Симферополь во власти снега: как справляются городские службы - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Симферополь во власти снега: как справляются городские службы
Симферополь во власти снега: как справляются городские службы - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Симферополь во власти снега: как справляются городские службы
Городские службы Симферополя перешли в усиленный режим работы. Дворники и дорожная техника расчищают дороги и улицы крымской столицы, сообщают в местной... РИА Новости Крым, 15.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Городские службы Симферополя перешли в усиленный режим работы. Дворники и дорожная техника расчищают дороги и улицы крымской столицы, сообщают в местной администрации.Около 450 дворников обрабатывают реагентом тротуары, пешеходные дорожки, остановки общественного транспорта и другие городские территории.На дорогах снегоуборочная техника расчищает проезд и осуществляет противогололедную обработку.На дорогах Керчи в ночь на четверг дорожники расчистили больше 300 километров проезжей части, посыпали противогололедной смесью около 220 километров.По Крыму к 9 утра дорожное покрытие на ряде участков полуострова оставалось влажное и обработанное, местами сохраняется риск образования скользкости.Экстренное предупреждение из-за снега и гололеда объявлено в Крыму на 15 января. В регионе снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица.
Новости
Симферополь во власти снега: как справляются городские службы

В Симферополе тротуары от снега и льда круглосуточно расчищают 450 дворников

10:33 15.01.2026 (обновлено: 10:56 15.01.2026)
 
© Пресс-служба администрации СимферополяСнег в Симферополе
Снег в Симферополе
Читать в
Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Городские службы Симферополя перешли в усиленный режим работы. Дворники и дорожная техника расчищают дороги и улицы крымской столицы, сообщают в местной администрации.
Около 450 дворников обрабатывают реагентом тротуары, пешеходные дорожки, остановки общественного транспорта и другие городские территории.
© Пресс-служба администрации СимферополяСнег в Симферополе
Снег в Симферополе
Снег в Симферополе
На дорогах снегоуборочная техника расчищает проезд и осуществляет противогололедную обработку.
"Особое внимание уделяется основным транспортным магистралям, аварийно-опасным участкам, подъемам и спускам", – подчеркнули в администрации.
На дорогах Керчи в ночь на четверг дорожники расчистили больше 300 километров проезжей части, посыпали противогололедной смесью около 220 километров.
По Крыму к 9 утра дорожное покрытие на ряде участков полуострова оставалось влажное и обработанное, местами сохраняется риск образования скользкости.
Экстренное предупреждение из-за снега и гололеда объявлено в Крыму на 15 января. В регионе снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица.
