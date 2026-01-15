https://crimea.ria.ru/20260115/v-krymu-obyavili-ekstrennoe-preduprezhdenie-iz-za-silnogo-tumana-1152428888.html
В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за сильного тумана
В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за сильного тумана
Экстренное предупреждение объявлено в Крыму из-за тумана при видимости 200-500 метров. Об этом сообщает республиканский главк МЧС.
2026-01-15T23:41
2026-01-15T23:41
2026-01-15T23:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение объявлено в Крыму из-за тумана при видимости 200-500 метров. Об этом сообщает республиканский главк МЧС.Спасатели рекомендуют гражданам соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность, аккуратно передвигаться по улицам и дорогам, надевать одежду со светоотражающими элементами. Водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд необходимо быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.В Крыму действует штормовое предупреждение из-за снегопада, дорожные службы работают в усиленном режиме.Сильный снег, метель, гололедица и ветер до 25 метров в секунду ожидаются на полуострове в пятницу – на ближайшие три дня объявлено экстренное предупреждениеСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за сильного тумана
В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за тумана при видимости 200-500 метров
23:41 15.01.2026 (обновлено: 23:47 15.01.2026)