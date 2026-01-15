Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело после аварии с пассажирским микроавтобусом в Крыму - РИА Новости Крым, 15.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260115/sk-vozbudil-delo-posle-avarii-s-passazhirskim-mikroavtobusom-v-krymu-1152422195.html
СК возбудил дело после аварии с пассажирским микроавтобусом в Крыму
СК возбудил дело после аварии с пассажирским микроавтобусом в Крыму - РИА Новости Крым, 15.01.2026
СК возбудил дело после аварии с пассажирским микроавтобусом в Крыму
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса на севере Крыма. Об этом... РИА Новости Крым, 15.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса на севере Крыма. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.ДТП произошло в четверг. Водитель микроавтобуса рейсом Симферополь – Джанкой не справился с управлением и допустил его опрокидывание. По данным СК, в результате пострадали четверо пассажиров, двое из которых госпитализированы с различными травмами.Следователи производят осмотр места происшествия и транспортного средства. Истребована техническая и маршрутная документация, назначены необходимые экспертизы, отметили в ведомстве.Следователи установят причины произошедшего, дадут оценку действиям водителя и должностных лиц транспортной организации, ответственных за техническое состояние автобуса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму машину занесло на встречку - пострадали пять человекВ Крыму в ДТП погибли трое и пострадали 12 человекЗанесло на встречку: в Крыму два человека пострадали в ДТП
новости крыма, видео, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, следком крыма и севастополя
СК возбудил дело после аварии с пассажирским микроавтобусом в Крыму

В Крыму возбудили уголовное дело после аварии с пассажирским микроавтобусом

18:10 15.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса на севере Крыма. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
ДТП произошло в четверг. Водитель микроавтобуса рейсом Симферополь – Джанкой не справился с управлением и допустил его опрокидывание. По данным СК, в результате пострадали четверо пассажиров, двое из которых госпитализированы с различными травмами.
"По поручению исполняющего обязанности руководителя главного следственного управления Евгения Руднева возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", – говорится в сообщении.
Следователи производят осмотр места происшествия и транспортного средства. Истребована техническая и маршрутная документация, назначены необходимые экспертизы, отметили в ведомстве.
Следователи установят причины произошедшего, дадут оценку действиям водителя и должностных лиц транспортной организации, ответственных за техническое состояние автобуса.
