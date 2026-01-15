Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии вечером будет громко - РИА Новости Крым, 15.01.2026
В Феодосии вечером будет громко
В Феодосии вечером будет громко - РИА Новости Крым, 15.01.2026
В Феодосии вечером будет громко
В Феодосии вечером в четверг будут проводиться учебные стрельбы, сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T16:07
2026-01-15T16:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Феодосии вечером в четверг будут проводиться учебные стрельбы, сообщили в администрации города.Гостей и жителей города призвали доверять только проверенной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. Власти стараются предупреждать о них заранее, чтобы жители сохраняли спокойствие. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
В Феодосии вечером будет громко

В Феодосии вечером 15 января будут проводиться учебные стрельбы

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Феодосии вечером в четверг будут проводиться учебные стрельбы, сообщили в администрации города.
"Сегодня, 15 января, с 19:00 до 22:00 будут проводиться учебные стрельбы. Просим сохранять спокойствие", – говорится в сообщении.
Гостей и жителей города призвали доверять только проверенной информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. Власти стараются предупреждать о них заранее, чтобы жители сохраняли спокойствие. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Лента новостейМолния