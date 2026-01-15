https://crimea.ria.ru/20260115/v-kerchi-dorozhnye-sluzhby-vsyu-noch-chistili-i-posypali-dorogi-1152399228.html

В Керчи дорожные службы всю ночь чистили и посыпали проезжие части города

В Керчи дорожные службы всю ночь чистили и посыпали проезжие части города - РИА Новости Крым, 15.01.2026

В Керчи дорожные службы всю ночь чистили и посыпали проезжие части города

На дорогах Керчи в ночь на четверг дорожники расчистили больше 300 километров проезжей части, посыпали противогололедной смесью около 220 километров. Об этом... РИА Новости Крым, 15.01.2026

2026-01-15T08:53

2026-01-15T08:53

2026-01-15T08:56

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

олег каторгин

крымская погода

погода в крыму

шторм

штормовое предупреждение

новости крыма

дороги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111585/40/1115854089_43:0:1147:621_1920x0_80_0_0_2baf0600eddbde8c0a70fe15d976bccf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. На дорогах Керчи в ночь на четверг дорожники расчистили больше 300 километров проезжей части, посыпали противогололедной смесью около 220 километров. Об этом сообщил глава городской администрации Олег Каторгин.В первую очередь были обработаны потенциально опасные участки – мосты, эстакады, спуски, перекрестки, пешеходные переходы, уточнил мэр. По его информации, работа продолжается. По городу курсируют пять комбинированных дорожных машин с противогололедной смесью, погрузчик и бригада из семи человек."В случае необходимости предусмотрена оперативная обработка потенциально опасных участков дорог, а также отработка заявок ГИБДД и ЕДДС", – подчеркнул Олег Каторгин.Накануне сообщалось, что в Крыму в связи с интенсивным осадками в виде снега дорожники в усиленном режиме проводят обработку дорог. В работе – более 90 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ЮБК расчистили от снега дорогу на Гурзуф На Кубани из-за непогоды ограничили движение грузовиков по трассамПогода в Крыму в четверг

крым

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, олег каторгин, крымская погода, погода в крыму, шторм, штормовое предупреждение, новости крыма, дороги, дороги крыма