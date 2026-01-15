https://crimea.ria.ru/20260115/sber-podgotovil-sovety-dlya-krymchan-po-effektivnomu-startu-goda-1152416136.html

"Сбер" подготовил советы для крымчан по эффективному старту года

"Сбер" подготовил советы для крымчан по эффективному старту года - РИА Новости Крым, 15.01.2026

"Сбер" подготовил советы для крымчан по эффективному старту года

"Сбер" и "ГигаЧат" подготовили для крымчан советы о том, как эффективно начать год и выстроить грамотное управление финансами, сообщает пресс-служба банка.

2026-01-15

2026-01-15T15:25

2026-01-15T15:53

сбер

сбербанк в крыму

совет эксперта

финансы

общество

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. "Сбер" и "ГигаЧат" подготовили для крымчан советы о том, как эффективно начать год и выстроить грамотное управление финансами, сообщает пресс-служба банка.Так, специалисты подчеркнули: в первые дни после долгих выходных важно постепенно возвращаться в привычный ритм на работе и в быту, начиная от простых задач и переходя к более значительным. Это касается и финансов – перед тем, как делать крупные покупки или вступать в долгосрочные проекты, связанные с финансовыми затратами, необходимо их тщательно проанализировать. Помимо этого, нужно подсчитать, сколько денег было потрачено во время праздников на подарки, развлечения, отдых.Также в банке порекомендовали подумать о важных целях на ближайшие месяцы. Специалисты посоветовали составить список приоритетов – от самого важного к второстепенным – и установить сроки достижения целей.Важно не забывать о регулярных платежах, отметили в пресс-службе. Так, крымчанам напомнили о проверке счетов за коммунальные услуги, интернет, мобильную связь и подписки, специалисты посоветовали выделить средства на их оплату в текущем месяце.Помимо этого, "Сбер" и "ГигаЧат" напомнили о важности маленьких радостей, которые приносят положительные эмоции и мотивируют двигаться вперед."Ставьте себе небольшие краткосрочные задачи, за выполнение которых будете поощрять себя чем-то приятным", – посоветовали специалисты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

