Силы ПВО сбили две ракеты "Нептун" и реактивный снаряд HIMARS - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Силы ПВО сбили две ракеты "Нептун" и реактивный снаряд HIMARS
Силы ПВО сбили две ракеты "Нептун" и реактивный снаряд HIMARS - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Силы ПВО сбили две ракеты "Нептун" и реактивный снаряд HIMARS
Силы противовоздушной обороны России за сутки сбили две украинские ракеты "Нептун", отразили атаку 265 украинских беспилотников, а также попытку удара... РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T12:42
2026-01-15T12:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России за сутки сбили две украинские ракеты "Нептун", отразили атаку 265 украинских беспилотников, а также попытку удара реактивным снарядом HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны.В ночь на четверг над Азовским морем и регионами России были уничтожены 34 вражеских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Силы ПВО сбили две ракеты "Нептун" и реактивный снаряд HIMARS

Силы ПВО за сутки уничтожили две украинские ракеты "Нептун" и реактивный снаряд HIMARS

12:42 15.01.2026 (обновлено: 12:45 15.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России за сутки сбили две украинские ракеты "Нептун", отразили атаку 265 украинских беспилотников, а также попытку удара реактивным снарядом HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 265 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке оборонного ведомства России.
В ночь на четверг над Азовским морем и регионами России были уничтожены 34 вражеских БПЛА.
Лента новостейМолния