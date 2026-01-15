https://crimea.ria.ru/20260115/sk-vozbudil-delo-posle-avarii-s-passazhirskim-mikroavtobusom-v-krymu-1152422195.html
СК возбудил дело после аварии с пассажирским микроавтобусом в Крыму
СК возбудил дело после аварии с пассажирским микроавтобусом в Крыму - РИА Новости Крым, 15.01.2026
СК возбудил дело после аварии с пассажирским микроавтобусом в Крыму
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса на севере Крыма. Об этом... РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T18:10
2026-01-15T18:10
2026-01-15T18:10
новости крыма
происшествия
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
следком крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152415439_0:12:1204:689_1920x0_80_0_0_09ae5205312a58be2471620e70c56251.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса на севере Крыма. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.ДТП произошло в четверг. Водитель микроавтобуса рейсом Симферополь – Джанкой не справился с управлением и допустил его опрокидывание. По данным СК, в результате пострадали четверо пассажиров, двое из которых госпитализированы с различными травмами.Следователи производят осмотр места происшествия и транспортного средства. Истребована техническая и маршрутная документация, назначены необходимые экспертизы, отметили в ведомстве.Следователи установят причины произошедшего, дадут оценку действиям водителя и должностных лиц транспортной организации, ответственных за техническое состояние автобуса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму машину занесло на встречку - пострадали пять человекВ Крыму в ДТП погибли трое и пострадали 12 человекЗанесло на встречку: в Крыму два человека пострадали в ДТП
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152415439_136:0:1069:700_1920x0_80_0_0_775d3279ccdf522ab1e1db9194be7a1f.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, видео, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, следком крыма и севастополя
СК возбудил дело после аварии с пассажирским микроавтобусом в Крыму
В Крыму возбудили уголовное дело после аварии с пассажирским микроавтобусом