообщают в главке МЧС России по Крыму.
"Сегодня в селе Знаменка Красногвардейского района произошло опрокидывание рейсового микроавтобуса, в результате чего пострадали пять человек", - сказано в сообщении.
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Красногвардейском районе Крыма опрокинулся рейсовый автобус
В Красногвардейском районе Крыма опрокинулся рейсовый автобус
© ГУ МЧС России по Республике Крым
В Красногвардейском районе Крыма опрокинулся рейсовый автобус
Для ликвидации последствий привлечены 15 человек и пять единиц техники. На месте ДТП спасатели обеспечили пожарную безопасность аварийного участка и оказали помощь пострадавшим при транспортировке в кареты скорой медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что в Крыму в 2025 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 193 человека это почти на 11% меньше, чем годом ранее.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму машину занесло на встречку - пострадали пять человек
В Крыму в ДТП погибли трое и пострадали 12 человек
Занесло на встречку: в Крыму два человека пострадали в ДТП
 
