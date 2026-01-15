https://crimea.ria.ru/20260115/v-kharkove-razrushen-krupnyy-obekt-kriticheskoy-energostruktury-1152421928.html
В Харькове разрушен крупный объект критической энергоструктуры
В Харькове разрушен крупный объект критической энергоструктуры - РИА Новости Крым, 15.01.2026
В Харькове разрушен крупный объект критической энергоструктуры
В Харькове серьезные проблемы с энергоснабжением – разрушен крупный объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
2026-01-15T19:09
2026-01-15T19:09
2026-01-15T19:09
харьков
игорь терехов
блэкаут
украина
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Харькове серьезные проблемы с энергоснабжением – разрушен крупный объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.Власти пытаются удержать управляемость ситуацией, отметил он.На Украине продолжаются проблемы с электроснабжением. В стране частично обесточены абоненты двух областей, полностью без света семь населенных пунктов.В Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее в среду мэр украинской столицы Владимир Кличко.Кроме того, жителей Киева ранее призывали запастись поуэрбанками, спичками, свечами и фонариками из-за возможного масштабного отключения света, а также сделать запас продуктов и воды.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве отключили воду и отоплениеКонфликт Зеленского и Кличко: что происходит во власти УкраиныКличко призвал жителей Киева покинуть город
В Харькове разрушен крупный объект критической энергоструктуры
