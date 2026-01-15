https://crimea.ria.ru/20260115/snegopad-v-krymu---situatsiya-na-dorogakh-i-perevalakh-1152399609.html

Снегопад в Крыму - ситуация на дорогах и перевалах

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Крыму действует штормовое предупреждение из-за снегопада, дороги влажные, местами скользко. Дорожные службы работают в усиленном режиме. Об этом сообщили на предприятии "Крымавтодор"."На территории Республики Крым наблюдаются осадки в виде снега, туман, дорожное покрытие на ряде участков влажное и обработанное, местами сохраняется риск образования скользкости", – сказано в сообщении.Дорожники работают в усиленном режиме и продолжают мониторинг состояния автомобильных дорог. Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.По информации "Крымавтодора", на утро четверга в Симферополе -4, местами снег. Покрытие влажное, обработанное. В Алуште +1, без осадков, покрытие мокрое, обработанное. На Ангарском перевале -3 градуса, без осадков, покрытие мокрое, обработанное. Шапка Партизан -3, покрытие мокрое, обработанное.В Сакском районе -2, идет мелкий снег. Покрытие влажное. В Белогорске -1, без осадков. Покрытие влажное, обработанное. В Джанкое -4, без осадков. Покрытие влажное, обработанное.В Керчи утром в четверг -1, без осадков. Покрытие влажное. На дорогах Красноперекопска покрытие влажное, обработанное. Температура воздуха -4 градуса. В Судаке 0 градусов, без осадков, покрытие влажное, обработанное.В Грушевке -3, без осадков, покрытие влажное, обработанное.Также утром в четверг сообщалось, что на дорогах Керчи в ночь на четверг дорожники расчистили больше 300 километров проезжей части, посыпали противогололедной смесью около 220 километров.Экстренное предупреждение из-за снега и гололеда объявлено в Крыму на 15 января. ожидается снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погода в Крыму в четвергНа ЮБК расчистили от снега дорогу на ГурзуфНа Кубани из-за непогоды ограничили движение грузовиков по трассам

