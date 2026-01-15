https://crimea.ria.ru/20260115/sk-vozbudil-delo-posle-avarii-s-passazhirskim-mikroavtobusom-v-krymu-1152422195.html

СК возбудил дело после аварии с пассажирским микроавтобусом в Крыму

СК возбудил дело после аварии с пассажирским микроавтобусом в Крыму - РИА Новости Крым, 15.01.2026

СК возбудил дело после аварии с пассажирским микроавтобусом в Крыму

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса на севере Крыма. Об этом... РИА Новости Крым, 15.01.2026

2026-01-15T18:10

2026-01-15T18:10

2026-01-15T18:10

новости крыма

происшествия

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

дтп в крыму и севастополе

следком крыма и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152415439_0:12:1204:689_1920x0_80_0_0_09ae5205312a58be2471620e70c56251.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса на севере Крыма. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.ДТП произошло в четверг. Водитель микроавтобуса рейсом Симферополь – Джанкой не справился с управлением и допустил его опрокидывание. По данным СК, в результате пострадали четверо пассажиров, двое из которых госпитализированы с различными травмами.Следователи производят осмотр места происшествия и транспортного средства. Истребована техническая и маршрутная документация, назначены необходимые экспертизы, отметили в ведомстве.Следователи установят причины произошедшего, дадут оценку действиям водителя и должностных лиц транспортной организации, ответственных за техническое состояние автобуса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму машину занесло на встречку - пострадали пять человекВ Крыму в ДТП погибли трое и пострадали 12 человекЗанесло на встречку: в Крыму два человека пострадали в ДТП

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, видео, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, следком крыма и севастополя