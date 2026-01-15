https://crimea.ria.ru/20260115/rossiyskie-uchenye-nauchilis-bystro-vyyavlyat-virus-ebola-1152412606.html
Российские ученые научились быстро выявлять вирус Эбола
Российские ученые научились быстро выявлять вирус Эбола - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Российские ученые научились быстро выявлять вирус Эбола
Ученые Роспотребнадзора зарегистрировали новую тест-систему для выявления вируса Эбола в режиме реального времени, сообщает в четверг пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T14:34
2026-01-15T14:34
2026-01-15T14:34
вирусы
роспотребнадзор
россия
наука и технологии
новости
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111741/60/1117416065_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_73f212d92e28229270d5f9984934f610.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Ученые Роспотребнадзора зарегистрировали новую тест-систему для выявления вируса Эбола в режиме реального времени, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.Таким образом, набор реагентов позволяет врачам быстро и точно определить наличие вируса Эбола, что является ключевым фактором для эффективного контроля и предотвращения вспышек заболевания.Уточняется, что разработка тест-системы проводилась в рамках госпрограммы "Научно-техническое развитие Российской Федерации" на 2024-2026 годы.Ранее в России разработали новый тест для выявления туберкулеза. Теперь узнать точный результат можно за полчаса.Вирус Эбола является возбудителем геморрагической лихорадки Эбола — особо опасного и крайне заразного заболевания, которое протекает остро и в половине случаев заканчивается летальным исходом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России разработали новый тест для диагностики вируса денгеРоссийские ученые создали вакцину для профилактики лихорадки МарбургПервый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В разработали в РФ
https://crimea.ria.ru/20260114/pervaya-partiya-preparata-rakurs-dlya-lecheniya-raka-postupila-v-bolnitsy-rf-1152381624.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111741/60/1117416065_355:0:3086:2048_1920x0_80_0_0_acfba913d7656d1d415b816573acba58.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вирусы, роспотребнадзор, россия, наука и технологии, новости, здоровье
Российские ученые научились быстро выявлять вирус Эбола
Российские ученые разработали экспресс-тест для выявления вируса Эбола – Роспотребнадзор