https://crimea.ria.ru/20260115/rossiya-prodolzhit-posledovatelno-dobivatsya-tseley-svo--putin-1152419252.html

Россия продолжит последовательно добиваться целей СВО – Путин

Россия продолжит последовательно добиваться целей СВО – Путин - РИА Новости Крым, 15.01.2026

Россия продолжит последовательно добиваться целей СВО – Путин

Пока Киев и поддерживающие его столицы не готовы к установлению долгосрочного и устойчивого мира, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед РИА Новости Крым, 15.01.2026

2026-01-15T17:07

2026-01-15T17:07

2026-01-15T17:10

владимир путин (политик)

россия

в мире

политика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152419578_0:161:3030:1865_1920x0_80_0_0_b991aaee2d2c4e785320ed39ee4c1a0e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Пока Киев и поддерживающие его столицы не готовы к установлению долгосрочного и устойчивого мира, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей в ходе специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии принятия верительных грамот у вновь прибывших послов иностранных государств.Путин подчеркнул, что кризис вокруг Украины стал прямым следствием многолетнего игнорирования справедливых интересов России и целенаправленного курса на создание угрозы безопасности РФ, на продвижение к российским границам блока НАТО вопреки данным нам публичным обещаниям.Глава государства добавил, что Россия всегда открыта к выстраиванию равных и взаимовыгодных отношений со всеми международными партнерами во имя всеобщего процветания, благополучия и развития.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Коридор решений закрывается: в Кремле сделали предупреждение ЗеленскомуПереговоры с Россией: что обнажили заявления из Рима и ПарижаВ Кремле назвали условие остановки боевых действий

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, в мире, политика, украина