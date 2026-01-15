https://crimea.ria.ru/20260115/simferopol-vo-vlasti-snega-kak-spravlyayutsya-gorodskie-sluzhby-1152402808.html

Симферополь во власти снега: как справляются городские службы

Симферополь во власти снега: как справляются городские службы - РИА Новости Крым, 15.01.2026

Симферополь во власти снега: как справляются городские службы

Городские службы Симферополя перешли в усиленный режим работы. Дворники и дорожная техника расчищают дороги и улицы крымской столицы, сообщают в местной... РИА Новости Крым, 15.01.2026

2026-01-15T10:33

2026-01-15T10:33

2026-01-15T10:56

крым

симферополь

крымская погода

погода в крыму

шторм

штормовое предупреждение

городская среда

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152402483_0:232:960:772_1920x0_80_0_0_b91c8f625ec783faa686dca6ead36ad0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Городские службы Симферополя перешли в усиленный режим работы. Дворники и дорожная техника расчищают дороги и улицы крымской столицы, сообщают в местной администрации.Около 450 дворников обрабатывают реагентом тротуары, пешеходные дорожки, остановки общественного транспорта и другие городские территории.На дорогах снегоуборочная техника расчищает проезд и осуществляет противогололедную обработку.На дорогах Керчи в ночь на четверг дорожники расчистили больше 300 километров проезжей части, посыпали противогололедной смесью около 220 километров.По Крыму к 9 утра дорожное покрытие на ряде участков полуострова оставалось влажное и обработанное, местами сохраняется риск образования скользкости.Экстренное предупреждение из-за снега и гололеда объявлено в Крыму на 15 января. В регионе снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи дорожные службы всю ночь чистили и посыпали проезжие части городаСнегопад в Крыму - ситуация на дорогах и перевалахЭкстренное предупреждение объявлено в Крыму из-за снегопада

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, крымская погода, погода в крыму, шторм, штормовое предупреждение, городская среда, новости крыма