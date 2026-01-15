https://crimea.ria.ru/20260115/v-kerchi-dorozhnye-sluzhby-vsyu-noch-chistili-i-posypali-dorogi-1152399228.html
В Керчи дорожные службы всю ночь чистили и посыпали проезжие части города
В Керчи дорожные службы всю ночь чистили и посыпали проезжие части города
В Керчи за ночь дорожники очистили от снега больше 300 километров проезжей части - мэр
08:53 15.01.2026 (обновлено: 08:56 15.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. На дорогах Керчи в ночь на четверг дорожники расчистили больше 300 километров проезжей части, посыпали противогололедной смесью около 220 километров. Об этом сообщил глава городской администрации Олег Каторгин.
"В связи с повышением влажности и выпадением осадков в виде снега с дождем на дорогах Керчи всю ночь работала техника Керченского филиала "Крымавтодор". Израсходовано около 100 тонн противогололедных материалов, очищено 316 километров дорог, посыпано 223 километра", – сказано в сообщении.
В первую очередь были обработаны потенциально опасные участки – мосты, эстакады, спуски, перекрестки, пешеходные переходы, уточнил мэр. По его информации, работа продолжается. По городу курсируют пять комбинированных дорожных машин с противогололедной смесью, погрузчик и бригада из семи человек.
"В случае необходимости предусмотрена оперативная обработка потенциально опасных участков дорог, а также отработка заявок ГИБДД и ЕДДС", – подчеркнул Олег Каторгин.
Накануне сообщалось, что в Крыму в связи с интенсивным осадками в виде снега дорожники в усиленном режиме проводят обработку дорог
. В работе – более 90 единиц техники.
