"Сбер" подготовил советы для крымчан по эффективному старту года
"Сбер" подготовил советы для крымчан по эффективному старту года - РИА Новости Крым, 15.01.2026
"Сбер" подготовил советы для крымчан по эффективному старту года
"Сбер" и "ГигаЧат" подготовили для крымчан советы о том, как эффективно начать год и выстроить грамотное управление финансами, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 15.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. "Сбер" и "ГигаЧат" подготовили для крымчан советы о том, как эффективно начать год и выстроить грамотное управление финансами, сообщает пресс-служба банка.Так, специалисты подчеркнули: в первые дни после долгих выходных важно постепенно возвращаться в привычный ритм на работе и в быту, начиная от простых задач и переходя к более значительным. Это касается и финансов – перед тем, как делать крупные покупки или вступать в долгосрочные проекты, связанные с финансовыми затратами, необходимо их тщательно проанализировать. Помимо этого, нужно подсчитать, сколько денег было потрачено во время праздников на подарки, развлечения, отдых.Также в банке порекомендовали подумать о важных целях на ближайшие месяцы. Специалисты посоветовали составить список приоритетов – от самого важного к второстепенным – и установить сроки достижения целей.Важно не забывать о регулярных платежах, отметили в пресс-службе. Так, крымчанам напомнили о проверке счетов за коммунальные услуги, интернет, мобильную связь и подписки, специалисты посоветовали выделить средства на их оплату в текущем месяце.Помимо этого, "Сбер" и "ГигаЧат" напомнили о важности маленьких радостей, которые приносят положительные эмоции и мотивируют двигаться вперед."Ставьте себе небольшие краткосрочные задачи, за выполнение которых будете поощрять себя чем-то приятным", – посоветовали специалисты.
"Начало года – отличное время для старта новых проектов, перемен, планирования больших целей. Особенно важно в начале этого пути обладать навыками финансовой грамотности, чтобы эффективно проанализировать свой бюджет и управлять им так, чтобы при стремлении к большим финансовым целям оставались деньги и на небольшие приятные вещи", – отмечает управляющий отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе Андрей Подсвиров, его слова приводит пресс-служба.
Так, специалисты подчеркнули: в первые дни после долгих выходных важно постепенно возвращаться в привычный ритм на работе и в быту, начиная от простых задач и переходя к более значительным. Это касается и финансов – перед тем, как делать крупные покупки или вступать в долгосрочные проекты, связанные с финансовыми затратами, необходимо их тщательно проанализировать. Помимо этого, нужно подсчитать, сколько денег было потрачено во время праздников на подарки, развлечения, отдых.
"Запишите расходы или внесите в специальное приложение, так вы сможете увидеть реальную картину трат и проанализировать на будущее, на какие расходы можно начать откладывать средства заранее", – отмечается в сообщении банка.
Также в банке порекомендовали подумать о важных целях на ближайшие месяцы. Специалисты посоветовали составить список приоритетов – от самого важного к второстепенным – и установить сроки достижения целей.
Важно не забывать о регулярных платежах, отметили в пресс-службе. Так, крымчанам напомнили о проверке счетов за коммунальные услуги, интернет, мобильную связь и подписки, специалисты посоветовали выделить средства на их оплату в текущем месяце.
"Разобравшись с оставшимся бюджетом на январь, начните планирование трат и накоплений на текущий год с учетом ежемесячных обязательных платежей и достижения поставленных целей. Установите контрольные даты для сверки планируемых и фактических расходов, например, каждый месяц или квартал, чтобы вовремя увидеть отклонения и скорректировать стратегию управления финансами", – подчеркнули в банке.
Помимо этого, "Сбер" и "ГигаЧат" напомнили о важности маленьких радостей, которые приносят положительные эмоции и мотивируют двигаться вперед.
"Ставьте себе небольшие краткосрочные задачи, за выполнение которых будете поощрять себя чем-то приятным", – посоветовали специалисты.
