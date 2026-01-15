США захватили шестой танкер с нефтью из Венесуэлы
США захватили шестой танкер с нефтью из Венесуэлы в Карибском море
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Американские военные захватили шестой по счету танкер, который задействован в транспортировке нефти из Венесуэлы. Об этом сообщает агентство Reuters.
Со ссылкой на источники агентство утверждает, что танкер был задержан в Карибском бассейне накануне встречи президента США Дональда Трампа с лидером оппозиции Венесуэлы Марией Кориной Мачадо. Название танкера не уточняется.
9 января береговая охрана США высадилась на танкер Olina в Карибском море. Южное командование ВС США подтвердило захват танкера Olina в Карибском море. Ранее об операции по захвату танкера Olina в Карибском регионе у берегов Тринидада и Тобаго сообщило агентство Reuters. До этого сообщалось об операции по захвату следующего под российским флагом нефтяного танкера "Маринера" после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике.
МИД Венесуэлы ранее заявил о вопиющей агрессии в отношении своей страны со стороны США с целью захвата стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых. В стране ввели чрезвычайное положение.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле и теперь управляют этой страной, а президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Подобная участь, по его словам, может ожидать и Колумбию.
Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем и призвала освободить законного главу государства. Как подчеркну постпред РФ в ООН Василий Небензя, Россия решительно осуждает вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призывает американское руководство немедленно освободить законно избранного президента Николаса Мадуро и его супругу.
Вечером 5 января задержанный США президент Венесуэлы Николас Мадуро на судебном заседании заявил, что все еще является главой своей страны. В свою очередь его супруга Силия Флорес заявила, что она полностью невиновна в предъявленных ей обвинениях США.
Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес.
