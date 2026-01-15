https://crimea.ria.ru/20260115/sploshnoy-led-na-dorogakh-v-krymu-stremitelno-ponizhaetsya-temperatura-1152426489.html
Сплошной лед на дорогах: в Крыму стремительно понижается температура
Сплошной лед на дорогах: в Крыму стремительно понижается температура
2026-01-15T20:02
2026-01-15T20:02
2026-01-15T20:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Крыму на дорогах образовался гололед из-за стремительного понижения температуры воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе Крымавтодора, призвав водителей быть предельно внимательными.При этом в компании пояснили, что гололед – это сплошной слой льда, а гололедица – отдельные скользкие участки, которые возникают после оттепели и повторного замерзания."Особое внимание просим обратить при движении по дорогам Симферопольского района, включая Западный и Восточный обходы Симферополя, где наблюдается наиболее сложная дорожная обстановка", – уточнили в Крымавтодоре, призывая водителей быть предельно внимательными за рулем.В Крыму действует штормовое предупреждение из-за снегопада, дорожные службы работают в усиленном режиме.Сильный снег, метель, гололедица и ветер до 25 метров в секунду ожидаются на полуострове в пятницу – на ближайшие три дня объявлено экстренное предупреждениеСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экватор пройден: какой будет вторая половина зимы в КрымуЧетыре района Крыма обесточеныСнежный шторм надвигается на Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Крыму на дорогах образовался гололед из-за стремительного понижения температуры воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе Крымавтодора, призвав водителей быть предельно внимательными.
"Внимание, водители! В связи со стремительным понижением температуры воздуха на автомобильных дорогах Республики Крым наблюдается образование гололеда <…> что значительно повышает риск аварийных ситуаций", – говорится в сообщении.
При этом в компании пояснили, что гололед – это сплошной слой льда, а гололедица – отдельные скользкие участки, которые возникают после оттепели и повторного замерзания.
"Особое внимание просим обратить при движении по дорогам Симферопольского района, включая Западный и Восточный обходы Симферополя, где наблюдается наиболее сложная дорожная обстановка", – уточнили в Крымавтодоре, призывая водителей быть предельно внимательными за рулем.
В Крыму действует штормовое предупреждение
из-за снегопада, дорожные службы работают в усиленном режиме.
Сильный снег, метель, гололедица и ветер до 25 метров в секунду ожидаются на полуострове в пятницу – на ближайшие три дня объявлено
экстренное предупреждение
