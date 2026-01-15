https://crimea.ria.ru/20260115/rossiyskie-uchenye-nauchilis-bystro-vyyavlyat-virus-ebola-1152412606.html

Российские ученые научились быстро выявлять вирус Эбола

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Ученые Роспотребнадзора зарегистрировали новую тест-систему для выявления вируса Эбола в режиме реального времени, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.Таким образом, набор реагентов позволяет врачам быстро и точно определить наличие вируса Эбола, что является ключевым фактором для эффективного контроля и предотвращения вспышек заболевания.Уточняется, что разработка тест-системы проводилась в рамках госпрограммы "Научно-техническое развитие Российской Федерации" на 2024-2026 годы.Ранее в России разработали новый тест для выявления туберкулеза. Теперь узнать точный результат можно за полчаса.Вирус Эбола является возбудителем геморрагической лихорадки Эбола — особо опасного и крайне заразного заболевания, которое протекает остро и в половине случаев заканчивается летальным исходом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России разработали новый тест для диагностики вируса денгеРоссийские ученые создали вакцину для профилактики лихорадки МарбургПервый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В разработали в РФ

