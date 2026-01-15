Рейтинг@Mail.ru
В Крыму машину занесло на встречку - пострадали пять человек - РИА Новости Крым, 15.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260115/v-krymu-mashinu-zaneslo-na-vstrechku---postradali-pyat-chelovek-1152401365.html
В Крыму машину занесло на встречку - пострадали пять человек
В Крыму машину занесло на встречку - пострадали пять человек - РИА Новости Крым, 15.01.2026
В Крыму машину занесло на встречку - пострадали пять человек
Пять человек пострадали в ДТП с участием трех авто на трассе Симферополь-Красноперекопск. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма. РИА Новости Крым, 15.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Пять человек пострадали в ДТП с участием трех авто на трассе Симферополь-Красноперекопск. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.Авария произошла накануне вечером недалеко от села Сизовка Сакского района.В результате аварии пострадали водитель "Лады" и двое его пассажиров, а также водитель Ford и его пассажир. Все они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.Правоохранители проводят проверку по факту ДТП, выясняются все детали и причины произошедшего.
В Крыму машину занесло на встречку - пострадали пять человек

В Крыму пять человек пострадали в тройном ДТП на трассе Симферополь-Красноперекопск

09:52 15.01.2026
 
© МВД по РКВ ДТП в Сакском районе пострадали пять человек
В ДТП в Сакском районе пострадали пять человек
© МВД по РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Пять человек пострадали в ДТП с участием трех авто на трассе Симферополь-Красноперекопск. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.
Авария произошла накануне вечером недалеко от села Сизовка Сакского района.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением, его автомобиль занесло, и он выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с "Ладой Гранта". После этого иномарка столкнулась с автомобилем Ford Focus", - говорится в сообщении.
© МВД по РКВ ДТП в Сакском районе пострадали пять человек
В ДТП в Сакском районе пострадали пять человек
© МВД по РК
В ДТП в Сакском районе пострадали пять человек
В результате аварии пострадали водитель "Лады" и двое его пассажиров, а также водитель Ford и его пассажир. Все они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
Правоохранители проводят проверку по факту ДТП, выясняются все детали и причины произошедшего.
