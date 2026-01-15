https://crimea.ria.ru/20260115/v-krymu-mashinu-zaneslo-na-vstrechku---postradali-pyat-chelovek-1152401365.html
В Крыму машину занесло на встречку - пострадали пять человек
В Крыму машину занесло на встречку - пострадали пять человек - РИА Новости Крым, 15.01.2026
В Крыму машину занесло на встречку - пострадали пять человек
Пять человек пострадали в ДТП с участием трех авто на трассе Симферополь-Красноперекопск. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма. РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T09:52
2026-01-15T09:52
2026-01-15T09:52
крым
новости крыма
происшествия
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
сакский район
мвд по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152401026_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3c6bfbfea544ca116f20cda19e383429.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Пять человек пострадали в ДТП с участием трех авто на трассе Симферополь-Красноперекопск. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.Авария произошла накануне вечером недалеко от села Сизовка Сакского района.В результате аварии пострадали водитель "Лады" и двое его пассажиров, а также водитель Ford и его пассажир. Все они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.Правоохранители проводят проверку по факту ДТП, выясняются все детали и причины произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в ДТП погибли трое и пострадали 12 человекПять человек пострадали в ДТП с автобусами и троллейбусом в СимферополеВ Крыму 17-летний водитель съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП
крым
сакский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152401026_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_514e9bc2febf2c897b20aa46c630c7ae.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, происшествия, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, сакский район, мвд по республике крым
В Крыму машину занесло на встречку - пострадали пять человек
В Крыму пять человек пострадали в тройном ДТП на трассе Симферополь-Красноперекопск