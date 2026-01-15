https://crimea.ria.ru/20260115/v-indii-103-letnyaya-zhenschina-voskresla-na-sobstvennykh-pokhoronakh-1152401977.html

В Индии 103-летняя женщина "воскресла" на собственных похоронах

В Индии 103-летняя женщина "воскресла" на собственных похоронах

В индийском штате Махараштра женщина "воскресла" на своих похоронах, которые совпали с ее днем рождения – в этот день ей исполнялось 103 года.

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В индийском штате Махараштра женщина "воскресла" на своих похоронах, которые совпали с ее днем рождения – в этот день ей исполнялось 103 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание "Хиндустан".По индийской традиции, "покойницу" облачили в погребальные сари, а возле дома установили шатер. Когда все родственники были готовы проводить женщину в последний путь, она подала признаки жизни."Воскрешение" Гангабаи вызвало огромную радость ее родных, которые сочли произошедшее чудом. Вместо траурной трапезы они с радостью отметили ее 103-й день рождения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

