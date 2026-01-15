https://crimea.ria.ru/20260115/v-krymu-mashinu-zaneslo-na-vstrechku---postradali-pyat-chelovek-1152401365.html

В Крыму машину занесло на встречку - пострадали пять человек

Пять человек пострадали в ДТП с участием трех авто на трассе Симферополь-Красноперекопск. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма. РИА Новости Крым, 15.01.2026

2026-01-15T09:52

2026-01-15T09:52

2026-01-15T09:52

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152401026_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3c6bfbfea544ca116f20cda19e383429.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Пять человек пострадали в ДТП с участием трех авто на трассе Симферополь-Красноперекопск. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.Авария произошла накануне вечером недалеко от села Сизовка Сакского района.В результате аварии пострадали водитель "Лады" и двое его пассажиров, а также водитель Ford и его пассажир. Все они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.Правоохранители проводят проверку по факту ДТП, выясняются все детали и причины произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в ДТП погибли трое и пострадали 12 человекПять человек пострадали в ДТП с автобусами и троллейбусом в СимферополеВ Крыму 17-летний водитель съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП

