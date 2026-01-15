Рейтинг@Mail.ru
В Крыму государственную стоматологию оснастили новым оборудованием - РИА Новости Крым, 15.01.2026
В Крыму государственную стоматологию оснастили новым оборудованием
В Крыму государственную стоматологию оснастили новым оборудованием - РИА Новости Крым, 15.01.2026
В Крыму государственную стоматологию оснастили новым оборудованием
В Крымский республиканский стоматологический центр приобретено новое оборудование на сумму почти восемь миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 15.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Крымский республиканский стоматологический центр приобретено новое оборудование на сумму почти восемь миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.В стоматологии появился новый рентгеновский дентальный цифровой панорамный аппарат с функцией компьютерного томографа и цефалостатом с принадлежностями. Кроме того, приобретен стоматологический микроскоп, уточнили в пресс-службе, отметив, что наличие современного оборудования позволяет значительно повысить качество лечебно-диагностического процесса.Как сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов, за прошлый год в больницы Крыма поступило 212 единиц медицинского оборудования, что позволило нарастить оказание реабилитационной помощи на 14 процентов.По словам председателя комитета Госсовета РК по здравоохранению Анны Рубель, 2025-й год стал завершающим в работе по совершенствованию здравоохранения в сельской местности Крыма. Сегодня в сельской местности Крыма заменены на новые или отремонтированы практически все ФАПы и лаборатории, отметила она. Следующим этапом работы станет модернизация поликлиник и стационаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте построят новый корпус реабилитационного центраВ Симферополе на Пневматике открыли новую поликлиникуБесплатная помощь врачей: в России утвердили список болезней
В Крыму государственную стоматологию оснастили новым оборудованием

22:58 15.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Крымский республиканский стоматологический центр приобретено новое оборудование на сумму почти восемь миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
"В Крымский республиканский стоматологический центр за счет средств бюджета Республики Крым приобрели современное оборудование общей стоимостью 7,7 млн рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В стоматологии появился новый рентгеновский дентальный цифровой панорамный аппарат с функцией компьютерного томографа и цефалостатом с принадлежностями. Кроме того, приобретен стоматологический микроскоп, уточнили в пресс-службе, отметив, что наличие современного оборудования позволяет значительно повысить качество лечебно-диагностического процесса.
Как сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов, за прошлый год в больницы Крыма поступило 212 единиц медицинского оборудования, что позволило нарастить оказание реабилитационной помощи на 14 процентов.
По словам председателя комитета Госсовета РК по здравоохранению Анны Рубель, 2025-й год стал завершающим в работе по совершенствованию здравоохранения в сельской местности Крыма. Сегодня в сельской местности Крыма заменены на новые или отремонтированы практически все ФАПы и лаборатории, отметила она. Следующим этапом работы станет модернизация поликлиник и стационаров.
