Снегопад и гололед в Крыму: обстановка на дорогах к 18 часам

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Крыму действует штормовое предупреждение из-за снегопада, дорожные службы работают в усиленном режиме. Об обстановке на дорогах полуострова сообщили на предприятии "Крымавтодор".Дорожники работают в усиленном режиме и продолжают мониторинг состояния автомобильных дорог. Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.По информации "Крымавтодора" на вечер четверга в Симферополе -4 градуса, в Добром -3, на ГРЭСе -3. Проводится очистка и обработка дорожной сети.В Алуште +2, мелкий снег, покрытие влажное, обработанное. Ангарский перевал -2, снег. Шапка Партизан -2, снег."В Ялте +1,8, мелкий мокрый снег, покрытие влажное, обработанное. В работе КДМ и погрузчик", – уточнили специалисты дорожной службы.В Сакском районе -2, идет мелкий снег. Покрытие влажное. В Белогорске -2, мелкий снег, покрытие влажное, обработанное. В Джанкое -4, без осадков. Покрытие влажное, обработанное. Техника в дежурном режиме.В Керчи -2, мелкий снег, покрытие влажное, обработанное.В Судаке 0 градусов, без осадков, покрытие влажное, обработанное.В Грушевке -4, небольшой снег, покрытие обработанное.В Красноперекопске -8, без осадков, покрытие очищенное и обработанное.Утром в четверг сообщалось, что на дорогах Керчи в ночь на четверг дорожники расчистили больше 300 километров проезжей части, посыпали противогололедной смесью около 220 километров.Экстренное предупреждение из-за снега и гололеда объявлено в Крыму на 15 января. ожидается снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погода в Крыму в четвергНа ЮБК расчистили от снега дорогу на ГурзуфНа Кубани из-за непогоды ограничили движение грузовиков по трассам
18:24 15.01.2026 (обновлено: 18:26 15.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Крыму действует штормовое предупреждение из-за снегопада, дорожные службы работают в усиленном режиме. Об обстановке на дорогах полуострова сообщили на предприятии "Крымавтодор".
Дорожники работают в усиленном режиме и продолжают мониторинг состояния автомобильных дорог. Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
По информации "Крымавтодора" на вечер четверга в Симферополе -4 градуса, в Добром -3, на ГРЭСе -3. Проводится очистка и обработка дорожной сети.
В Алуште +2, мелкий снег, покрытие влажное, обработанное. Ангарский перевал -2, снег. Шапка Партизан -2, снег.
"В Ялте +1,8, мелкий мокрый снег, покрытие влажное, обработанное. В работе КДМ и погрузчик", – уточнили специалисты дорожной службы.
В Сакском районе -2, идет мелкий снег. Покрытие влажное.
В Белогорске -2, мелкий снег, покрытие влажное, обработанное.
В Джанкое -4, без осадков. Покрытие влажное, обработанное. Техника в дежурном режиме.
В Керчи -2, мелкий снег, покрытие влажное, обработанное.
В Судаке 0 градусов, без осадков, покрытие влажное, обработанное.
В Грушевке -4, небольшой снег, покрытие обработанное.
В Красноперекопске -8, без осадков, покрытие очищенное и обработанное.
Утром в четверг сообщалось, что на дорогах Керчи в ночь на четверг дорожники расчистили
больше 300 километров проезжей части, посыпали противогололедной смесью около 220 километров.
Экстренное предупреждение из-за снега и гололеда
объявлено в Крыму на 15 января. ожидается снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица.
