Российские ученые научились быстро выявлять вирус Эбола - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Российские ученые научились быстро выявлять вирус Эбола
Российские ученые научились быстро выявлять вирус Эбола - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Российские ученые научились быстро выявлять вирус Эбола
Ученые Роспотребнадзора зарегистрировали новую тест-систему для выявления вируса Эбола в режиме реального времени, сообщает в четверг пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 15.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Ученые Роспотребнадзора зарегистрировали новую тест-систему для выявления вируса Эбола в режиме реального времени, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.Таким образом, набор реагентов позволяет врачам быстро и точно определить наличие вируса Эбола, что является ключевым фактором для эффективного контроля и предотвращения вспышек заболевания.Уточняется, что разработка тест-системы проводилась в рамках госпрограммы "Научно-техническое развитие Российской Федерации" на 2024-2026 годы.Ранее в России разработали новый тест для выявления туберкулеза. Теперь узнать точный результат можно за полчаса.Вирус Эбола является возбудителем геморрагической лихорадки Эбола — особо опасного и крайне заразного заболевания, которое протекает остро и в половине случаев заканчивается летальным исходом.
Новости
вирусы, роспотребнадзор, россия, наука и технологии, новости, здоровье
Российские ученые научились быстро выявлять вирус Эбола

Российские ученые разработали экспресс-тест для выявления вируса Эбола – Роспотребнадзор

14:34 15.01.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРоссийские медики разрабатывают вакцину. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Ученые Роспотребнадзора зарегистрировали новую тест-систему для выявления вируса Эбола в режиме реального времени, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.
"Набор реагентов "Вектор-RT-LAMP-EBOV" предназначен для обнаружения вируса Эбола в образцах, таких как кровь или слюна. Результат можно получить меньше, чем за час - гораздо быстрее, чем в уже существующих тест-системах", – сказано в сообщении.
Таким образом, набор реагентов позволяет врачам быстро и точно определить наличие вируса Эбола, что является ключевым фактором для эффективного контроля и предотвращения вспышек заболевания.
Уточняется, что разработка тест-системы проводилась в рамках госпрограммы "Научно-техническое развитие Российской Федерации" на 2024-2026 годы.
Ранее в России разработали новый тест для выявления туберкулеза. Теперь узнать точный результат можно за полчаса.
Вирус Эбола является возбудителем геморрагической лихорадки Эбола — особо опасного и крайне заразного заболевания, которое протекает остро и в половине случаев заканчивается летальным исходом.
ВирусыРоспотребнадзорРоссияНаука и технологииНовостиЗдоровье
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
