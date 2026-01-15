Рейтинг@Mail.ru
Росгвардия уничтожила 12 вражеских БПЛА в Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Росгвардия уничтожила 12 вражеских БПЛА в Херсонской области
Росгвардия уничтожила 12 вражеских БПЛА в Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Росгвардия уничтожила 12 вражеских БПЛА в Херсонской области
Сотрудники Росгвардии за минувший вечер уничтожили из стрелкового оружия 12 вражеских беспилотников в Херсонской области. Об этом сообщается на официальном... РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T09:33
2026-01-15T09:33
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
херсонская область
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники Росгвардии за минувший вечер уничтожили из стрелкового оружия 12 вражеских беспилотников в Херсонской области. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.Групповой вылет вражеских БПЛА зафиксировали накануне. Расчеты Росгвардии выдвинулись на маршруты вероятного пролета украинских беспилотников сразу же, как только определили направление их движения.Цели были обнаружены в ходе наблюдения за воздушной обстановкой с применением тепловизионных прицелов. БПЛА находились на высоте от 100 до 400 метров и летели со скоростью свыше 120 километров в час."Все воздушные цели поражены на безопасном удалении от населенных пунктов", – подчеркнули в Росгвардии.Утром в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны России в ночь на четверг отразили атаку 34 украинских беспилотников, один из них сбили над Азовским морем.Накануне вечером над Крымом были уничтожены два беспилотника, над Азовским морем сбили 11 вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Маленький ребенок и трое взрослых ранены при ударе ВСУ по РостовуУкраинские БПЛА атаковали танкер в Черном мореБольше 70 тысяч человек в Брянской области обесточены после атаки ВСУ
херсонская область
09:33 15.01.2026
 
© Пресс-служба РосгвардииРосгвардия уничтожила 12 вражеских БПЛА в Херсонской области
Росгвардия уничтожила 12 вражеских БПЛА в Херсонской области
© Пресс-служба Росгвардии
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники Росгвардии за минувший вечер уничтожили из стрелкового оружия 12 вражеских беспилотников в Херсонской области. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
"В результате грамотных и слаженных действий огнем из стрелкового оружия уничтожено 12 вражеских беспилотников", – сказано в сообщении.
Групповой вылет вражеских БПЛА зафиксировали накануне. Расчеты Росгвардии выдвинулись на маршруты вероятного пролета украинских беспилотников сразу же, как только определили направление их движения.
Цели были обнаружены в ходе наблюдения за воздушной обстановкой с применением тепловизионных прицелов. БПЛА находились на высоте от 100 до 400 метров и летели со скоростью свыше 120 километров в час.
© Пресс-служба РосгвардииРосгвардия уничтожила 12 вражеских БПЛА в Херсонской области
Росгвардия уничтожила 12 вражеских БПЛА в Херсонской области
© Пресс-служба Росгвардии
"Все воздушные цели поражены на безопасном удалении от населенных пунктов", – подчеркнули в Росгвардии.
Утром в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны России в ночь на четверг отразили атаку 34 украинских беспилотников, один из них сбили над Азовским морем.
Накануне вечером над Крымом были уничтожены два беспилотника, над Азовским морем сбили 11 вражеских дронов.
