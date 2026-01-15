https://crimea.ria.ru/20260115/v-krymu-i-ryade-drugikh-regionov-vozrodyat-gryazelechebnitsy-1152420769.html

В Крыму и ряде других регионов возродят грязелечебницы

В Крыму и ряде других регионов возродят грязелечебницы - РИА Новости Крым, 15.01.2026

В Крыму и ряде других регионов возродят грязелечебницы

Перспективы развития лечебно-оздоровительного туризма Приазовья огромны. И они будут реализованы благодаря утвержденному плану развития Приазовья до 2040 года...

2026-01-15T23:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Перспективы развития лечебно-оздоровительного туризма Приазовья огромны. И они будут реализованы благодаря утвержденному плану развития Приазовья до 2040 года. Об этом сообщил председатель крымского отделения Российского географического общества, старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Геннадий Самохин на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.По информации ученого, территории Приазовья богаты множеством уникальных термальных источников и грязевых вулканов. К примеру, на озере Чокрак, что на востоке полуострова, присутствуют редкие "смешанные" грязи. Разработки многих месторождений и скважин велась еще во времена Советского Союза. Сейчас эта практика будут возобновлена.Как сообщалось ранее, Владимир Путин утвердил план развития Приазовья до 2040 года. Документ направлен на восстановление благоприятных экологических условий воспроизводства и обитания водных биологических ресурсов Азовского моря и азовского побережья, развитие рыбохозяйственного, туристского и рекреационного потенциала 7 субъектов Российской Федерации – Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Республики Крым, Краснодарского края, Запорожской области, Ростовской области и Херсонской области, прилегающих к Азовскому морю.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области появится Азово-Сивашский национальный паркМоре кормит: производство аквакультуры в Крыму выросло почти втроеОсетров в Азовском море можно будет ловить с 2027 года – эксперты

