Рейтинг@Mail.ru
В Керчи дорожные службы всю ночь чистили и посыпали проезжие части города - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260115/v-kerchi-dorozhnye-sluzhby-vsyu-noch-chistili-i-posypali-dorogi-1152399228.html
В Керчи дорожные службы всю ночь чистили и посыпали проезжие части города
В Керчи дорожные службы всю ночь чистили и посыпали проезжие части города - РИА Новости Крым, 15.01.2026
В Керчи дорожные службы всю ночь чистили и посыпали проезжие части города
На дорогах Керчи в ночь на четверг дорожники расчистили больше 300 километров проезжей части, посыпали противогололедной смесью около 220 километров. Об этом... РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T08:53
2026-01-15T08:56
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
олег каторгин
крымская погода
погода в крыму
шторм
штормовое предупреждение
новости крыма
дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111585/40/1115854089_43:0:1147:621_1920x0_80_0_0_2baf0600eddbde8c0a70fe15d976bccf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. На дорогах Керчи в ночь на четверг дорожники расчистили больше 300 километров проезжей части, посыпали противогололедной смесью около 220 километров. Об этом сообщил глава городской администрации Олег Каторгин.В первую очередь были обработаны потенциально опасные участки – мосты, эстакады, спуски, перекрестки, пешеходные переходы, уточнил мэр. По его информации, работа продолжается. По городу курсируют пять комбинированных дорожных машин с противогололедной смесью, погрузчик и бригада из семи человек."В случае необходимости предусмотрена оперативная обработка потенциально опасных участков дорог, а также отработка заявок ГИБДД и ЕДДС", – подчеркнул Олег Каторгин.Накануне сообщалось, что в Крыму в связи с интенсивным осадками в виде снега дорожники в усиленном режиме проводят обработку дорог. В работе – более 90 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ЮБК расчистили от снега дорогу на Гурзуф На Кубани из-за непогоды ограничили движение грузовиков по трассамПогода в Крыму в четверг
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111585/40/1115854089_181:0:1009:621_1920x0_80_0_0_eb77519b117c78d79abf8998a4556003.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, олег каторгин, крымская погода, погода в крыму, шторм, штормовое предупреждение, новости крыма, дороги, дороги крыма
В Керчи дорожные службы всю ночь чистили и посыпали проезжие части города

В Керчи за ночь дорожники очистили от снега больше 300 километров проезжей части - мэр

08:53 15.01.2026 (обновлено: 08:56 15.01.2026)
 
© Фото: пресс-служба ГУП "Крымавтодор" Техника ГУП "Крымавтодор"
Техника ГУП Крымавтодор
© Фото: пресс-служба ГУП "Крымавтодор"
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. На дорогах Керчи в ночь на четверг дорожники расчистили больше 300 километров проезжей части, посыпали противогололедной смесью около 220 километров. Об этом сообщил глава городской администрации Олег Каторгин.

"В связи с повышением влажности и выпадением осадков в виде снега с дождем на дорогах Керчи всю ночь работала техника Керченского филиала "Крымавтодор". Израсходовано около 100 тонн противогололедных материалов, очищено 316 километров дорог, посыпано 223 километра", – сказано в сообщении.

В первую очередь были обработаны потенциально опасные участки – мосты, эстакады, спуски, перекрестки, пешеходные переходы, уточнил мэр. По его информации, работа продолжается. По городу курсируют пять комбинированных дорожных машин с противогололедной смесью, погрузчик и бригада из семи человек.
"В случае необходимости предусмотрена оперативная обработка потенциально опасных участков дорог, а также отработка заявок ГИБДД и ЕДДС", – подчеркнул Олег Каторгин.
Накануне сообщалось, что в Крыму в связи с интенсивным осадками в виде снега дорожники в усиленном режиме проводят обработку дорог. В работе – более 90 единиц техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На ЮБК расчистили от снега дорогу на Гурзуф
На Кубани из-за непогоды ограничили движение грузовиков по трассам
Погода в Крыму в четверг
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКерчьОлег КаторгинКрымская погодаПогода в КрымуШтормШтормовое предупреждениеНовости КрымаДорогиДороги Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:52В Крыму машину занесло на встречку - пострадали пять человек
09:42Новый взрыв произошел на Солнце
09:33Росгвардия уничтожила 12 вражеских БПЛА в Херсонской области
09:24Жительница Севастополя угрожала убить мать гладильной доской
09:13Снегопад в Крыму - ситуация на дорогах и перевалах
09:06Крым и Севастополь – в лидерах бронирования отелей на январь 2026 года
08:53В Керчи дорожные службы всю ночь чистили и посыпали проезжие части города
08:44Фермы по выращиванию устриц могут появиться в Азовском море до 2030 года
08:29Национализация в Крыму пополнила бюджет на 2,4 млрд рублей
08:08Армия России освободила восемь населенных пунктов
07:58"Мешая важное с пустяками": памяти Осипа Мандельштама
07:37Крещение в Крыму: где окунуться и как подготовиться
07:1634 беспилотника сбили над Азовским морем и регионами за ночь
07:06Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга
06:45Крым глазами Грибоедова: от Херсонеса до Феодосии
06:02Что спасет ученого Бутягина от беззакония Киева и Европы - мнение
00:01Погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 15 января
23:09Экстренное предупреждение объявлено в Крыму из-за снегопада
22:42Задержание СБУ директора школы в Ялте и смерть младенца в Крыму: главное
Лента новостейМолния