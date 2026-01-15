Снежный шторм надвигается на Крым

https://crimea.ria.ru/20260115/snezhnyy-shtorm-nadvigaetsya-na-krym-1152409380.html
2026-01-15T13:12
2026-01-15T13:12
2026-01-15T13:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Сильный снег, метель, гололедица и ветер до 25 метров в секунду – на Крым надвигается шторм. На ближайшие три дня объявлено экстренное предупреждение, сообщили в республиканском главке МЧС России.Так, по данным специалистов, 16 и 17 января ожидается сильный снег в южных, восточных районах и в горах, метель, на дорогах гололедица. 17, 18 и 19 января – усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения. Спасатели призывают соблюдать меры безопасности: не выходить в горно-лесную местность; водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд необходимо быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Ранее сообщалось, что экстренное предупреждение из-за снега и гололеда объявлено в Крыму на 15 января.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь во власти снега: как справляются городские службыСнегопад в Крыму - ситуация на дорогах и перевалахВ Керчи дорожные службы всю ночь чистили и посыпали проезжие части города
13:12 15.01.2026 (обновлено: 13:19 15.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Сильный снег, метель, гололедица и ветер до 25 метров в секунду – на Крым надвигается шторм. На ближайшие три дня объявлено экстренное предупреждение, сообщили в республиканском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 по 19 января в Крыму ожидается комплекс метеорологических явлений. Объявлено экстренное предупреждение", – сказано в сообщении.
Так, по данным специалистов, 16 и 17 января ожидается сильный снег в южных, восточных районах и в горах, метель, на дорогах гололедица.
17, 18 и 19 января – усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с.
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения. Спасатели призывают соблюдать меры безопасности: не выходить в горно-лесную местность; водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд необходимо быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
Ранее сообщалось, что экстренное предупреждение из-за снега и гололеда объявлено в Крыму на 15 января
.
