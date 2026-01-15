Россия продолжит последовательно добиваться целей СВО – Путин

https://crimea.ria.ru/20260115/rossiya-prodolzhit-posledovatelno-dobivatsya-tseley-svo--putin-1152419252.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Пока Киев и поддерживающие его столицы не готовы к установлению долгосрочного и устойчивого мира, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей в ходе специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии принятия верительных грамот у вновь прибывших послов иностранных государств.Путин подчеркнул, что кризис вокруг Украины стал прямым следствием многолетнего игнорирования справедливых интересов России и целенаправленного курса на создание угрозы безопасности РФ, на продвижение к российским границам блока НАТО вопреки данным нам публичным обещаниям.Глава государства добавил, что Россия всегда открыта к выстраиванию равных и взаимовыгодных отношений со всеми международными партнерами во имя всеобщего процветания, благополучия и развития.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Коридор решений закрывается: в Кремле сделали предупреждение ЗеленскомуПереговоры с Россией: что обнажили заявления из Рима и ПарижаВ Кремле назвали условие остановки боевых действий
17:07 15.01.2026 (обновлено: 17:10 15.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Пока Киев и поддерживающие его столицы не готовы к установлению долгосрочного и устойчивого мира, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей в ходе специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии принятия верительных грамот у вновь прибывших послов иностранных государств.
"Именно долгосрочному и устойчивому миру, надежно обеспечивающему безопасность всех и каждого, и стремится наша страна. Не везде, в том числе в Киеве и поддерживающих его столицах, к этому готовы. Но мы надеемся, что осознание такой необходимости рано или поздно придет. Пока же этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей", – сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что кризис вокруг Украины стал прямым следствием многолетнего игнорирования справедливых интересов России и целенаправленного курса на создание угрозы безопасности РФ, на продвижение к российским границам блока НАТО вопреки данным нам публичным обещаниям.
Глава государства добавил, что Россия всегда открыта к выстраиванию равных и взаимовыгодных отношений со всеми международными партнерами во имя всеобщего процветания, благополучия и развития.
