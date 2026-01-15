Рейтинг@Mail.ru
В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за сильного тумана - РИА Новости Крым, 15.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260115/v-krymu-obyavili-ekstrennoe-preduprezhdenie-iz-za-silnogo-tumana-1152428888.html
В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за сильного тумана
В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за сильного тумана - РИА Новости Крым, 15.01.2026
В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за сильного тумана
Экстренное предупреждение объявлено в Крыму из-за тумана при видимости 200-500 метров. Об этом сообщает республиканский главк МЧС. РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T23:41
2026-01-15T23:47
новости крыма
крым
крымская погода
погода в крыму
гу мчс рф по республике крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1a/1126130830_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b1293f5cb8a1b1309ef07023ac6a1304.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение объявлено в Крыму из-за тумана при видимости 200-500 метров. Об этом сообщает республиканский главк МЧС.Спасатели рекомендуют гражданам соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность, аккуратно передвигаться по улицам и дорогам, надевать одежду со светоотражающими элементами. Водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд необходимо быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.В Крыму действует штормовое предупреждение из-за снегопада, дорожные службы работают в усиленном режиме.Сильный снег, метель, гололедица и ветер до 25 метров в секунду ожидаются на полуострове в пятницу – на ближайшие три дня объявлено экстренное предупреждениеСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости крыма, крым, крымская погода, погода в крыму, гу мчс рф по республике крым
В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за сильного тумана

В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за тумана при видимости 200-500 метров

23:41 15.01.2026 (обновлено: 23:47 15.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуман
Туман - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение объявлено в Крыму из-за тумана при видимости 200-500 метров. Об этом сообщает республиканский главк МЧС.

"Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях по Республике Крым на 16 января 2026 года. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 16 января в г. Симферополе сохранится туман при видимости 200-500 метров", – сказано в сообщении.

Спасатели рекомендуют гражданам соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность, аккуратно передвигаться по улицам и дорогам, надевать одежду со светоотражающими элементами. Водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд необходимо быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
В Крыму действует штормовое предупреждение из-за снегопада, дорожные службы работают в усиленном режиме.
Сильный снег, метель, гололедица и ветер до 25 метров в секунду ожидаются на полуострове в пятницу – на ближайшие три дня объявлено экстренное предупреждение
