В Крыму перевернулся рейсовый автобус
В Крыму перевернулся рейсовый автобус
2026-01-15T15:01
2026-01-15T15:01
2026-01-15T15:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма опрокинулся рейсовый микроавтобус. В ДТП пострадали пять человек, сообщают в главке МЧС России по Крыму.Для ликвидации последствий привлечены 15 человек и пять единиц техники. На месте ДТП спасатели обеспечили пожарную безопасность аварийного участка и оказали помощь пострадавшим при транспортировке в кареты скорой медицинской помощи.Ранее сообщалось, что в Крыму в 2025 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 193 человека это почти на 11% меньше, чем годом ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму машину занесло на встречку - пострадали пять человекВ Крыму в ДТП погибли трое и пострадали 12 человекЗанесло на встречку: в Крыму два человека пострадали в ДТП
15:01 15.01.2026 (обновлено: 15:32 15.01.2026)