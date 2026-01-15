https://crimea.ria.ru/20260115/sily-pvo-sbili-dve-rakety-neptun-i-reaktivnyy-snaryad-himars-1152408431.html
Силы ПВО сбили две ракеты "Нептун" и реактивный снаряд HIMARS
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России за сутки сбили две украинские ракеты "Нептун", отразили атаку 265 украинских беспилотников, а также попытку удара реактивным снарядом HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны.В ночь на четверг над Азовским морем и регионами России были уничтожены 34 вражеских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
12:42 15.01.2026 (обновлено: 12:45 15.01.2026)