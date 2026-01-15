https://crimea.ria.ru/20260115/v-indii-103-letnyaya-zhenschina-voskresla-na-sobstvennykh-pokhoronakh-1152401977.html
В Индии 103-летняя женщина "воскресла" на собственных похоронах
В Индии 103-летняя женщина "воскресла" на собственных похоронах - РИА Новости Крым, 15.01.2026
В Индии 103-летняя женщина "воскресла" на собственных похоронах
В индийском штате Махараштра женщина "воскресла" на своих похоронах, которые совпали с ее днем рождения – в этот день ей исполнялось 103 года. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T10:20
2026-01-15T10:20
2026-01-15T10:20
в мире
индия
новости
похороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152401619_0:57:629:411_1920x0_80_0_0_53d61eef20315916ce24257bba00e1b8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В индийском штате Махараштра женщина "воскресла" на своих похоронах, которые совпали с ее днем рождения – в этот день ей исполнялось 103 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание "Хиндустан".По индийской традиции, "покойницу" облачили в погребальные сари, а возле дома установили шатер. Когда все родственники были готовы проводить женщину в последний путь, она подала признаки жизни."Воскрешение" Гангабаи вызвало огромную радость ее родных, которые сочли произошедшее чудом. Вместо траурной трапезы они с радостью отметили ее 103-й день рождения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
индия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152401619_3:0:626:467_1920x0_80_0_0_a7ff80ab97bb2d26d1600e1662493ac6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, новости, похороны
В Индии 103-летняя женщина "воскресла" на собственных похоронах
В Индии 103-летняя женщина "ожила" на собственных похоронах и отметила день рождения
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В индийском штате Махараштра женщина "воскресла" на своих похоронах, которые совпали с ее днем рождения – в этот день ей исполнялось 103 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание "Хиндустан".
По индийской традиции, "покойницу" облачили в погребальные сари, а возле дома установили шатер. Когда все родственники были готовы проводить женщину в последний путь, она подала признаки жизни.
"Стотрехлетнюю Гангабаи считали умершей. Все было готово для погребального обряда. Однако горюющие родственники с изумлением увидели, как покойница начала двигаться и села. Самое удивительное, что это произошло в ее день рождения", - говорится в сообщении.
"Воскрешение" Гангабаи вызвало огромную радость ее родных, которые сочли произошедшее чудом. Вместо траурной трапезы они с радостью отметили ее 103-й день рождения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.