Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжит последовательно добиваться целей СВО – Путин - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260115/rossiya-prodolzhit-posledovatelno-dobivatsya-tseley-svo--putin-1152419252.html
Россия продолжит последовательно добиваться целей СВО – Путин
Россия продолжит последовательно добиваться целей СВО – Путин - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Россия продолжит последовательно добиваться целей СВО – Путин
Пока Киев и поддерживающие его столицы не готовы к установлению долгосрочного и устойчивого мира, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T17:07
2026-01-15T17:10
владимир путин (политик)
россия
в мире
политика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152419578_0:161:3030:1865_1920x0_80_0_0_b991aaee2d2c4e785320ed39ee4c1a0e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Пока Киев и поддерживающие его столицы не готовы к установлению долгосрочного и устойчивого мира, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей в ходе специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии принятия верительных грамот у вновь прибывших послов иностранных государств.Путин подчеркнул, что кризис вокруг Украины стал прямым следствием многолетнего игнорирования справедливых интересов России и целенаправленного курса на создание угрозы безопасности РФ, на продвижение к российским границам блока НАТО вопреки данным нам публичным обещаниям.Глава государства добавил, что Россия всегда открыта к выстраиванию равных и взаимовыгодных отношений со всеми международными партнерами во имя всеобщего процветания, благополучия и развития.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Коридор решений закрывается: в Кремле сделали предупреждение ЗеленскомуПереговоры с Россией: что обнажили заявления из Рима и ПарижаВ Кремле назвали условие остановки боевых действий
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152419578_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_e2d4b2167793179b0f165f6563d7b071.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, в мире, политика, украина
Россия продолжит последовательно добиваться целей СВО – Путин

Киев и поддерживающие его столицы не готовы к долгосрочному и устойчивому миру – Путин

17:07 15.01.2026 (обновлено: 17:10 15.01.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств
Президент Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Пока Киев и поддерживающие его столицы не готовы к установлению долгосрочного и устойчивого мира, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей в ходе специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии принятия верительных грамот у вновь прибывших послов иностранных государств.
"Именно долгосрочному и устойчивому миру, надежно обеспечивающему безопасность всех и каждого, и стремится наша страна. Не везде, в том числе в Киеве и поддерживающих его столицах, к этому готовы. Но мы надеемся, что осознание такой необходимости рано или поздно придет. Пока же этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей", – сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что кризис вокруг Украины стал прямым следствием многолетнего игнорирования справедливых интересов России и целенаправленного курса на создание угрозы безопасности РФ, на продвижение к российским границам блока НАТО вопреки данным нам публичным обещаниям.
Глава государства добавил, что Россия всегда открыта к выстраиванию равных и взаимовыгодных отношений со всеми международными партнерами во имя всеобщего процветания, благополучия и развития.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Коридор решений закрывается: в Кремле сделали предупреждение Зеленскому
Переговоры с Россией: что обнажили заявления из Рима и Парижа
В Кремле назвали условие остановки боевых действий
 
Владимир Путин (политик)РоссияВ миреПолитикаУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:28На 20 тысяч больше прошлогоднего: в Ялте посчитали новогодних туристов
19:09В Харькове разрушен крупный объект критической энергоструктуры
18:43Четыре района Крыма обесточены
18:24Снегопад и гололед в Крыму: обстановка на дорогах к 18 часам
18:10СК возбудил дело после аварии с пассажирским микроавтобусом в Крыму
17:53ДТП с маршруткой в Крыму – дело контролирует прокуратура
17:48Мерц сделал неожиданное заявление об отношениях с Россией
17:39США захватили шестой танкер с нефтью из Венесуэлы
17:31Путин предложил обсудить инициативы РФ по глобальной безопасности
17:07Россия продолжит последовательно добиваться целей СВО – Путин
17:06Путин назвал условие мира и международного согласия
16:52Крымские ученые прокомментировали задержание Бутягина
16:36Везли людям лекарства: сотрудники аптеки погибли в Запорожской области
16:21Экватор пройден: какой будет вторая половина зимы в Крыму
16:07В Феодосии вечером будет громко
15:55ВТБ: выдачи автокредитов в банках РФ в 2025 снизились до 1,7 трлн рублей
15:39В Севастополе будут резервировать рабочие места для участников СВО
15:25"Сбер" подготовил советы для крымчан по эффективному старту года
15:20В Крыму запретят продавать бензин подросткам на мопедах
15:01В Крыму перевернулся рейсовый автобус
Лента новостейМолния