В Индии 103-летняя женщина "воскресла" на собственных похоронах
В Индии 103-летняя женщина "воскресла" на собственных похоронах
В Индии 103-летняя женщина "воскресла" на собственных похоронах - РИА Новости Крым, 15.01.2026
В Индии 103-летняя женщина "воскресла" на собственных похоронах
В индийском штате Махараштра женщина "воскресла" на своих похоронах, которые совпали с ее днем рождения – в этот день ей исполнялось 103 года. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.01.2026
15.01.2026
2026-01-15T10:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В индийском штате Махараштра женщина "воскресла" на своих похоронах, которые совпали с ее днем рождения – в этот день ей исполнялось 103 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание "Хиндустан".По индийской традиции, "покойницу" облачили в погребальные сари, а возле дома установили шатер. Когда все родственники были готовы проводить женщину в последний путь, она подала признаки жизни."Воскрешение" Гангабаи вызвало огромную радость ее родных, которые сочли произошедшее чудом. Вместо траурной трапезы они с радостью отметили ее 103-й день рождения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Индии 103-летняя женщина "воскресла" на собственных похоронах

В Индии 103-летняя женщина "ожила" на собственных похоронах и отметила день рождения

10:20 15.01.2026
 
В Индии 103-летняя женщина "воскресла" на собственных похоронах
В Индии 103-летняя женщина воскресла на собственных похоронах - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В индийском штате Махараштра женщина "воскресла" на своих похоронах, которые совпали с ее днем рождения – в этот день ей исполнялось 103 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание "Хиндустан".
По индийской традиции, "покойницу" облачили в погребальные сари, а возле дома установили шатер. Когда все родственники были готовы проводить женщину в последний путь, она подала признаки жизни.

"Стотрехлетнюю Гангабаи считали умершей. Все было готово для погребального обряда. Однако горюющие родственники с изумлением увидели, как покойница начала двигаться и села. Самое удивительное, что это произошло в ее день рождения", - говорится в сообщении.

"Воскрешение" Гангабаи вызвало огромную радость ее родных, которые сочли произошедшее чудом. Вместо траурной трапезы они с радостью отметили ее 103-й день рождения.
