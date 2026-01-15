Рейтинг@Mail.ru
Сплошной лед на дорогах: в Крыму стремительно понижается температура - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260115/sploshnoy-led-na-dorogakh-v-krymu-stremitelno-ponizhaetsya-temperatura-1152426489.html
Сплошной лед на дорогах: в Крыму стремительно понижается температура
Сплошной лед на дорогах: в Крыму стремительно понижается температура - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Сплошной лед на дорогах: в Крыму стремительно понижается температура
В Крыму на дорогах образовался гололед из-за стремительного понижения температуры воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе Крымавтодора, призвав водителей быть... РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T20:02
2026-01-15T20:02
новости крыма
крым
погода в крыму
крымавтодор
дорожное движение
транспорт
крымская погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152426252_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_3cad8eb62fa2e67d731079813b060be7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Крыму на дорогах образовался гололед из-за стремительного понижения температуры воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе Крымавтодора, призвав водителей быть предельно внимательными.При этом в компании пояснили, что гололед – это сплошной слой льда, а гололедица – отдельные скользкие участки, которые возникают после оттепели и повторного замерзания."Особое внимание просим обратить при движении по дорогам Симферопольского района, включая Западный и Восточный обходы Симферополя, где наблюдается наиболее сложная дорожная обстановка", – уточнили в Крымавтодоре, призывая водителей быть предельно внимательными за рулем.В Крыму действует штормовое предупреждение из-за снегопада, дорожные службы работают в усиленном режиме.Сильный снег, метель, гололедица и ветер до 25 метров в секунду ожидаются на полуострове в пятницу – на ближайшие три дня объявлено экстренное предупреждениеСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экватор пройден: какой будет вторая половина зимы в КрымуЧетыре района Крыма обесточеныСнежный шторм надвигается на Крым
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152426252_0:240:960:960_1920x0_80_0_0_fcc993d3107bebee55b7ed05904c98e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, погода в крыму, крымавтодор, дорожное движение, транспорт, крымская погода
Сплошной лед на дорогах: в Крыму стремительно понижается температура

В Крыму из-за стремительного понижения температуры на дорогах гололед

20:02 15.01.2026
 
© КрымавтодорСнегоуборочная техника на дороге
Снегоуборочная техника на дороге
© Крымавтодор
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Крыму на дорогах образовался гололед из-за стремительного понижения температуры воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе Крымавтодора, призвав водителей быть предельно внимательными.
"Внимание, водители! В связи со стремительным понижением температуры воздуха на автомобильных дорогах Республики Крым наблюдается образование гололеда <…> что значительно повышает риск аварийных ситуаций", – говорится в сообщении.
При этом в компании пояснили, что гололед – это сплошной слой льда, а гололедица – отдельные скользкие участки, которые возникают после оттепели и повторного замерзания.
"Особое внимание просим обратить при движении по дорогам Симферопольского района, включая Западный и Восточный обходы Симферополя, где наблюдается наиболее сложная дорожная обстановка", – уточнили в Крымавтодоре, призывая водителей быть предельно внимательными за рулем.
В Крыму действует штормовое предупреждение из-за снегопада, дорожные службы работают в усиленном режиме.
Сильный снег, метель, гололедица и ветер до 25 метров в секунду ожидаются на полуострове в пятницу – на ближайшие три дня объявлено экстренное предупреждение
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Экватор пройден: какой будет вторая половина зимы в Крыму
Четыре района Крыма обесточены
Снежный шторм надвигается на Крым
 
Новости КрымаКрымПогода в КрымуКрымавтодорДорожное движениеТранспортКрымская погода
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:21Новая магнитная буря обрушится на Землю
22:03Взрыв в учебном здании МВД в Сыктывкаре: число пострадавших выросло вдвое
21:57Крымский мост закрыт
21:55Как 20-й пакет санкций ЕС отразится на России и что поможет экономике
21:31"Большая манипуляция": зачем Трампу Гренландия на самом деле
21:09Киев согласился повысить налоги ради получения новых кредитов МВФ
20:47Над Крымом и Азовским морем сбили девять беспилотников за четыре часа
20:32Екатерина Великая в Крыму – инфографика
20:02Сплошной лед на дорогах: в Крыму стремительно понижается температура
19:47Что показало задержание педагога из Крыма в Киеве
19:28На 20 тысяч больше прошлогоднего: в Ялте посчитали новогодних туристов
19:09В Харькове разрушен крупный объект критической энергоструктуры
18:43Четыре района Крыма обесточены
18:24Снегопад и гололед в Крыму: обстановка на дорогах к 18 часам
18:10СК возбудил дело после аварии с пассажирским микроавтобусом в Крыму
17:53ДТП с маршруткой в Крыму – дело контролирует прокуратура
17:48Мерц сделал неожиданное заявление об отношениях с Россией
17:39США захватили шестой танкер с нефтью из Венесуэлы
17:31Путин предложил обсудить инициативы РФ по глобальной безопасности
17:07Россия продолжит последовательно добиваться целей СВО – Путин
Лента новостейМолния