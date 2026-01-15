Рейтинг@Mail.ru
В Крыму и ряде других регионов возродят грязелечебницы - РИА Новости Крым, 15.01.2026
В Крыму и ряде других регионов возродят грязелечебницы
В Крыму и ряде других регионов возродят грязелечебницы - РИА Новости Крым, 15.01.2026
В Крыму и ряде других регионов возродят грязелечебницы
Перспективы развития лечебно-оздоровительного туризма Приазовья огромны. И они будут реализованы благодаря утвержденному плану развития Приазовья до 2040 года... РИА Новости Крым, 15.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Перспективы развития лечебно-оздоровительного туризма Приазовья огромны. И они будут реализованы благодаря утвержденному плану развития Приазовья до 2040 года. Об этом сообщил председатель крымского отделения Российского географического общества, старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Геннадий Самохин на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.По информации ученого, территории Приазовья богаты множеством уникальных термальных источников и грязевых вулканов. К примеру, на озере Чокрак, что на востоке полуострова, присутствуют редкие "смешанные" грязи. Разработки многих месторождений и скважин велась еще во времена Советского Союза. Сейчас эта практика будут возобновлена.Как сообщалось ранее, Владимир Путин утвердил план развития Приазовья до 2040 года. Документ направлен на восстановление благоприятных экологических условий воспроизводства и обитания водных биологических ресурсов Азовского моря и азовского побережья, развитие рыбохозяйственного, туристского и рекреационного потенциала 7 субъектов Российской Федерации – Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Республики Крым, Краснодарского края, Запорожской области, Ростовской области и Херсонской области, прилегающих к Азовскому морю.
В Крыму и ряде других регионов возродят грязелечебницы

Крымские географы планируют участвовать в создании грязелечебниц Приазовья

23:11 15.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Перспективы развития лечебно-оздоровительного туризма Приазовья огромны. И они будут реализованы благодаря утвержденному плану развития Приазовья до 2040 года. Об этом сообщил председатель крымского отделения Российского географического общества, старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Геннадий Самохин на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
"Одним из пунктов стратегии развития Приазовья, четко прописано развитие бальнеологического туризма, в частности, лечение грязями. Сейчас, к сожалению большинство таких курортов не работает, но они будут возрождаться", – сказал Самохин.
По информации ученого, территории Приазовья богаты множеством уникальных термальных источников и грязевых вулканов. К примеру, на озере Чокрак, что на востоке полуострова, присутствуют редкие "смешанные" грязи. Разработки многих месторождений и скважин велась еще во времена Советского Союза. Сейчас эта практика будут возобновлена.
Как сообщалось ранее, Владимир Путин утвердил план развития Приазовья до 2040 года. Документ направлен на восстановление благоприятных экологических условий воспроизводства и обитания водных биологических ресурсов Азовского моря и азовского побережья, развитие рыбохозяйственного, туристского и рекреационного потенциала 7 субъектов Российской Федерации – Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Республики Крым, Краснодарского края, Запорожской области, Ростовской области и Херсонской области, прилегающих к Азовскому морю.
